Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

ICC Ranking: रोहित शर्मा ने छीनी शुभमन गिल से बादशाहत, करियर में पहली बार बने नंबर 1 वनडे बल्लेबाज, कोहली को हुआ नुकसान

38 साल की उम्र में पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में पहला स्थान हासिल कर लिया है। रोहित शर्मा ने अपने ही साथी सलामी बल्लेबाज और कप्तान शुभमन गिल को पीछे छोड़ा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 29, 2025

ROhit Sharma and Virat Kohli

रोहित शर्मा और विराट कोहली (फोटो- IANS)

Rohit Sharma, ICC ODI Batting Ranking: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने ने बुधवार को वनडे बल्लेबाजों की ताजा रैंकिंग जारी की, जिसमें एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। 38 साल के पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपने करियर का पहला आईसीसी नंबर-1 रैंक हासिल कर लिया है। रोहित ने अपने ही टीम साथी और वर्तमान कप्तान शुभमन गिल को पछाड़कर शीर्ष पर कब्जा जमाया। यह उपलब्धि रोहित के लिए खास इसलिए है क्योंकि वे वनडे रैंकिंग में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं, जिन्होंने कभी इस मुकाम को हासिल किया।

रोहित शर्मा बने नंबर 1 वनडे बल्लेबाज

रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई तीन मैचों की वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया, जिसके दम पर वे तीसरे से सीधे पहले स्थान पर पहुंच गए। उन्होंने तीन मैचों में 101 के औसत से 202 रन बनाए थे। तीसरे वनडे में उन्होंने 125 गेंदों पर नाबाद 121 रनों की धमाकेदार पारी खेली, जो उनके 33वें वनडे शतक के रूप में दर्ज हुई। इस सीरीज में रोहित को प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार भी मिला। वहीं, शुभमन गिल की सीरीज खराब रही, जिसके कारण वे दो स्थान खिसककर तीसरे नंबर पर आ गए।

वनडे रैंकिंग में सबसे उम्रदराज नंबर-1 बल्लेबाज

रोहित शर्मा अब 781 रेटिंग पॉइंट्स के साथ शीर्ष पर हैं, जो पिछले सप्ताह के उनके 745 पॉइंट्स से काफी बेहतर है। यह उपलब्धि उन्हें भारतीय क्रिकेट के दिग्गजों सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी, विराट कोहली और शुभमन गिल के क्लब में शामिल कर लेती है, जिन्होंने कभी आईसीसी वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर-1 का ताज पहना। खास बात यह है कि 38 वर्ष और 182 दिनों की उम्र में रोहित ने यह कारनामा किया, जो वनडे रैंकिंग में सबसे उम्रदराज नंबर-1 बल्लेबाज का रिकॉर्ड तोड़ता है। इससे पहले यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था, जिन्होंने 2011 में 38 वर्ष और 73 दिनों की उम्र में टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया था।

फ्लॉप प्रदर्शन की वजह से शुभमन को हुआ नुकसान

भारतीय कप्तान शुभमन गिल, जो पिछले कुछ समय से नंबर-1 पर काबिज थे, अब 745 पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर खिसक गए। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में गिल का प्रदर्शन निराशाजनक रहा उनका सर्वोच्च स्कोर 24 रन ही रहा। चैंपियंस ट्रॉफी में भी उनका बल्ला खामोश रहा, जिसके कारण रेटिंग पॉइंट्स में भारी नुकसान हुआ। गिल ने 768 पॉइंट्स के साथ 21 अक्टूबर को जारी पिछली रैंकिंग में शीर्ष स्थान बरकरार रखा था, लेकिन अब वे अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान के पीछे हैं। इब्राहिम जादरान के 764 रेटिंग पॉइंट्स हैं। वे पहले अफगान बल्लेबाज हैं, जिन्होंने कभी टॉप-2 में जगह बनाई।

कोहली ने भी लगाया था अर्धशतक

चौथे स्थान पर पाकिस्तान के बाबर आजम हैं, जिनके 739 रेटिंग पॉइंट्स हैं। वहीं पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली टॉप 5 से बाहर हो गए हैं, जो अब छठे स्थान पर हैं। उनके रेटिंग पॉइंट्स 725 हैं। कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी मैच में 81 गेंद पर 74 रन बनाए थे। हालांकि पहले दो मुकाबलों में वे डक पर आउट हुए थे। 734 पॉइंट्स के साथ न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल पांचवें नंबर पर पहुंच गए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

29 Oct 2025 03:26 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ICC Ranking: रोहित शर्मा ने छीनी शुभमन गिल से बादशाहत, करियर में पहली बार बने नंबर 1 वनडे बल्लेबाज, कोहली को हुआ नुकसान

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

PAK vs SA: बाबर आजम ने पाकिस्तान को दिया ‘धोखा’, अनचाहे रिकॉर्ड के मामले में विराट कोहली को पीछे छोड़ा

Babar Azam
क्रिकेट

IND vs AUS: बारिश के चलते इतने ओवर का हुआ मैच, जानें कितनी देर में फिर शुरू होगा टी20 मुक़ाबला

क्रिकेट

IND vs AUS: भारत को बड़ा झटका, चोट के चलते पहले तीन मैचों से बाहर हुआ यह स्टार खिलाड़ी

Nitish Kumar Reddy Injured
क्रिकेट

मोहम्मद शमी को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं… अजीत अगरकर पर अब बंगाल के कोच ने बोला जुबानी हमला

Mohammed Shami Ajit Agarkar Controversy
क्रिकेट

IND vs AUS 1st T20: ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, भारत ने इस दिग्गज को किया बाहर, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग 11

IND vs AUS
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.