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NZW vs SLW: डिफेंडिंग चैंपियन न्यूजीलैंड की हार से बदल गया पूरा अंक तालिका, श्रीलंका को हुआ उलटफेर का फायदा

NZW vs SLW: आईसीसी वूमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 में श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया। 151 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए निलाक्षी डी सिल्वा और कौशानी की शानदार बल्लेबाजी ने श्रीलंका को रोमांचक जीत दिलाई।

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भारत

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Vivek Kumar Singh

Jun 17, 2026

SRI Lanka Womens Beat New Zealand

श्रीलंका की ऐतिहासिक जीत (फोटो- IANS)

New Zealand vs Sri Lanka, Women's T20 World Cup: आईसीसी वूमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सातवें मुकाबले में श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हरा दिया। श्रीलंका की इस जीत ने ग्रुप बी की अंक तालिका पूरी तरह बदल दी है। आपको बता दें कि इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 150 रन बनाए। न्यूजीलैंड की ओर से कप्तान एमिलिया केर और सोफी डिवाइन ने 45-45 रनों की पारी खेली, जबकि श्रीलंका की ओर से कविशा दिलहारी ने 4 ओवर में 35 रन देकर 2 विकेट चटकाए।

55 रन पर गिर गए थे 4 विकेट

151 रनों के लक्ष्य को श्रीलंका ने आखिरी ओवर में 2 गेंद पहले ही 5 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। एक समय श्रीलंका ने 15 ओवर में 105 रन पर अपने 5 विकेट गंवा दिए थे। इससे पहले टीम ने 55 रन पर ही 4 विकेट खो दिए थे और यहां से उनकी जीत मुश्किल लग रही थी, लेकिन निलाक्षी डी सिल्वा और कौशानी नुत्यांगना ने शानदार पारी खेलकर टीम को जीत तक पहुंचा दिया।

इस जीत के साथ अंक तालिका में न्यूजीलैंड की टीम पांचवें स्थान पर खिसक गई। आपको बता दें कि टूर्नामेंट की डिफेंडिंग चैंपियन न्यूजीलैंड की यह लगातार दूसरी हार है। इससे पहले उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था।

दूसरी ओर श्रीलंका को इस जीत का फायदा हुआ है और वह अब चौथे स्थान पर आ गई है। ग्रुप में इंग्लैंड दोनों मुकाबले जीतकर पहले स्थान पर है। इंग्लैंड ने श्रीलंका और आयरलैंड को हराया था। स्कॉटलैंड दूसरे स्थान पर है, जिसने अपने पहले मुकाबले में आयरलैंड को हराया था। वहीं वेस्टइंडीज भी अपने पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराकर तीसरे स्थान पर मौजूद है।

ग्रुप में आखिरी स्थान पर आयरलैंड की टीम है, जिसने अभी तक कोई मुकाबला नहीं जीता है। इसके अलावा न्यूजीलैंड भी अभी तक कोई मुकाबला नहीं जीत पाई है। अब न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल में पहुंचने की राह बेहद मुश्किल हो गई है, क्योंकि अभी उसे इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के साथ खेलना है, वहीं आयरलैंड और स्कॉटलैंड जैसी टीमों के खिलाफ भी जीत दर्ज करनी होगी।

ग्रुप B अंक तालिका – आईसीसी वूमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026

स्थानटीममैचजीतहारबेनतीजाअंकनेट रन रेट
1इंग्लैंड 22004+2.763
2स्कॉटलैंड 11002+2.000
3वेस्टइंडीज 11002+0.118
4श्रीलंका 21102-2.040
5न्यूजीलैंड 20200-0.200
6आयरलैंड 20200-1.492

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Women's T20 World Cup 2026

Published on:

17 Jun 2026 07:55 am

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