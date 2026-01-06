मुस्तफिजुर रहमान को IPL से बाहर करने के मामले में बड़ा खुलासा, BCCI के सभी सदस्यों की सलाह के बिना लिया गया था फैसला!

Mustafizur Rahman row: बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल (IPL) से बाहर करने के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कोई बैठक नहीं की थी। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि रहमान को हटाने के फैसले पर सभी सदस्यों के बीच किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई। 3 जनवरी को बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने मीडिया के सामने पुष्टि की कि बोर्ड ने तीन बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को बांग्‍लादेशी पेसर को अपनी टीम से रिलीज करने के निर्देश दिए हैं। आईपीएल मिनी ऑक्‍शन में उन्‍हें केकेआर ने 9.20 करोड़ रुपए में खरीदा था।