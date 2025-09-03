Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

ILT20 2025: इंटरनेशनल टी20 लीग के शेड्यूल का ऐलान, इस दिन सौरव गांगुली की टीम का पहला मैच

ILT20 League 2025 Schedule: दुबई कैपिटल्स से पहले इस छह टीमों के टूर्नामेंट को 2024 में एमआई अमीरात और 2023 में गल्फ जायंट्स जीत चुकी है। नॉकआउट चरण की शुरुआत 30 दिसंबर को अबू धाबी में क्वालीफायर-1 से होगी।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 03, 2025

ILt20 League UAE Cricket news Dubai Capitals
ILT20 लीग के शेड्यूल का ऐलान (फोटो- IANS)

आईएलटी20 के चौथे सीजन की शुरुआत 2 दिसंबर से होने जा रही है, जबकि फाइनल 4 जनवरी को खेला जाएगा। दुबई में सीजन का ओपनिंग मैच पिछले साल के फाइनल का रीमैच होगा। इस मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन दुबई कैपिटल्स का सामना डेजर्ट वाइपर्स से होगा। कैपिटल्स के हेड कोच सौरव गांगुली को बनाया गया है, जो इससे पहले कैपिटल्स फ्रेंचाइजी के साथ काम कर रहे थे। पिछले साल के फाइनल के रीमैच के साथ शुरू होगा, जो गत चैंपियन दुबई कैपिटल्स और डेजर्ट वाइपर्स के बीच 2 दिसंबर को दुबई में खेला जाएगा।

लीग में होंगे 4 डबल हेडर

आईएलटी20 का लीग चरण 28 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें प्रतियोगिता में चार डबल-हेडर निर्धारित हैं। शारजाह वॉरियर्स का सामना 3 दिसंबर को शारजाह में अबू धाबी नाइट राइडर्स से होगा। इसके बाद 4 दिसंबर को गल्फ जायंट्स और एमआई एमिरेट्स की टीमें दुबई में आमने-सामने होंगी। दुबई कैपिटल्स मौजूदा चैंपियन है, जिसने पिछले सीजन के फाइनल में डेजर्ट वाइपर्स को चार विकेट से शिकस्त दी थी। टीम को यह जीत केवल चार गेंदें शेष रहते मिली थी। उस सीजन दुबई कैपिटल्स ने 25,000 दर्शकों की मौजूदगी में ट्रॉफी उठाई।

ये भी पढ़ें

2023 वर्ल्डकप के बाद वनडे में है इंग्लैंड का बुरा हाल, पांचवीं सीरीज हारने के कागार पर पहुंची टीम
क्रिकेट
ENG vs SA 2nd ODI Cricket News

दुबई कैपिटल्स से पहले इस छह टीमों के टूर्नामेंट को 2024 में एमआई अमीरात और 2023 में गल्फ जायंट्स जीत चुकी है। नॉकआउट चरण की शुरुआत 30 दिसंबर को अबू धाबी में क्वालीफायर-1 से होगी। एलिमिनेटर मुकाबला 1 जनवरी को दुबई में खेला जाएगा। यह मुकाबला प्वाइंट्स टेबल की तीसरी और चौथी टीम के बीच खेला जाएगा। क्वालीफायर-2 का आयोजन 2 जनवरी को शारजाह में होगा। यह मुकाबला क्लीफायर-1 हारने वाली टीम और एलिमिनेटर की विजेता टीम के बीच होगा।

4 जनवरी को होगा फाइनल

सीजन-4 का समापन खिताबी मुकाबले के साथ होगा। फाइनल 4 जनवरी को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में शाम को भारतीय समय के अनुसार, साढ़े छह बजे से खेला जाएगा। पिछले सीजन की तरह ही मैच उन्हीं तीन स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 15 मैच, शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में आठ मैच और अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में 11 मैच आयोजित होंगे। खिलाड़ियों की नीलामी के लिए पंजीकरण की आखिरी तारीख 10 सितंबर है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

03 Sept 2025 05:29 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ILT20 2025: इंटरनेशनल टी20 लीग के शेड्यूल का ऐलान, इस दिन सौरव गांगुली की टीम का पहला मैच

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट