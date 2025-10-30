ICC Women’s World Cup 2025: शुरू हुआ फाइनल टिकट हासिल करने का जंग, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 3 बड़े बदलाव

टॉस हारने के बाद टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा, "हम पहले बल्लेबाजी करने की सोच रहे थे, अगर हमें शुरुआती सफलता मिल जाती तो हमारे लिए यह बहुत अच्छा होता। हम इस पिच को जानते हैं, हमने यहाँ कई कैंप लगाए हैं और अपने पिछले 2 मैच भी यहीं खेले हैं। जब भी हम ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं, हम निडर मानसिकता के साथ खेलने की बात करते हैं। दुर्भाग्य से, प्रतीका अपनी चोट के कारण टीम में नहीं है। उसकी जगह शैफाली खेलेगी। उमा और हरलीन की जगह ऋचा और क्रांति की वापसी हुई है।