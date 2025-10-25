Patrika LogoSwitch to English

मैच से पहले ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर के साथ सरेआम छेड़छाड़, बाइक सवार ने गलत तरीका से छूआ

Australian Women Cricketers: शिकायत मिलने पर, सहायक पुलिस आयुक्त हिमानी मिश्रा ने खिलाड़ियों से मुलाकात की, उनके बयान दर्ज किए और कानूनी कार्रवाई शुरू की।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 25, 2025

icc womens world cup 2025 man molests Australian women cricketers

ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर (फोटो- IANS)

Man Molests Australian Women Cricketers: आईसीसी वूमेंस क्रिकेट वर्ल्डकप 2025 के लीग स्टेज का अपना आखिरी मुकाबला खेलने इंदौर पहुंची ऑस्ट्रेलिया टीम की खिलाड़ी के साथ छेड़छाड़ हुई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह घटना गुरुवार को सुबह खजराना रोड पर हुई, जब खिलाड़ी अपने होटल से बाहर निकलकर पास के एक कैफे की ओर जा रहे थे। इसी दौरान एक बाइक सवाल व्यक्ति ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया और थोड़ी दूर जाने के बाद उनमें से एक क्रिकेटर को गलत तरीके से छूआ।

व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज

अपनी शर्मनाक हरकत को अंजाम देकर व्यक्ति फरार हो गया। इसके बाद खिलाड़ियों ने तुरंत अपनी टीम के सुरक्षा अधिकारी डैनी सिमंस को इस घटना के बारे में बताया। सिमंस ने स्थानीय सुरक्षा अधिकारियों से संपर्क किया और उनकी सहायता के लिए एक वाहन की व्यवस्था की। शिकायत के बाद सहायक पुलिस आयुक्त ने खिलाड़ियों से मुलाकात की, उनके बयान दर्ज किए और कानूनी कार्रवाई शुरू की। एमआईजी पुलिस थाने में धारा 74 और 78 के तहत एक FIR दर्ज की गई।

इस घटना के दौरान एक युवक ने छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति के मोटरसाइकिल का नंबर नोट कर लिया, जिसके बाद शुक्रवार को आरोपी अकील खान की तुरंत पहचान हो गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि अकील के खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं और घटना की आगे की जाँच की जा रही है। विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला इंदौर में दक्षिण अफ्रीका से होगा। यह खबर इंदौर के होल्कर स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले आखिरी ग्रुप-स्टेज मैच से कुछ घंटे पहले आई है।

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 6 मुकाबले खेले हैं और 5 में जीत हासिल की है। एक मुकाबला बारिश की वजह से ड्रॉ हो गया। अब तक महिला वर्ल्डकप में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा रहा है। उन्होंने 12 में से 7 खिताब जीते हैं और इस बार भी खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही है।

