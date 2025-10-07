‘तेरी भी शादी करवा देंगे’, शिखर धवन ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर युजवेंद्र चहल का उड़ाया मजाक, Video

पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, "एक बार फिर दूल्हा बनने का मन है बेटा…तू रुक जा थोड़ा।" रील में धवन की शरारत और चहल की मासूमियत को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। रील शेयर किए जाने के कुछ घंटों के भीतर ही सोशल मीडिया पर धूम मचा रही है। फैंस रील को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, और शेयर कर रहे हैं। प्रशंसकों ने दोनों की स्वाभाविक कॉमिक टाइमिंग की तारीफ की है। फैंस का कहना है कि धवन और चहल अपना कॉमेडी शो भी कर सकते हैं।