मैच से पहले ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर के साथ सरेआम छेड़छाड़, बाइक सवार ने गलत तरीका से छूआ

इस घटना के दौरान एक युवक ने छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति के मोटरसाइकिल का नंबर नोट कर लिया, जिसके बाद शुक्रवार को आरोपी अकील खान की तुरंत पहचान हो गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि अकील के खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं और घटना की आगे की जाँच की जा रही है। विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला इंदौर में दक्षिण अफ्रीका से होगा। यह खबर इंदौर के होल्कर स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले आखिरी ग्रुप-स्टेज मैच से कुछ घंटे पहले आई है।