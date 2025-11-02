ICC Women’s World Cup Final: साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर चुनी बॉलिंग, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 यहां देखें

डीवाई पाटिल स्टेडियम में बारिश (फोटो- पत्रिका न्यूज नेटवर्क)
IND-W vs SA-W, ICC Women's World Cup 2025: मुंबई का डीवाई पाटिल स्टेडियम आईसीसी वूमेंस वर्ल्डकप 2025 के खिताबी मुकाबले को होस्ट करने के लिए तैयार है। इस मुकाबले में भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें आमने सामने हैं। बारिश की वजह से खिताबी मुकाबला लगभग 2 घंटे देरी से शुरू हो रहा है। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। फाइनल मैच में दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, राधा यादव, क्रांति गौड़, श्री चरणी और रेणुका सिंह ठाकुर।
लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), ताज़मिन ब्रिट्स, एनेके बॉश, सुने लुस, मारिज़ैन कप्प, सिनालो जाफ़्टा (विकेटकीपर), एनेरी डर्कसन, क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लार्क, अयाबोंगा खाका और नॉनकुलुलेको म्लाबा।
मैदान पुरी तरह से कवर कर दिया गया है और अंपायर्स भी मैदान से बाहर चले गए हैं। इस तरह की बारिश से मैच जल्दी शुरू होता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
अगर आज मैच शुरू नहीं हो पाता है तो 3 नवंबर को खेला जाएगा। हालांकि अगर आज मुकाबला शुरू हो जाता है और बारिश की वजह से बीच में रुक जाता है तो फिर सोमवार को वहीं से मैच शुरू होगा, जहां रुका था। रिजर्व डे के दिन भी अगर मुकाबला नहीं हो पाता है तो भारतीय टीम का सपना टूट जाएगा और साउथ अफ्रीका को चैंपियन घोषित कर दिया जाएगा। अब तक दोनों टीमें वर्ल्डकप का खिताब नहीं जीत सकी हैं। भारतीय टीम इससे पहले 2 बार फाइनल खेल चुकी है और दोनों बार उसे हार का सामना करना पड़ा था। दूसरी ओर साउथ अफ्रीका की वूमेंस टीम पहली बार फाइनल में पहुंची है।
Women's World Cup 2025