Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Women’s World Cup 2025: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले बढ़ीं टीम इंडिया की मुश्किलें, वजह है मुंबई का मौसम

INDW vs AUSW, Mumbai Weather: 30 अक्टूबर को मुंबई में बारिश की संभावना तो कम है लेकिन दिन भर बादल झाए रहेंगे। ऐसे में तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी। दोपहर में टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इस मौसम के रिपोर्ट ने भारतीय क्रिकेट फैंस को बड़ी राहत दी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 28, 2025

IND vs AUS ICC World Cup 2025 Mumbai Weather

महिला क्रिकेट वर्ल्डकप 2025, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (फोटो- IANS)

INDW vs AUSW, World Cup 2025 Semifinal: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वूमेंस वनडे क्रिकेट वर्ल्डकप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। ग्रुप स्टेज के मुकाबले में जब दोनों टीमें आमने सामने हुई थीं, तब ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मारी थी। इससे पहले 2017 में भारतीय टीम का सामना वर्ल्डकप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हुआ था, जहां टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी लेकिन खिताबी मुकाबले में उन्हें मेजबान इंग्लैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा था।

अब टीम इंडिया के फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि महिला टीम 2017 वाला इतिहास दोहराए और खिताबी मुकाबले में जगह बनाए। हालांकि इस मुकाबले से पहले देश में बदले मौसम ने टीम इंडिया की टेंशन बढ़ा दी है। बारिश की वजह से अगर मुकाबला नहीं हो पाता है तो ऑस्ट्रेलिया की टीम फाइनल में पहुंच जाएगी। लीग स्टेज में भारतीय टीम ने 3 मैच जीते हैं तो ऑस्ट्रेलिया ने 6 मुकाबलों में जीत हासिल की है। ऐसे में ज्यादा अंक हासिल करने की वजह से ऑस्ट्रेलिया अंक तालिका में ऊपर है और इसी का उन्हें फायदा मिलेगा।

मुंबई के मौसम का हाल

अब चलिए मुंबई के मौसम का हाल जान लेते हैं। 30 अक्टूबर को मुंबई में बारिश की संभावना तो कम है लेकिन दिन भर बादल झाए रहेंगे। ऐसे में तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी। दोपहर में टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इस मौसम के रिपोर्ट ने भारतीय क्रिकेट फैंस को बड़ी राहत दी है।

आपको बता दें कि भारतीय टीम को सेमीफाइनल से पहले बड़ा झटका लग चुका है और शानदार फॉर्म में चल रहीं प्रतिका रावल चोट की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। उनकी जगह टीम में शेफाली वर्मा को शामिल किया गया है, जो स्मृति मंधाना के साथ ओपनिंग करती हुई नजर आ सकती हैं। हालांकि खराब फॉर्म की वजह से ही उन्हें वर्ल्डकप की टीम में जगह नहीं मिली थी और अब सीधे सेमीफाइनल जैसे मुकाबले में शेफाली को उतारना भारतीय टीम का भारी पड़ सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

28 Oct 2025 06:33 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Women’s World Cup 2025: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले बढ़ीं टीम इंडिया की मुश्किलें, वजह है मुंबई का मौसम

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

मोहम्मद शमी ने फिर खटखटाया टीम इंडिया का दरवाजा, इस बार गुजरात को किया धराशाई

Mohammed Shami
क्रिकेट

दो मैच में 15 विकेट.. भारतीय स्पीडस्टार मोहम्मद शमी ने अजीत अगरकर को दिया करारा जवाब

Mohammed Shami
क्रिकेट

IND vs AUS: बुमराह को पता है कि ऑस्ट्रेलिया से कैसे निपटना है! सीरीज से पहले कप्तान ने जताया भरोसा

Suryakumar Yadav on Shreyas Iyer
क्रिकेट

वर्ल्डकप 2027 से पहले रोहित-विराट को मिलेंगे इतने मौके, यहां देखें अगले साल तक का पूरा शेड्यूल

Rohit Virat
क्रिकेट

IND vs AUS 1st T20I: तिलक वर्मा के पास सुनहरा मौका, ऐसा करते ही Suryakumar Yadav की कर लेंगे बराबरी

Tilak Varma
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.