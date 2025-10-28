Women’s World Cup 2025: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले बढ़ीं टीम इंडिया की मुश्किलें, वजह है मुंबई का मौसम

महिला क्रिकेट वर्ल्डकप 2025, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (फोटो- IANS)
INDW vs AUSW, World Cup 2025 Semifinal: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वूमेंस वनडे क्रिकेट वर्ल्डकप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। ग्रुप स्टेज के मुकाबले में जब दोनों टीमें आमने सामने हुई थीं, तब ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मारी थी। इससे पहले 2017 में भारतीय टीम का सामना वर्ल्डकप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हुआ था, जहां टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी लेकिन खिताबी मुकाबले में उन्हें मेजबान इंग्लैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा था।
अब टीम इंडिया के फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि महिला टीम 2017 वाला इतिहास दोहराए और खिताबी मुकाबले में जगह बनाए। हालांकि इस मुकाबले से पहले देश में बदले मौसम ने टीम इंडिया की टेंशन बढ़ा दी है। बारिश की वजह से अगर मुकाबला नहीं हो पाता है तो ऑस्ट्रेलिया की टीम फाइनल में पहुंच जाएगी। लीग स्टेज में भारतीय टीम ने 3 मैच जीते हैं तो ऑस्ट्रेलिया ने 6 मुकाबलों में जीत हासिल की है। ऐसे में ज्यादा अंक हासिल करने की वजह से ऑस्ट्रेलिया अंक तालिका में ऊपर है और इसी का उन्हें फायदा मिलेगा।
अब चलिए मुंबई के मौसम का हाल जान लेते हैं। 30 अक्टूबर को मुंबई में बारिश की संभावना तो कम है लेकिन दिन भर बादल झाए रहेंगे। ऐसे में तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी। दोपहर में टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इस मौसम के रिपोर्ट ने भारतीय क्रिकेट फैंस को बड़ी राहत दी है।
आपको बता दें कि भारतीय टीम को सेमीफाइनल से पहले बड़ा झटका लग चुका है और शानदार फॉर्म में चल रहीं प्रतिका रावल चोट की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। उनकी जगह टीम में शेफाली वर्मा को शामिल किया गया है, जो स्मृति मंधाना के साथ ओपनिंग करती हुई नजर आ सकती हैं। हालांकि खराब फॉर्म की वजह से ही उन्हें वर्ल्डकप की टीम में जगह नहीं मिली थी और अब सीधे सेमीफाइनल जैसे मुकाबले में शेफाली को उतारना भारतीय टीम का भारी पड़ सकता है।
