ICC Test Rankings: भारतीय बल्लेबाज ऋषभ पंत को तगड़ा नुकसान, शुभमन गिल ने लगाई छलांग

आईसीसी की ओर से जारी ताजा टेस्ट बॉलर रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह शीर्ष पर बरकरार है। ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड एक पायदान के सुधार के साथ 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। भारत के मोहम्मद सिराज 1 स्थान लुढ़क 12वें नंबर पर पहुंच गए हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका मार्को के जानसेन एक पायदान चढ़कर 11वें नंबर पर पहुंच गए हैं। भारत के कुलदीप यादव और रवींद्र जडेजा की रैंकिंग में सुधार हुआ है। कुलदीप जहां 2 पायदान की छलांग लगाते हुए 13वें नंबर पर पहुंच गए हैं, वहीं रवींद्र जडेजा 4 स्थान की छलांग लगाते हुए 15वें नंबर पर काबिज हो गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के केशव महाराज तीन स्थान फिसलकर 16वें नंबर पर पहुंच गए हैं।