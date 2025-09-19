Asia Cup 2025: पाकिस्तान की इन हरकतों से नाराज़ हुआ ICC, जल्द ले सकता है बड़ा एक्शन!

आईसीसी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि ऐसी बैठकों में मीडिया प्रबंधकों को शामिल होने की अनुमति नहीं है, क्योंकि इसका उद्देश्य टॉस के समय किसी भी गलतफहमी या गलत संचार को रोकना है। इसके बावजूद, पीसीबी ने अपने मीडिया मैनेजर को बैठक में शामिल करने पर जोर दिया। जब आईसीसी के भ्रष्टाचार निरोधक प्रबंधक ने मीडिया मैनेजर को मोबाइल फोन के साथ पीएमओए में प्रवेश करने से रोक दिया, तो पीसीबी ने कथित तौर पर मैच से हटने की धमकी दी। इसके बाद, पीसीबी ने बैठक को बिना ऑडियो के फिल्माने की मांग की, जो पीएमओए नियमों का एक और उल्लंघन था।