ICC Ranking: रोहित शर्मा ने छीनी शुभमन गिल से बादशाहत, करियर में पहली बार बने नंबर 1 वनडे बल्लेबाज, कोहली को हुआ नुकसान

रोहित शर्मा अब 781 रेटिंग पॉइंट्स के साथ शीर्ष पर हैं, जो पिछले सप्ताह के उनके 745 पॉइंट्स से काफी बेहतर है। यह उपलब्धि उन्हें भारतीय क्रिकेट के दिग्गजों सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी, विराट कोहली और शुभमन गिल के क्लब में शामिल कर लेती है, जिन्होंने कभी आईसीसी वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर-1 का ताज पहना। खास बात यह है कि 38 वर्ष और 182 दिनों की उम्र में रोहित ने यह कारनामा किया, जो वनडे रैंकिंग में सबसे उम्रदराज नंबर-1 बल्लेबाज का रिकॉर्ड तोड़ता है। इससे पहले यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था, जिन्होंने 2011 में 38 वर्ष और 73 दिनों की उम्र में टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया था।