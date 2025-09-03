ILT20 2025: इंटरनेशनल टी20 लीग के शेड्यूल का ऐलान, इस दिन सौरव गांगुली की टीम का पहला मैच

आईएलटी20 के चौथे सीजन की शुरुआत 2 दिसंबर से होने जा रही है, जबकि फाइनल 4 जनवरी को खेला जाएगा। दुबई में सीजन का ओपनिंग मैच पिछले साल के फाइनल का रीमैच होगा। इस मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन दुबई कैपिटल्स का सामना डेजर्ट वाइपर्स से होगा। कैपिटल्स के हेड कोच सौरव गांगुली को बनाया गया है, जो इससे पहले कैपिटल्स फ्रेंचाइजी के साथ काम कर रहे थे। पिछले साल के फाइनल के रीमैच के साथ शुरू होगा, जो गत चैंपियन दुबई कैपिटल्स और डेजर्ट वाइपर्स के बीच 2 दिसंबर को दुबई में खेला जाएगा।