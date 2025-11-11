IND vs SA: टीम इंडिया के पास WTC की पॉइंट्स टेबल के टॉप-2 में पहुंचने का मौका, समझें पूरे समीकरण

भारतीय टेस्ट टीम। (फोटो सोर्स: IANS)
ICC World Test Championship 2025-27: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 (WTC) के चक्र के लिए अगले दो महीने बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस दौरान कई टीमें फाइनल की दौड़ में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए एक-दूसरे से भिड़ेंगी। इसकी शुरुआज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज के साथ 14 नवंबर से होने जा रही है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज पॉइंट्स टेबल पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगी। भारत अगर डिफेंडिंग चैंपियन साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीतती है तो इससे WTC की पॉइंट् टेबल में टीम इंडिया को क्या फायदा होगा? आइये आपको पूरे समीकरण बताते हैं।
भारत ने सात में से चार मैच जीतकर 61.90% अंकों के साथ शानदार शुरुआत की है, लेकिन वह फिलहाल तीसरे पायदान पर है। अब भारत को घरेलू सीरीज में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चुनौती का सामना करना है। अगर भारतीय टीम डिफेंडिंग चैंपियन के खिलाफ घरेलू सीरीज 2-0 से जीतती है तो उसका जीत प्रतिशत दूसरे स्थान पर काबिज श्रीलंका (66.67%) से ज्यादा हो जाएगा और इस तरह वह ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे पायदान पर पहुंच जाएगी।
वहीं, दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम की बात करें तो उसने अब तक दो में से एक टेस्ट जीता है और वह वर्तमान में 50% अंकों के साथ पांचवें पायदान पर हैं। भारत के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज में उसके पास भी टॉप-2 में पहुंचने का बड़ा मौका है। अगर वह भारत को उसके घर में 2-0 से हराने में सफल हो जाती है तो वह 75% जीत प्रतिशत के साथ दूसरे पायदान पर पहुंच जाएगी।
ऑस्ट्रेलिया ने अब तक तीनों मैच जीतकर 100% अंक अर्जित किए हैं। 21 नवंबर से शुरू होने वाली एशेज सीरीज उनके लिए असली परीक्षा होगी। पिछली दो घरेलू एशेज सीरीज 4-0 से जीतने के बाद कंगारू टीम अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखने के लिए इसी तरह के परिणाम की उम्मीद कर रही है।
इंग्लैंड ने अब तक पांच मैचों में दो जीत दर्ज की हैं और उसके 43.33% अंक हैं। भारत के खिलाफ घरेलू मैदान पर 2-2 से ड्रॉ के बाद इंग्लैंड अब ऑस्ट्रेलिया में एशेज जीतकर फाइनल की राह पर लौटने की कोशिश करेगी। हालांकि, हाल के वर्षों में ऑस्ट्रेलियाई धरती पर जीतना इंग्लैंड के लिए मुश्किल रहा है।
श्रीलंका ने बांग्लादेश के खिलाफ 1-0 से सीरीज जीतकर अपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 का बेहद शानदार आगाज किया है। वह 66.67% जीत प्रतिशत के साथ दूसरे पायदान पर है। अब आगे भारत, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड जैसी टीमों के सामने उसकी असली परीक्षा होगी।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग