ICC Women’s World Cup 2025: सेमीफाइनल में क्यों काली पट्टी बांधकर उतरीं भारत-ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी, वजह जान नम हो जाएंगी आंखें

India Women's vs Australia Women's: आईसीसी वूमेंस वर्ल्डकप 2025 के दूसरे सेमीफाइनल में 2017 का इतिहास दोहराने के इरादे उतरी भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने काली पट्टा बांध रखी थी। जब ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए उतरीं तो उनके हाथों में भी काली पट्टी बंधी हुई थीं। दरअसल इस मुकाबले से पहले मेलबर्न के एक युवा क्रिकेटर की मौत हो गई थी। 17 वर्षीय बेन मंगलवार को ट्रेनिंग सेशन के दौरान चोटिल हो गए थे। उनका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा था लेकिन बुधवार को उनकी मौत हो गई।