मुस्तफिजुर रहमान को IPL से बाहर करने के मामले में बड़ा खुलासा, BCCI के सभी सदस्यों की सलाह के बिना लिया गया था फैसला!

बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान। (Photo Credit: IANS)
Mustafizur Rahman row: बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल (IPL) से बाहर करने के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कोई बैठक नहीं की थी। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि रहमान को हटाने के फैसले पर सभी सदस्यों के बीच किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई। 3 जनवरी को बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने मीडिया के सामने पुष्टि की कि बोर्ड ने तीन बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को बांग्लादेशी पेसर को अपनी टीम से रिलीज करने के निर्देश दिए हैं। आईपीएल मिनी ऑक्शन में उन्हें केकेआर ने 9.20 करोड़ रुपए में खरीदा था।
पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश में कई हिंदुओं की निर्मम हत्याएं हुई हैं। इससे भारत में पड़ोसी देश के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। केकेआर और उसके सह-मालिक शाहरुख खान को कई दिनों तक निशाना बनाया गया। कुछ लोगों और राजनेताओं ने शाहरुख की काफी आलोचना की। इस विरोध को देखते हुए BCCI ने आखिरकार फ्रेंचाइजी को रहमान को रिलीज करने के निर्देश जारी किए।
द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर का रिलीज करने के लिए कहने के फैसले में बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के सभी सदस्यों से सलाह नहीं ली गई थी। रहमान को रिलीज करने का फैसला बोर्ड के शीर्ष अधिकारियों ने लिया था। रिपोर्ट में एक बीसीसीआई अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि उन्हें खुद इसके बारे में मीडिया से पता चला। इसको लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। हमारी तरफ से कोई सुझाव नहीं लिया गया।
बता दें कि रहमान को रिलीज करने के बोर्ड के फैसले के बारे में बताते हुए देवजीत सैकिया ने साफ किया था कि बांग्लादेश में हुई हाल की घटनाओं को देखते हुए बीसीसीआई ने केकेआर को अपने बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज करने का निर्देश दिया है।
बीसीसीआई के फैसले के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने भी एक्शन लिया। उसने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि सर्वोच्च संस्था अपने T20 विश्व कप मैचों को भारत से श्रीलंका में स्थानांतरित करे। इतना ही बांग्लादेश सरकार ने सोमवार को देश में आईपीएल के ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड करने का आदेश दे दिया।
