IND-A vs AUS-A: प्रभसिमरन ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जमकर की धुनाई, 68 गेंदों में ठोका शतक, भारत-ए ने जीती सीरीज

ऑस्ट्रेलिया-ए ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। टीम ने अपने शुरुआती 4 विकेट 44 पर और 6 विकेट 135 पर गंवा दिए थे। इस समय टीम मुश्किल में थी। इसके बाद लियाम स्कट और कप्तान जैक एडवर्ड्स ने सातवें विकेट के लिए 152 रन की साझेदारी कर स्कोर 287 तक पहुंचा दिया। स्कट 64 गेंद पर 73 रन बनाकर आउट हुए। जब तक उनका विकेट नहीं गिरा था, ऑस्ट्रेलिया ए का स्कोर 350 या उसके पार जाता दिख रहा था। स्कट का विकेट गिरने के बाद निचला क्रम बिखर गया। पूरी टीम 49.1 ओवर में 316 रन पर सिमट गई। कप्तान एडवर्ड्स ने 75 गेंद पर 89 रन की पारी खेली। कूपर कोनोले ने 49 गेंद पर 64 रन बनाए थे।