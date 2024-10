Champions Trophy 2025 को लेकर आया बड़ा अपडेट, क्या भारतीय टीम को जाना ही होगा पाकिस्तान दौरे पर?

अब सभी की नजर भारत पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत के पाकिस्तान दौरे को लेकर असमंजस की स्थिति बरकरार है। हालाकि पाकिस्तान में इसको लेकर चल रही तैयारियों पर ICC की संतुष्टि के बाद सभी की निगाहें भारत पर टिक गई हैं। BCCI पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि भारतीय टीम के पाकिस्तान दौरे पर फैसला भारत सरकार को करना है। भारत को पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का दौरा किए हुए 16 वर्ष हो गए हैं।

Read more: https://t.co/dXX2xwuiLY#GeoNews — Geo News Sport (@geonews_sport) October 21, 2024 हाल ही में इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) के प्रमुख का बयान भी इसको लेकर आया था, अगर भारत पाकिस्तान का दौरान नहीं करता है तो कई अलग-अलग विकल्प होंगे, जिसमें हाईब्रिड मॉडल के इस्तेमाल की संभावना बढ़ गई है। हालाकि उन्होंने माना था कि भारत के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट के हित में नहीं है।

आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का प्रस्तावित कार्यक्रम 19 फरवरीः न्यूजीलैंड vs पाकिस्तान, कराची 20 फरवरी: बांग्लादेश vs भारत, लाहौर 21 फरवरी: अफगानिस्तान vs द. अफ्रीका, कराची 22 फरवरी: ऑस्ट्रेलिया vs इंग्लैंड, लाहौर

23 फरवरी: न्यूजीलैंड vs भारत, लाहौर 24 फरवरी: पाकिस्तान vs बांग्लादेश, रावलपिंडी 25 फरवरी: अफगानिस्तान vs इंग्लैंड, लाहौर 26 फरवरीः ऑस्ट्रेलिया vs द. अफ्रीका, रावलपिंडी 27 फरवरी: बांग्लादेश vs न्यूजीलैंड, लाहौर

28 फरवरी: अफगानिस्तान vs ऑस्ट्रेलिया, रावलपिंडी 1 मार्च : पाकिस्तान vs भारत, लाहौर 2 मार्च : द. अफ्रीका vs इंग्लैंड, रावलपिंडी 5 मार्च सेमीफाइनल: TBC vs TBC, कराची 6 मार्च सेमीफाइनल: TBC vs TBC, रावलपिंडी

9 मार्च फाइनल: TBC vs TBC, लाहौर