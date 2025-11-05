ICC Men’s ODI Rankings: शुभमन गिल और बाबर आजम को नुकसान, 33 वनडे शतक लगाने वाले खिलाड़ी की बादशाहत बरकरार

आईसीसी मेंस वनडे बॉलिंग रैंकिंग (ICC Men's ODI Bowling Rankings) में अफगानिस्तान के राशिद खान (Rashid khan) जहां शीर्ष स्थान पर बरकरार हैं, वहीं इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer), नामीबिया के बर्नार्ड स्कोल्ज, भारत के कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) और श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा की रैंकिंग में सुधार हुआ है। जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer) दो स्थान के सुधार के साथ तीसरे, बर्नार्ड स्कोल्ज एक स्थान चढ़कर 5वें, कुलदीप यादव एक पायदान के सुधार के साथ छठे स्थान पर काबिज हो गए हैं। श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा एक स्थान की छलांग के साथ आईसीसी मेंस वनडे बॉलिंग रैंकिंग के टॉप-10 में पहुंच गए हैं।