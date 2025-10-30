ICC Women’s World Cup 2025: सेमीफाइनल में क्यों काली पट्टी बांधकर उतरीं भारत-ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी, वजह जान नम हो जाएंगी आंखें

भारतीय महिला क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)
India Women's vs Australia Women's: आईसीसी वूमेंस वर्ल्डकप 2025 के दूसरे सेमीफाइनल में 2017 का इतिहास दोहराने के इरादे उतरी भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने काली पट्टा बांध रखी थी। जब ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए उतरीं तो उनके हाथों में भी काली पट्टी बंधी हुई थीं। दरअसल इस मुकाबले से पहले मेलबर्न के एक युवा क्रिकेटर की मौत हो गई थी। 17 वर्षीय बेन मंगलवार को ट्रेनिंग सेशन के दौरान चोटिल हो गए थे। उनका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा था लेकिन बुधवार को उनकी मौत हो गई।
बता दें कि बेन एक टी20 मैच की तैयारी कर रहे थे और बिना स्टीम गार्ड के तेज गेंदबाज का सामना कर रहे थे। तभी एक गेंद उनकी गर्दन पर जा लगी। बेन को एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट और इंटेंसिव केयर पैरामेडिक्स के सहारे हॉस्पिटल पहुंचाया गया लेकिन डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं सके। बेन फर्नट्री गली क्रिकेट क्लब की ओर से खेलते थे, जिसने गुरुवार को उनके निधन की सूचना दी। आपको बता दें कि साल 2014 में फिल ह्यूज की इसी तरह जान चली गई थी।
आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वूमेंस क्रिकेट वर्ल्डकप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। लीग स्टेज में जब दोनों टीमें आमने सामने हुई थीं, तब टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। इससे पहले 2017 में दोनों टीमें वर्ल्डकप के सेमीफाइनल में आमने सामने हुई थीं, जहां टीम इंडिया ने जीत हासिल की थी।
हालांकि इस बार ऑस्ट्रेलिया जीत की प्रबल दावेदार है। लीग स्टेज में 7 में से 6 मैच जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया का एक मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। दूसरी ओर भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका जैसी टीमों से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसने श्रीलंका, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को हराकर अंतिम चार में जगह पक्की कर ली।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग