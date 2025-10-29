ICC Ranking: रोहित शर्मा ने छीनी शुभमन गिल से बादशाहत, करियर में पहली बार बने नंबर 1 वनडे बल्लेबाज, कोहली को हुआ नुकसान

रोहित शर्मा और विराट कोहली (फोटो- IANS)
Rohit Sharma, ICC ODI Batting Ranking: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने ने बुधवार को वनडे बल्लेबाजों की ताजा रैंकिंग जारी की, जिसमें एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। 38 साल के पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपने करियर का पहला आईसीसी नंबर-1 रैंक हासिल कर लिया है। रोहित ने अपने ही टीम साथी और वर्तमान कप्तान शुभमन गिल को पछाड़कर शीर्ष पर कब्जा जमाया। यह उपलब्धि रोहित के लिए खास इसलिए है क्योंकि वे वनडे रैंकिंग में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं, जिन्होंने कभी इस मुकाम को हासिल किया।
रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई तीन मैचों की वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया, जिसके दम पर वे तीसरे से सीधे पहले स्थान पर पहुंच गए। उन्होंने तीन मैचों में 101 के औसत से 202 रन बनाए थे। तीसरे वनडे में उन्होंने 125 गेंदों पर नाबाद 121 रनों की धमाकेदार पारी खेली, जो उनके 33वें वनडे शतक के रूप में दर्ज हुई। इस सीरीज में रोहित को प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार भी मिला। वहीं, शुभमन गिल की सीरीज खराब रही, जिसके कारण वे दो स्थान खिसककर तीसरे नंबर पर आ गए।
रोहित शर्मा अब 781 रेटिंग पॉइंट्स के साथ शीर्ष पर हैं, जो पिछले सप्ताह के उनके 745 पॉइंट्स से काफी बेहतर है। यह उपलब्धि उन्हें भारतीय क्रिकेट के दिग्गजों सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी, विराट कोहली और शुभमन गिल के क्लब में शामिल कर लेती है, जिन्होंने कभी आईसीसी वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर-1 का ताज पहना। खास बात यह है कि 38 वर्ष और 182 दिनों की उम्र में रोहित ने यह कारनामा किया, जो वनडे रैंकिंग में सबसे उम्रदराज नंबर-1 बल्लेबाज का रिकॉर्ड तोड़ता है। इससे पहले यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था, जिन्होंने 2011 में 38 वर्ष और 73 दिनों की उम्र में टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया था।
भारतीय कप्तान शुभमन गिल, जो पिछले कुछ समय से नंबर-1 पर काबिज थे, अब 745 पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर खिसक गए। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में गिल का प्रदर्शन निराशाजनक रहा उनका सर्वोच्च स्कोर 24 रन ही रहा। चैंपियंस ट्रॉफी में भी उनका बल्ला खामोश रहा, जिसके कारण रेटिंग पॉइंट्स में भारी नुकसान हुआ। गिल ने 768 पॉइंट्स के साथ 21 अक्टूबर को जारी पिछली रैंकिंग में शीर्ष स्थान बरकरार रखा था, लेकिन अब वे अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान के पीछे हैं। इब्राहिम जादरान के 764 रेटिंग पॉइंट्स हैं। वे पहले अफगान बल्लेबाज हैं, जिन्होंने कभी टॉप-2 में जगह बनाई।
चौथे स्थान पर पाकिस्तान के बाबर आजम हैं, जिनके 739 रेटिंग पॉइंट्स हैं। वहीं पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली टॉप 5 से बाहर हो गए हैं, जो अब छठे स्थान पर हैं। उनके रेटिंग पॉइंट्स 725 हैं। कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी मैच में 81 गेंद पर 74 रन बनाए थे। हालांकि पहले दो मुकाबलों में वे डक पर आउट हुए थे। 734 पॉइंट्स के साथ न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल पांचवें नंबर पर पहुंच गए हैं।
