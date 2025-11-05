ICC Men’s ODI Rankings: शुभमन गिल और बाबर आजम को नुकसान, 33 वनडे शतक लगाने वाले खिलाड़ी की बादशाहत बरकरार

शुभमन गिल, क्रिकेटर, भारत (Photo Credit - IANS)
ICC Men's ODI Rankings: आईसीसी की ओर से जारी ताजा पुरुष वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में भारतीय कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) और पाकिस्तान के धाकड़ बल्लेबाज बाबर आजम (Babar Azam) को नुकसान उठाना पड़ा है, जबकि वनडे में 33 शतक लगाने वाले रोहित शर्मा (Rohit Sharma) अपना शीर्ष स्थान बचाए रखने में सफल रहे हैं। शुभमन गिल और बाबर आजम 1-1 स्थान के नुकसान के साथ क्रमशः चौथे और 5वें नंबर पर काबिज है, जबकि रोहित शर्मा 781 रेटिंग पॉइंट के साथ टॉप पर हैं।
आईसीसी मेंस वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल (Daryl Mitchell) दो पायदान चढ़कर तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। उनके हमवतन रचिन रविंद्र (Rachin Ravindra) 4 पायदान की छलांग लगाकर 14वें नंबर पर काबिज हो गए हैं। वहीं, अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान (Ibrahim Zadran) दूसरे, विराट कोहली (Virat Kohli) छठे, श्रीलंका के चरिथ असलंका 7वें, ऑयरलैंड के हैरी टेक्टर 8वें, भारत के श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) 9वें और वेस्टइंडीज के शाई होप (Shai hope) 10वें नंबर पर काबिज हैं।
आईसीसी मेंस वनडे बॉलिंग रैंकिंग (ICC Men's ODI Bowling Rankings) में अफगानिस्तान के राशिद खान (Rashid khan) जहां शीर्ष स्थान पर बरकरार हैं, वहीं इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer), नामीबिया के बर्नार्ड स्कोल्ज, भारत के कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) और श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा की रैंकिंग में सुधार हुआ है। जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer) दो स्थान के सुधार के साथ तीसरे, बर्नार्ड स्कोल्ज एक स्थान चढ़कर 5वें, कुलदीप यादव एक पायदान के सुधार के साथ छठे स्थान पर काबिज हो गए हैं। श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा एक स्थान की छलांग के साथ आईसीसी मेंस वनडे बॉलिंग रैंकिंग के टॉप-10 में पहुंच गए हैं।
आईसीसी मेंस वनडे बॉलिंग रैंकिंग में श्रीलंका के महीश तीक्ष्णा, न्यूजीलैंड के मिचेल सैंटनर और इंग्लैंड के आदिल राशिद 1-1 स्थान फिसलकर क्रमशः चौथे, 7वें और 11वें नंबर पर पहुंच गए हैं। भारतीय स्पिनर रवींद्र जडेजा 14वें नंबर पर बरकरार हैं, जबकि तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी एक स्थान लुढ़क 19वें स्थान पर पहुंच गए हैं। भारतीय स्पिनर अक्षर पटेल एक पायदान चढ़कर 30वें पायदान पर हैं।
अफगानिस्तान के अजमतुल्लाह उमरजई आईसीसी मेंस वनडे ऑलराउंडर रैंकिंग (ICC Men's ODI All Rounder Rankings) में शीर्ष स्थान पर बरकरार है, जबकि न्यूजीलैंड के मिचेल सैंटनर एक पायदान चढ़कर छठे नंबर पर काबिज हो गए हैं। न्यूजीलैंड के मिचेल ब्रेसवेल एक पायदान लुढ़क 7वें पायदान पर पहुंच गए हैं। आईसीसी मेंस वनडे ऑलराउंडर रैंकिंग में जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा दूसरे, अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी तीसरे, बांग्लादेश के मेहंदी हसन मिराज चौथे, अफगानिस्तान के राशिद खान (Rashid Khan) 5वें, भारत के अक्षर पटेल (Axar Patel) 8वें, स्कॉटलैंड के ब्रैंडन मैकुलम 9वें और श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा 10वें नंबर पर काबिज हैं।
