Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs SA: टीम इंडिया के पास WTC की पॉइंट्स टेबल के टॉप-2 में पहुंचने का मौका, समझें पूरे समीकरण

ICC World Test Championship 2025-27: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दो मैचों की टेस्ट सीरीज के परिणाम से आईसीसी वर्ल्‍ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। भारत अगर ये सीरीज जीतती है वह WTC की पॉइंट् टेबल में कौन से स्‍थान पर पहुंच सकती है? आइये आपको पूरे समीकरण बताते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 11, 2025

ICC World Test Championship 2025-27

भारतीय टेस्‍ट टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

ICC World Test Championship 2025-27: वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप 2025-27 (WTC) के चक्र के लिए अगले दो महीने बेहद ही महत्‍वपूर्ण होने वाले हैं। इस दौरान कई टीमें फाइनल की दौड़ में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए एक-दूसरे से भिड़ेंगी। इसकी शुरुआज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज के साथ 14 नवंबर से होने जा रही है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज पॉइंट्स टेबल पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगी। भारत अगर डिफेंडिंग चैंपियन साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीतती है तो इससे WTC की पॉइंट् टेबल में टीम इंडिया को क्‍या फायदा होगा? आइये आपको पूरे समीकरण बताते हैं।

भारत के पास टॉप-2 में पहुंचने का मौका

भारत ने सात में से चार मैच जीतकर 61.90% अंकों के साथ शानदार शुरुआत की है, लेकिन वह फिलहाल तीसरे पायदान पर है। अब भारत को घरेलू सीरीज में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चुनौती का सामना करना है। अगर भारतीय टीम डिफेंडिंग चैंपियन के खिलाफ घरेलू सीरीज 2-0 से जीतती है तो उसका जीत प्रतिशत दूसरे स्‍थान पर काबिज श्रीलंका (66.67%) से ज्‍यादा हो जाएगा और इस तरह वह ऑस्‍ट्रेलिया के बाद दूसरे पायदान पर पहुंच जाएगी।

दक्षिण अफ्रीका के पास भी दूसरे पायदान पर पहुंचने का मौका

वहीं, दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम की बात करें तो उसने अब तक दो में से एक टेस्ट जीता है और वह वर्तमान में 50% अंकों के साथ पांचवें पायदान पर हैं। भारत के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज में उसके पास भी टॉप-2 में पहुंचने का बड़ा मौका है। अगर वह भारत को उसके घर में 2-0 से हराने में सफल हो जाती है तो वह 75% जीत प्रतिशत के साथ दूसरे पायदान पर पहुंच जाएगी।

ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर

ऑस्ट्रेलिया ने अब तक तीनों मैच जीतकर 100% अंक अर्जित किए हैं। 21 नवंबर से शुरू होने वाली एशेज सीरीज उनके लिए असली परीक्षा होगी। पिछली दो घरेलू एशेज सीरीज 4-0 से जीतने के बाद कंगारू टीम अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखने के लिए इसी तरह के परिणाम की उम्मीद कर रही है।

इंग्लैंड के पास भी सुनहरा मौका

इंग्लैंड ने अब तक पांच मैचों में दो जीत दर्ज की हैं और उसके 43.33% अंक हैं। भारत के खिलाफ घरेलू मैदान पर 2-2 से ड्रॉ के बाद इंग्लैंड अब ऑस्ट्रेलिया में एशेज जीतकर फाइनल की राह पर लौटने की कोशिश करेगी। हालांकि, हाल के वर्षों में ऑस्ट्रेलियाई धरती पर जीतना इंग्लैंड के लिए मुश्किल रहा है।

श्रीलंका की असली परीक्षा अब होगी

श्रीलंका ने बांग्लादेश के खिलाफ 1-0 से सीरीज जीतकर अपने वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप 2025-27 का बेहद शानदार आगाज किया है। वह 66.67% जीत प्रतिशत के साथ दूसरे पायदान पर है। अब आगे भारत, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड जैसी टीमों के सामने उसकी असली परीक्षा होगी।

ये भी पढ़ें

भारत के लिए सर्वाधिक टी20 विकेट लेने वाले गेंदबाज की जगह हर्षित राणा को खिलाने पर गौतम गंभीर ने तोड़ी चुप्पी
क्रिकेट
Gautam Gambhir

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India vs South Africa Test Series 2025

Published on:

11 Nov 2025 01:39 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SA: टीम इंडिया के पास WTC की पॉइंट्स टेबल के टॉप-2 में पहुंचने का मौका, समझें पूरे समीकरण

पत्रिका लाइव अपडेट

Delhi Blast Live Updates: दिल्ली ब्लास्ट की जांच में एक और बड़ा खुलासा, संदिग्ध कार को लेकर सामने आई नई जानकारी

राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

टी20 के बाद अब टेस्ट में भी बैटिंग पोजीशन को लेकर बवाल, पंत-जुरेल ने बिगाड़ भारतीय टीम का कॉम्बिनेशन

India vs South Africa Test
क्रिकेट

रातोंरात कुछ नहीं बदलेगा… पहली बार लगातार 8 छक्के और 11 गेंदों पर फिफ्टी जड़ने वाले आकाश के इस बयान ने जीता दिल

Akash Chaudhary heartwarming statement
क्रिकेट

Shreyas Iyer Injury Update: क्या दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज खेलेंगे श्रेयस अय्यर? मेडिकल टीम ने सलेक्शन कमेटी को दी रिपोर्ट

Shreyas Iyer Medical Update
क्रिकेट

PBKS Retention IPL 2026: ऑक्‍शन से पहले पंजाब किंग्स इन 5 खिलाड़ियों को करेगी रिलीज! पढ़ें किस-किस पर लटकी तलवार

PBKS Retention IPL 2026
क्रिकेट

IND vs SA 1st Test के लिए क्या तैयार की जा रही रैंक टर्नर पिच? हेड कोच गौतम गंभीर ने किया निरीक्षण

India vs South Africa 1st Test Updates
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.