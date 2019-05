आईसीसी ने किया विश्व कप क्रिकेट 2019 का अधिकारिक गाना लॉन्च, लोरिन और रुडिमेंटल ने किया है तैयार

दुबई : अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने शुक्रवार को आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेट का आधिकारिक गाना ‘स्टैंड बाई’ रिलीज किया। इस गाने को 30 मई से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहे विश्व कप टूर्नामेंट के दौरान मैदानों पर बजाया जाएगा। इतना ही नहीं इससे संबंधित होने वाले कार्यक्रमों में इस गाने को बजाया जाएगा।

