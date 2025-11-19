ICC Test Rankings: भारतीय बल्लेबाज ऋषभ पंत को तगड़ा नुकसान, शुभमन गिल ने लगाई छलांग

ऋषभ पंत, क्रिकेटर, भारत (Photo Credit - IANS)
ICC Test Rankings: आईसीसी की ओर से जारी ताजा टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत को नुकसान उठाना पड़ा है, जबकि कप्तान शुभमन गिल 2 पायदान ऊपर चढ़कर 11वें नंबर पर पहुंच गए हैं। ऋषभ पंत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में खेले गए टेस्ट मैच में बल्ले से निराश किया था, जिसकी वजह से अब वह टॉप-10 से बाहर हो गए। ऋषभ पंत टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में चार पायदान लुढ़क 12वें नंबर पर पहुंच गए हैं। वहीं यशस्वी जायसवाल दो पायदान लुढ़क 7वें नंबर पर पहुंच गए हैं।
इंग्लैंड के जो रूट आईसीसी टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर बने हुए हैं। उनके हमवतन हैरी ब्रूक इस लिस्ट में दूसरे, न्यूजीलैंड के केन विलियम्सन तीसरे, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ चौथे नंबर पर काबिज हैं। भारत के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करने वाले दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा 2 पायदान चढ़कर 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। श्रीलंका के कामिंदु मेंडिस छठे स्थान पर बरकरार हैं। न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल, इंग्लैंड के बेन डकेट और ऑस्ट्रेलिया के ट्रैविस हेड 1-1 स्थान के सुधार के साथ क्रमशः 8वें, 9वे और 10वें नंबर पर हैं।
आईसीसी की ओर से जारी ताजा टेस्ट बॉलर रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह शीर्ष पर बरकरार है। ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड एक पायदान के सुधार के साथ 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। भारत के मोहम्मद सिराज 1 स्थान लुढ़क 12वें नंबर पर पहुंच गए हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका मार्को के जानसेन एक पायदान चढ़कर 11वें नंबर पर पहुंच गए हैं। भारत के कुलदीप यादव और रवींद्र जडेजा की रैंकिंग में सुधार हुआ है। कुलदीप जहां 2 पायदान की छलांग लगाते हुए 13वें नंबर पर पहुंच गए हैं, वहीं रवींद्र जडेजा 4 स्थान की छलांग लगाते हुए 15वें नंबर पर काबिज हो गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के केशव महाराज तीन स्थान फिसलकर 16वें नंबर पर पहुंच गए हैं।
भारतीय स्पिनर रवींद्र जडेजा आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में टॉप पर हैं। दक्षिण अफ्रीका के मार्को जानसेन एक स्थान के सुधार के साथ 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। भारत के वाशिंगटन सुदर 2 पायदान चढ़कर 12वें नंबर पर हैं। कगिसो रबाडा तीन स्थान लढ़क 14वें नंबर पर हैं, जबकि मैट हेनरी एक स्थान फिसलकर 13वें स्थान पर काबिज हैं। भारत के अक्षर पटेल 11वें स्थान पर बने हुए हैं।
