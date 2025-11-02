ICC Women’s World Cup Final: साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर चुनी बॉलिंग, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 यहां देखें

अगर आज मैच शुरू नहीं हो पाता है तो 3 नवंबर को खेला जाएगा। हालांकि अगर आज मुकाबला शुरू हो जाता है और बारिश की वजह से बीच में रुक जाता है तो फिर सोमवार को वहीं से मैच शुरू होगा, जहां रुका था। रिजर्व डे के दिन भी अगर मुकाबला नहीं हो पाता है तो भारतीय टीम का सपना टूट जाएगा और साउथ अफ्रीका को चैंपियन घोषित कर दिया जाएगा। अब तक दोनों टीमें वर्ल्डकप का खिताब नहीं जीत सकी हैं। भारतीय टीम इससे पहले 2 बार फाइनल खेल चुकी है और दोनों बार उसे हार का सामना करना पड़ा था। दूसरी ओर साउथ अफ्रीका की वूमेंस टीम पहली बार फाइनल में पहुंची है।