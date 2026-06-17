NZW vs SLW: डिफेंडिंग चैंपियन न्यूजीलैंड की हार से बदल गया पूरा अंक तालिका, श्रीलंका को हुआ उलटफेर का फायदा

New Zealand vs Sri Lanka, Women's T20 World Cup: आईसीसी वूमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सातवें मुकाबले में श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हरा दिया। श्रीलंका की इस जीत ने ग्रुप बी की अंक तालिका पूरी तरह बदल दी है। आपको बता दें कि इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 150 रन बनाए। न्यूजीलैंड की ओर से कप्तान एमिलिया केर और सोफी डिवाइन ने 45-45 रनों की पारी खेली, जबकि श्रीलंका की ओर से कविशा दिलहारी ने 4 ओवर में 35 रन देकर 2 विकेट चटकाए।