ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के वार्म-अप शेड्यूल का ऐलान, भारतीय टीम इन दो टीमों के साथ खेलेगी मैच

25 सितंबर- भारत vs इंग्लैंड, बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 1 ग्राउंड, बेंगलुरु

25 सितंबर- दक्षिण अफ्रीका vs न्यूजीलैंड, एम चिन्नास्वामी, बेंगलुरु

25 सितंबर- श्रीलंका vs पाकिस्तान, कोलंबो क्रिकेट क्लब, कोलंबो

25 सितंबर- बांग्लादेश vs श्रीलंका 'ए', आर प्रेमदासा, कोलंबो

27 सितंबर- ऑस्ट्रेलिया vs इंग्लैंड, बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 1 ग्राउंड, बेंगलुरु

27 सितंबर- भारत vs न्यूजीलैंड, एम चिन्नास्वामी, बेंगलुरु

27 सितंबर- श्रीलंका vs बांग्लादेश, कोलंबो क्रिकेट क्लब, कोलंबो

28 सितंबर- दक्षिण अफ्रीका vs भारत 'ए', बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 1 ग्राउंड, बेंगलुरु

28 सितंबर- पाकिस्तान vs श्रीलंका 'ए', कोलंबो क्रिकेट क्लब, कोलंबो