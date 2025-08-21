Patrika LogoSwitch to English

ODI Ranking: ICC ने सुधारी अपनी गलती, वनडे रैंकिंग में भारतीयों का दबदबा, टॉप 5 में 3 बल्लेबाज शामिल

Rohit Sharma And Virat Kohli ODI Ranking: टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के साथ पूर्व कप्तान विराट कोहली का नाम आईसीसी वनडे बल्लेबाजों की लिस्ट से गायब हो गया था। हालांकि अब उनका नाम वापस दिखने लगा है।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 21, 2025

Rohit Sharma
भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा (Photo-IANS)

ICC ODI Batsmen Ranking: बुधवार को जारी आईसीसी की ताजा रैंकिंग में वनडे के बल्लेबाजों की लिस्ट से रोहित शर्मा और विराट कोहली का नाम गायब था। इस खबर ने क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी और कयास लगने लग गए कि रोहित और विराट कोहली ने वनडे से भी संन्यास ले लिया। हालांकि शाम होते-होते आईसीसी ने अपनी गलती सुधारी और इस मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए बताया कि किसी ग्लिच की वजह से रोहित शर्मा और विराट कोहली का नाम वनडे के बल्लेबाजों की रैंकिंग में से हट गया था।

ODI Ranking में रोहित नंबर 2 बल्लेबाज

अब दोनों ही बल्लेबाज रैंकिंग में दिख रहे हैं। अगर ताजा रैंकिंग की बात की जाए तो शुभमन गिल 784 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर हैं तो रोहित शर्मा दूसरे स्थान पर हैं और उनके 756 रेटिंग पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम 739 रेटिंग पॉइंट साथ तीसरे स्थान पर हैं, तो विराट कोहली 736 रेटिंग पॉइंट के साथ चौथे स्थान पर हैं। इसके बाद न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल, श्रीलंका के चरित असलंका और आयरलैंड के हैरी ट्रैक्टर के बाद आठवें स्थान पर भारत के श्रेयस अय्यर हैं। वेस्टइंडीज के शाई होप 9वें और अफगानिस्तान के धाकड़ बल्लेबाज इब्राहिम जादरान 10वें स्थान पर हैं।

ये भी पढ़ें

श्रेयस अय्यर को टीम में न देखकर पूर्व सेलेक्टर भी हुए हैरान, हर्षित राणा का बताया बेहतर ऑप्शन
क्रिकेट
Shreyas Iyer

अगर वनडे के टॉप 10 गेंदबाजों की बात की जाए तो केशव महाराज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में पांच विकेट हासिल कर फिर से पहला स्थान हासिल कर लिया है। श्रीलंका के महीश तीक्षणा दूसरे और भारत के कुलदीप यादव तीसरे स्थान पर हैं। अफगानिस्तान के रशिद खान पांचवें, न्यूजीलैंड के मिचेल सेंटनर और मैट हैनरी क्रमश: छठे और सातवें स्थान पर हैं, तो श्रीलंका के वनिंदु हिंदू हसरंगा आठवें और भारत के रवींद्र जडेजा 9वें स्थान पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के एडम जम्पा 10वें स्थान पर काबिज हैं।

टीम रैंकिंग में 8वें स्थान पर इंग्लैंड

टीम रैंकिंग की बात की जाए तो भारतीय टीम वनडे रैंकिंग में पहले स्थान पर है। न्यूजीलैंड दूसरे, ऑस्ट्रेलिया तीसरे और श्रीलंका चौथे स्थान पर है। इसके बाद पाकिस्तान पांचवें, साउथ अफ्रीका छठे, अफगानिस्तान सातवें, इंग्लैंड आठवें और वेस्टइंडीज 9वें स्थान पर है। दसवें स्थान पर बांग्लादेश है।

