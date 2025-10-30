ICC Women’s World Cup 2025: शुरू हुआ फाइनल टिकट हासिल करने का जंग, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 3 बड़े बदलाव

Womens Cricket Team (Photo IANS)
INDW vs AUSW, World Cup 2025 Semifinal 2: आईसीसी वूमेंस वर्ल्डकप 2025 के दूसरे सेमीफाइनल का मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा है। 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। टीम इंडिया की सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल चोट की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं और उनकी जगह शेफाली वर्मा को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। इसके अलावा टीम में 2 और बदलाव हुए हैं।
टॉस हारने के बाद टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा, "हम पहले बल्लेबाजी करने की सोच रहे थे, अगर हमें शुरुआती सफलता मिल जाती तो हमारे लिए यह बहुत अच्छा होता। हम इस पिच को जानते हैं, हमने यहाँ कई कैंप लगाए हैं और अपने पिछले 2 मैच भी यहीं खेले हैं। जब भी हम ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं, हम निडर मानसिकता के साथ खेलने की बात करते हैं। दुर्भाग्य से, प्रतीका अपनी चोट के कारण टीम में नहीं है। उसकी जगह शैफाली खेलेगी। उमा और हरलीन की जगह ऋचा और क्रांति की वापसी हुई है।
ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली ने कहा, "हमें बल्लेबाजी करनी होगी। यहाँ की परिस्थितियाँ बेहतरीन हैं और हमारे पास रन बनाने का मौका है। मैं रिहैब के लिए 10 दिन का ब्रेक मिलने के अवसर के लिए आभारी हूँ। यह सेमीफाइनल है और जो भी बेहतर खेलेगा, उसे परिणाम मिलेगा। बस एक और बदलाव है। वेयरहैम की जगह सोफी मोलिनक्स को टीम में शामिल किया गया है।
शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, अमनजोत कौर, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), राधा यादव, क्रांति गौड़, श्री चरणी और रेणुका सिंह ठाकुर।
फोएबे लिचफील्ड, एलिसा हीली (विकेटकीपर/कप्तान), एलिसे पेरी, बेथ मूनी, एनाबेल सदरलैंड, एशले गार्डनर, ताहलिया मैकग्राथ, सोफी मोलिनेक्स, अलाना किंग, किम गर्थ और मेगन शुट्ट।
