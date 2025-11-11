IND vs SA: टीम इंडिया के पास WTC की पॉइंट्स टेबल के टॉप-2 में पहुंचने का मौका, समझें पूरे समीकरण

ICC World Test Championship 2025-27: वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप 2025-27 (WTC) के चक्र के लिए अगले दो महीने बेहद ही महत्‍वपूर्ण होने वाले हैं। इस दौरान कई टीमें फाइनल की दौड़ में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए एक-दूसरे से भिड़ेंगी। इसकी शुरुआज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज के साथ 14 नवंबर से होने जा रही है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज पॉइंट्स टेबल पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगी। भारत अगर डिफेंडिंग चैंपियन साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीतती है तो इससे WTC की पॉइंट् टेबल में टीम इंडिया को क्‍या फायदा होगा? आइये आपको पूरे समीकरण बताते हैं।