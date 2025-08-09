65 वनडे में ही शाहीन ने कर दिया वो कारनामा, जो मैक्ग्रा- शेन वॉर्न और बुमराह जैसे गेंदबाज भी नहीं कर पाए

लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत लड़खड़ाती रही, अयूब जल्दी आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक 29 रन की पारी के दौरान लय में दिख रहे थे, लेकिन कम उछाल वाली गेंद ने उन्हें आउट कर दिया, जिसका श्रेय शमर जोसेफ के एक बेहतरीन रिव्यू को जाता है। कप्तान बाबर आजम (47) और मोहम्मद रिजवान (53) ने धीरे-धीरे वापसी की। हालांकि धीमी गति से रन बनाने के चलते आवश्यक रन रेट छह से ऊपर पहुंच गया। इसके बाद मोती ने बाबर को आउट कर दिया और उसके तुरंत बाद सलमान अली आगा भी आउट हो गए। रिजवान ने अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन 101 रनों की जरूरत होने पर वे शमर का शिकार बन गए।