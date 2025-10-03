Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

टीम इंडिया की राह में रोड़ा बनेंगी ये टीमें, मेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 के लिए अब तक इन 17 टीमों को मिला टिकट

T20 World Cup 2026 Qualified Teams: अगले साल भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेले जाने वाले आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 के लिए 17 टीमों ने क्वालीफाई कर लिया है।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 03, 2025

Team Qualified for T20 World Cup 2026

आईमेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 (फोटो- ICC)

ICC Men's T20 World Cup 2026 Qualified Team: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालीफाई करने वाली 17 टीमों का नाम कन्फर्म हो गया है। हाल ही में दो टीनों का नाम एड हुआ है, जो नामीबिया और जिम्बाब्वे हैं। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप सब-रीजनल अफ्रीका क्वालीफायर के जरिए नामीबिया और जिम्बाब्वे ने अगले साल भारत और श्रीलंका में होने वाले इस आईसीसी टूर्नामेंट का टिकट कटा लिया है। नामीबिया ने सेमीफाइनल में तंजानिया को तो जिम्बाब्वे ने केन्या को हराया।

इन 17 टीमों को मिला टिकट

आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 20 टीमें हिस्सा लेंगी। अब बची हुई 3 टीमें एशिया-ईएपी क्वालीफायर से आएंगी। आपको बता दें कि अब तक मेजबान के तौर पर भारत और श्रीलंका सीधे क्वालीफाई किया है तो ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, इटली, नीदरलैंड, जिम्बाब्वे और नामीबिया के भी टिकट कन्फर्म हो चुके हैं।

कैसे होगा बची हुई 3 टीमों का फैसला

आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप एशिया पैसिफिक रीजनल फाइनल नेपाल में खेला जाएगा, इसमें 9 टीमें भाग लेंगी। इन 9 में से सिर्फ 3 टीमों को ही वर्ल्डकप 2026 का टिकट मिलेगा। इस क्वालीफायर में यूएई, मलेशिया, कतर, जापान, नेपाल, कुवैत, पापुआ न्यू गिनी, ओमान और समोआ भाग लेंगी। यूएई, मलेशिया और कतर को ग्रुप A में रखा गया है तो जापान, नेपाल और कुवैत को ग्रुप B और पापुआ न्यू गिनी, ओमान और समोआ को ग्रुप C में रखा गया है। तीनों ग्रुप से टॉप की 2 टीमें सुपर 6 में जाएंगी, जहां टॉप 3 पर रहने वाली टीम को आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का टिकल मिल जाएगा।

क्या होगा वर्ल्डकप का फॉर्मेट

20 टीमों को 4 ग्रुप में बांटा जाएगा। एक ग्रुप में 5 टीमें होंगी और इसके बाद सुपर 8 में हर ग्रुप से 2 टीमें जाएंगी। सुपर 8 से 4 टीमें सेमीफाइनल में जाएंगी। सेमीफाइनल जीतने वाली टीमें फाइनल में जाएंगी। टीम इंडिया ने 2024 में खिताब जीता था और इस बार भी वो टाइटल डिफेंड करने उतरेंगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Updated on:

03 Oct 2025 09:06 am

Published on:

03 Oct 2025 08:53 am

Hindi News / Sports / Cricket News / टीम इंडिया की राह में रोड़ा बनेंगी ये टीमें, मेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 के लिए अब तक इन 17 टीमों को मिला टिकट

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

रणजी चैंपियन के सामने रेस्ट ऑफ इंडिया का बुरा हाल, रजत पाटीदार से हार टालने की उम्मीद

South Zone vs Central Zone Final Highlights
क्रिकेट

पहले कश्मीर को बताया भारत से अलग, मचा बवाल तो भी नहीं मांगी माफी, पूर्व पाकिस्तानी कप्तान ने बताया बयान का आधार

sana mir
क्रिकेट

पाकिस्तानी कमेंटेटर की ओछी हरकत, महिला वर्ल्ड कप में ‘आजाद कश्मीर’ का जिक्र कर बढ़ाया विवाद

Pakistan Women
क्रिकेट

BAN-W vs PAK-W: रुबिया की फिफ्टी से बांग्लादेश ने पाकिस्तान को सिखाया सबक, दी करारी शिकस्त

Rubya Haider
क्रिकेट

BAN-W vs PAK-W: बांग्लादेश के आगे पाकिस्तान की एक नहीं चली, धरे रह गए शानदार प्रदर्शन के दावे

Bangladesh Women
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.