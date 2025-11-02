Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

ICC Women’s World Cup Final: साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर चुनी बॉलिंग, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 यहां देखें

Mumbai Rain Update: आईसीसी वूमेंस वर्ल्डकप 2025 के खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम का सामना साउथ अफ्रीका से हो रहा है लेकिन मैच बारिश की वजह से देरी से शुरू होगा।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 02, 2025

DY Patil Stadium INDW vs SAW

डीवाई पाटिल स्टेडियम में बारिश (फोटो- पत्रिका न्यूज नेटवर्क)

IND-W vs SA-W, ICC Women's World Cup 2025: मुंबई का डीवाई पाटिल स्टेडियम आईसीसी वूमेंस वर्ल्डकप 2025 के खिताबी मुकाबले को होस्ट करने के लिए तैयार है। इस मुकाबले में भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें आमने सामने हैं। बारिश की वजह से खिताबी मुकाबला लगभग 2 घंटे देरी से शुरू हो रहा है। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। फाइनल मैच में दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

भारत की प्लेइंग इलेवन

शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, राधा यादव, क्रांति गौड़, श्री चरणी और रेणुका सिंह ठाकुर।

दक्षिण अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन

लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), ताज़मिन ब्रिट्स, एनेके बॉश, सुने लुस, मारिज़ैन कप्प, सिनालो जाफ़्टा (विकेटकीपर), एनेरी डर्कसन, क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लार्क, अयाबोंगा खाका और नॉनकुलुलेको म्लाबा।

बारिश की वजह से हुई देरी

मैदान पुरी तरह से कवर कर दिया गया है और अंपायर्स भी मैदान से बाहर चले गए हैं। इस तरह की बारिश से मैच जल्दी शुरू होता हुआ नजर नहीं आ रहा है।

अगर आज मैच शुरू नहीं हो पाता है तो 3 नवंबर को खेला जाएगा। हालांकि अगर आज मुकाबला शुरू हो जाता है और बारिश की वजह से बीच में रुक जाता है तो फिर सोमवार को वहीं से मैच शुरू होगा, जहां रुका था। रिजर्व डे के दिन भी अगर मुकाबला नहीं हो पाता है तो भारतीय टीम का सपना टूट जाएगा और साउथ अफ्रीका को चैंपियन घोषित कर दिया जाएगा। अब तक दोनों टीमें वर्ल्डकप का खिताब नहीं जीत सकी हैं। भारतीय टीम इससे पहले 2 बार फाइनल खेल चुकी है और दोनों बार उसे हार का सामना करना पड़ा था। दूसरी ओर साउथ अफ्रीका की वूमेंस टीम पहली बार फाइनल में पहुंची है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Women's World Cup 2025

Updated on:

02 Nov 2025 04:45 pm

Published on:

02 Nov 2025 02:44 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ICC Women’s World Cup Final: साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर चुनी बॉलिंग, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 यहां देखें

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Women's World Cup 2025

IND vs AUS: वापसी करते ही अर्शदीप ने साबित किया, क्यों हैं हर्षित राणा से बेहतर, उड़ाया ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर

Arshdeep singh ind vs aus 3rd t20 2025
क्रिकेट

IND A vs SA A: भारत ने ऋषभ पंत की तूफानी पारी के दम पर साउथ अफ्रीका को 3 विकेट से रौंदा, सीरीज में बनाई अजेय बढ़त

IND A vs SA A 1st Unofficial Test Highlights
क्रिकेट

AUS vs IND: भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, संजू सैमसन प्लेइंग 11 से बाहर, देखें प्लेइंग 11

India vs Australia 2nd T20i Playing XI Prediction
क्रिकेट

Women’s World Cup 2025: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले दक्षिण अफ्रीकी कप्तान ने दिया पैट कमिंस जैसा बयान, कहा – हमें क्राउड को शांत कराना…

Eng W vs SA W 1st Semifinal Highlights
क्रिकेट

ऋषभ पंत ने दमदार वापसी के साथ उड़ाया गर्दा, टीम का कमबैक कराकर खुद शतक से चूके 

Rishabh Pant great comeback
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.