इमरान ताहिर ने वर्ल्ड क्रिकेट में किया नया कारनामा, ऐसा करने वाले बने सबसे उम्रदराज कप्तान

Oldest Captain to Take 5 Wicket Hall in T20: साउथ अफ्रीका के पूर्व स्पिनर इमरान ताहिर ने भले ही इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है लेकिन उनके रिकॉर्ड्स बनाने का सिलसिला लीग क्रिकेट में जारी है। सीपीएल 2025 में शनिवार को गुयाना अमेजन वॉरियर्स और एंटीगुआ और बरबुडा फॉल्कंस के बीच खेला गया। कप्तान इमरान ताहिर की खतरनाक गेंदबाजी के दम पर गुयाना अमेजन वॉरियर्स ने जीत दर्ज दर्ज ली। वहीं, इमरान ताहिर ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वह टी20 के इतिहास में पांच विकेट लेने वाले सबसे उम्रदराज कप्तान बन गए।