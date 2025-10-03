टीम इंडिया की राह में रोड़ा बनेंगी ये टीमें, मेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 के लिए अब तक इन 17 टीमों को मिला टिकट

आईमेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 (फोटो- ICC)
ICC Men's T20 World Cup 2026 Qualified Team: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालीफाई करने वाली 17 टीमों का नाम कन्फर्म हो गया है। हाल ही में दो टीनों का नाम एड हुआ है, जो नामीबिया और जिम्बाब्वे हैं। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप सब-रीजनल अफ्रीका क्वालीफायर के जरिए नामीबिया और जिम्बाब्वे ने अगले साल भारत और श्रीलंका में होने वाले इस आईसीसी टूर्नामेंट का टिकट कटा लिया है। नामीबिया ने सेमीफाइनल में तंजानिया को तो जिम्बाब्वे ने केन्या को हराया।
आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 20 टीमें हिस्सा लेंगी। अब बची हुई 3 टीमें एशिया-ईएपी क्वालीफायर से आएंगी। आपको बता दें कि अब तक मेजबान के तौर पर भारत और श्रीलंका सीधे क्वालीफाई किया है तो ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, इटली, नीदरलैंड, जिम्बाब्वे और नामीबिया के भी टिकट कन्फर्म हो चुके हैं।
आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप एशिया पैसिफिक रीजनल फाइनल नेपाल में खेला जाएगा, इसमें 9 टीमें भाग लेंगी। इन 9 में से सिर्फ 3 टीमों को ही वर्ल्डकप 2026 का टिकट मिलेगा। इस क्वालीफायर में यूएई, मलेशिया, कतर, जापान, नेपाल, कुवैत, पापुआ न्यू गिनी, ओमान और समोआ भाग लेंगी। यूएई, मलेशिया और कतर को ग्रुप A में रखा गया है तो जापान, नेपाल और कुवैत को ग्रुप B और पापुआ न्यू गिनी, ओमान और समोआ को ग्रुप C में रखा गया है। तीनों ग्रुप से टॉप की 2 टीमें सुपर 6 में जाएंगी, जहां टॉप 3 पर रहने वाली टीम को आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का टिकल मिल जाएगा।
20 टीमों को 4 ग्रुप में बांटा जाएगा। एक ग्रुप में 5 टीमें होंगी और इसके बाद सुपर 8 में हर ग्रुप से 2 टीमें जाएंगी। सुपर 8 से 4 टीमें सेमीफाइनल में जाएंगी। सेमीफाइनल जीतने वाली टीमें फाइनल में जाएंगी। टीम इंडिया ने 2024 में खिताब जीता था और इस बार भी वो टाइटल डिफेंड करने उतरेंगी।
