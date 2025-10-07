Patrika LogoSwitch to English

‘तेरी भी शादी करवा देंगे’, शिखर धवन ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर युजवेंद्र चहल का उड़ाया मजाक, Video

शिखर धवन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास ले चुके हैं। चहल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास तो नहीं लिया, लेकिन वह लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर हैं। हालांकि, वह आईपीएल में नजर आते हैं। चहल आईपीएल में पंजाब किंग्स का हिस्सा हैं।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 07, 2025

Shikhar Dhawan and Yuzvendra chahal ()

शिखर धवन और युजवेंद्र चहल (फोटो- IANS)

Shikhar Dhawan- Yuzvendra Chahal Video: भारतीय क्रिकेट का बड़ा नाम रहे पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन और लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं और फैंस से जुड़े रहते हैं। दोनों एक बार फिर इंस्टाग्राम पर एक मजेदार रील बनाकर चर्चा में हैं। धवन और चहल की नई रील में क्लासिक बॉलीवुड हास्य का तड़का लगा है जिसे देख फैंस हंसने को मजबूर हैं।

वायरल वीडियो में, धवन चहल को उनकी 'तीसरी मां' से मिलवाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका किरदार सोफी शाइन ने निभाया है। अपने चंचल व्यक्तित्व के अनुरूप, धवन ने अमरीश पुरी का मशहूर डायलॉग, 'तेरी भी शादी करा देंगे,' मजाकिया अंदाज में बोला। इस डायलॉग के बाद चहल का रिएक्शन अजीब है। चहल ने बेहद शर्मीली और मासूम प्रतिक्रिया दी है।

पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, "एक बार फिर दूल्हा बनने का मन है बेटा…तू रुक जा थोड़ा।" रील में धवन की शरारत और चहल की मासूमियत को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। रील शेयर किए जाने के कुछ घंटों के भीतर ही सोशल मीडिया पर धूम मचा रही है। फैंस रील को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, और शेयर कर रहे हैं। प्रशंसकों ने दोनों की स्वाभाविक कॉमिक टाइमिंग की तारीफ की है। फैंस का कहना है कि धवन और चहल अपना कॉमेडी शो भी कर सकते हैं।

शिखर धवन सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं। अपने सकारात्मक ऊर्जा के लिए जाने जाने वाले धवन ने अपने कॉमेडी और दिल को छू लेने वाले कंटेंट से एक बड़ा प्रशंसक वर्ग तैयार किया है। चहल भी सोशल मीडिया पर मजाकिया वीडियो बनाने के लिए जाने जाते हैं। उनके वीडियो भी फैंस काफी पसंद करते हैं।

वीडियो में कॉमेडी के साथ-साथ धवन और चहल के बीच की मजबूत दोस्ती भी दिखती है। शिखर धवन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास ले चुके हैं। चहल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास तो नहीं लिया, लेकिन वह लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर हैं। हालांकि, वह आईपीएल में नजर आते हैं। चहल आईपीएल में पंजाब किंग्स का हिस्सा हैं।

Published on:

07 Oct 2025 09:48 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / 'तेरी भी शादी करवा देंगे', शिखर धवन ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर युजवेंद्र चहल का उड़ाया मजाक, Video

