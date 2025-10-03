टीम इंडिया की राह में रोड़ा बनेंगी ये टीमें, मेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 के लिए अब तक इन 17 टीमों को मिला टिकट

आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप एशिया पैसिफिक रीजनल फाइनल नेपाल में खेला जाएगा, इसमें 9 टीमें भाग लेंगी। इन 9 में से सिर्फ 3 टीमों को ही वर्ल्डकप 2026 का टिकट मिलेगा। इस क्वालीफायर में यूएई, मलेशिया, कतर, जापान, नेपाल, कुवैत, पापुआ न्यू गिनी, ओमान और समोआ भाग लेंगी। यूएई, मलेशिया और कतर को ग्रुप A में रखा गया है तो जापान, नेपाल और कुवैत को ग्रुप B और पापुआ न्यू गिनी, ओमान और समोआ को ग्रुप C में रखा गया है। तीनों ग्रुप से टॉप की 2 टीमें सुपर 6 में जाएंगी, जहां टॉप 3 पर रहने वाली टीम को आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का टिकल मिल जाएगा।