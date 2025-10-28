Women’s World Cup 2025: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले बढ़ीं टीम इंडिया की मुश्किलें, वजह है मुंबई का मौसम

अब टीम इंडिया के फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि महिला टीम 2017 वाला इतिहास दोहराए और खिताबी मुकाबले में जगह बनाए। हालांकि इस मुकाबले से पहले देश में बदले मौसम ने टीम इंडिया की टेंशन बढ़ा दी है। बारिश की वजह से अगर मुकाबला नहीं हो पाता है तो ऑस्ट्रेलिया की टीम फाइनल में पहुंच जाएगी। लीग स्टेज में भारतीय टीम ने 3 मैच जीते हैं तो ऑस्ट्रेलिया ने 6 मुकाबलों में जीत हासिल की है। ऐसे में ज्यादा अंक हासिल करने की वजह से ऑस्ट्रेलिया अंक तालिका में ऊपर है और इसी का उन्हें फायदा मिलेगा।