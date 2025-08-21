ODI Ranking: ICC ने सुधारी अपनी गलती, वनडे रैंकिंग में भारतीयों का दबदबा, टॉप 5 में 3 बल्लेबाज शामिल

अब दोनों ही बल्लेबाज रैंकिंग में दिख रहे हैं। अगर ताजा रैंकिंग की बात की जाए तो शुभमन गिल 784 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर हैं तो रोहित शर्मा दूसरे स्थान पर हैं और उनके 756 रेटिंग पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम 739 रेटिंग पॉइंट साथ तीसरे स्थान पर हैं, तो विराट कोहली 736 रेटिंग पॉइंट के साथ चौथे स्थान पर हैं। इसके बाद न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल, श्रीलंका के चरित असलंका और आयरलैंड के हैरी ट्रैक्टर के बाद आठवें स्थान पर भारत के श्रेयस अय्यर हैं। वेस्टइंडीज के शाई होप 9वें और अफगानिस्तान के धाकड़ बल्लेबाज इब्राहिम जादरान 10वें स्थान पर हैं।