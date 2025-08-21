ODI Ranking: ICC ने सुधारी अपनी गलती, वनडे रैंकिंग में भारतीयों का दबदबा, टॉप 5 में 3 बल्लेबाज शामिल

ICC ODI Batsmen Ranking: बुधवार को जारी आईसीसी की ताजा रैंकिंग में वनडे के बल्लेबाजों की लिस्ट से रोहित शर्मा और विराट कोहली का नाम गायब था। इस खबर ने क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी और कयास लगने लग गए कि रोहित और विराट कोहली ने वनडे से भी संन्यास ले लिया। हालांकि शाम होते-होते आईसीसी ने अपनी गलती सुधारी और इस मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए बताया कि किसी ग्लिच की वजह से रोहित शर्मा और विराट कोहली का नाम वनडे के बल्लेबाजों की रैंकिंग में से हट गया था।
अब दोनों ही बल्लेबाज रैंकिंग में दिख रहे हैं। अगर ताजा रैंकिंग की बात की जाए तो शुभमन गिल 784 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर हैं तो रोहित शर्मा दूसरे स्थान पर हैं और उनके 756 रेटिंग पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम 739 रेटिंग पॉइंट साथ तीसरे स्थान पर हैं, तो विराट कोहली 736 रेटिंग पॉइंट के साथ चौथे स्थान पर हैं। इसके बाद न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल, श्रीलंका के चरित असलंका और आयरलैंड के हैरी ट्रैक्टर के बाद आठवें स्थान पर भारत के श्रेयस अय्यर हैं। वेस्टइंडीज के शाई होप 9वें और अफगानिस्तान के धाकड़ बल्लेबाज इब्राहिम जादरान 10वें स्थान पर हैं।
अगर वनडे के टॉप 10 गेंदबाजों की बात की जाए तो केशव महाराज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में पांच विकेट हासिल कर फिर से पहला स्थान हासिल कर लिया है। श्रीलंका के महीश तीक्षणा दूसरे और भारत के कुलदीप यादव तीसरे स्थान पर हैं। अफगानिस्तान के रशिद खान पांचवें, न्यूजीलैंड के मिचेल सेंटनर और मैट हैनरी क्रमश: छठे और सातवें स्थान पर हैं, तो श्रीलंका के वनिंदु हिंदू हसरंगा आठवें और भारत के रवींद्र जडेजा 9वें स्थान पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के एडम जम्पा 10वें स्थान पर काबिज हैं।
टीम रैंकिंग की बात की जाए तो भारतीय टीम वनडे रैंकिंग में पहले स्थान पर है। न्यूजीलैंड दूसरे, ऑस्ट्रेलिया तीसरे और श्रीलंका चौथे स्थान पर है। इसके बाद पाकिस्तान पांचवें, साउथ अफ्रीका छठे, अफगानिस्तान सातवें, इंग्लैंड आठवें और वेस्टइंडीज 9वें स्थान पर है। दसवें स्थान पर बांग्लादेश है।