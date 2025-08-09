9 अगस्त 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

65 वनडे में ही शाहीन ने कर दिया वो कारनामा, जो मैक्ग्रा- शेन वॉर्न और बुमराह जैसे गेंदबाज भी नहीं कर पाए

वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49 ओवर में 10 विकेट गंवाकर 280 रन बनाए। पाकिस्तान ने 281 रन के लक्ष्य को 7 गेंद पहले ही हासिल कर लिया।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 09, 2025

शाहीन अफरीदी गेंदबाजी के दौरान
शाहीन अफरीदी गेंदबाजी के दौरान (फोटो- IANS)

डेब्यूटेंट हसन नवाज ने नाबाद 63 रनों की पारी खेलकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और पाकिस्तान को तीन मैचों की सीरीज के पहले वनडे में वेस्टइंडीज पर पांच विकेट से रोमांचक जीत दिलाई। नवाज की मैच जिताऊ पारी में हुसैन तलत के साथ उनकी निर्णायक 104 रनों की साझेदारी भी शामिल थी, जिससे मेहमान टीम ने सात गेंद शेष रहते 281 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले, मेजबान टीम ने एविन लुईस (60), शाई होप और रोस्टन चेज के अर्धशतकों की बदौलत 280 रन बनाए। वेस्टइंडीज शुरुआत में अच्छी स्थिति में थी, लुईस और कीसी कार्टी ने छह रन प्रति ओवर से ज्यादा की तेज गति से रन बनाए।

अफरीदी ने बरपाया कहर

लेकिन पाकिस्तान के स्पिनरों ने बीच के ओवरों में रन गति को रोकते हुए मैच पर फिर से अच्छा नियंत्रण हासिल कर लिया। फहीम अशरफ ने इस दौरान 27 डॉट बॉल फेंकी, और इस दबाव के कारण गलतियां हुईं। लुईस सैम, अयूब पर आक्रमण करने की कोशिश में आउट हो गए, जबकि शेरफेन रदरफोर्ड भी और रन नहीं बना पाए। होप और चेज ने पारी को संभाला, लेकिन जैसे ही शाहीन अफरीदी (4/51) और नसीम शाह (3/55) को रिवर्स स्विंग मिली, तो फिर विकेट गिरने लगे। केवल गुडाकेश मोती के 18 गेंदों पर 31 रनों की पारी की बदौलत वेस्टइंडीज एक प्रतिस्पर्धी स्कोर तक पहुंच पाया।

ये भी पढ़ें

भारत और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की समाप्ति के बाद पिच का आंकलन, जानिए किसे मिली अच्छी रेटिंग
क्रिकेट
Team India

लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत लड़खड़ाती रही, अयूब जल्दी आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक 29 रन की पारी के दौरान लय में दिख रहे थे, लेकिन कम उछाल वाली गेंद ने उन्हें आउट कर दिया, जिसका श्रेय शमर जोसेफ के एक बेहतरीन रिव्यू को जाता है। कप्तान बाबर आजम (47) और मोहम्मद रिजवान (53) ने धीरे-धीरे वापसी की। हालांकि धीमी गति से रन बनाने के चलते आवश्यक रन रेट छह से ऊपर पहुंच गया। इसके बाद मोती ने बाबर को आउट कर दिया और उसके तुरंत बाद सलमान अली आगा भी आउट हो गए। रिजवान ने अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन 101 रनों की जरूरत होने पर वे शमर का शिकार बन गए।

इसके बाद, डेब्यू कर रहे हसन नवाज और अपना दूसरा वनडे खेल रहे तलत के सामने लक्ष्य बचाने की चुनौती आ गई। नवाज ने शुरुआत में धीमी बल्लेबाजी की और 12 गेंदों पर 3 रन बनाए। हालांकि बाद में दोनों ने आक्रामक रुख अपनाया, गैप और बाउंड्री ढूंढ़ते हुए मैच को मेजबान टीम से छीन लिया। तलत 37 गेंदों पर 41 रन बनाकर नाबाद रहे, जिससे पाकिस्तान ने 49वें ओवर में मुकाबले को जीत लिया। इस जीत के साथ पाकिस्तान ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। दूसरा वनडे 10 अगस्त को खेला जाएगा।

वर्ल्ड रिकॉर्ड बुमराह के नाम

इस मुकाबले में अफरीदी ने कहर बरपाया और 4 विकेट अपने नाम किया। 4 विकेट लेने के साथ ही अफरीदी ने अफगानिस्तान के राशीद खान का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। शाहीन अफरीदी वनडे में 65 मैच के बाद सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने राशिद खान को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 65 वनडे मैच के बाद 128 विकेट अपने नाम किए थे। शाहीन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा विकेट हासिल करते ही वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

09 Aug 2025 01:10 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / 65 वनडे में ही शाहीन ने कर दिया वो कारनामा, जो मैक्ग्रा- शेन वॉर्न और बुमराह जैसे गेंदबाज भी नहीं कर पाए

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.