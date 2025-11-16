Ind A vs Pak A: आज पाकिस्तानी गेंदबाजों के धागे खोलने उतरेंगे वैभव सूर्यवंशी, जानें कब-कहां देखें लाइव स्ट्रीमिंग

Ind A vs Pak A Live Streaming: एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में आज रविवार 16 नवंबर चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्‍तान का आमना-सामना होने वाला है। यूएई के खिलाफ पहला ग्रुप चरण का मुकाबला जीतने वाली भारतीय टीम अपने ग्रुप में टॉप पर है तो ओमान के खिलाफ अपना पहला मैच जीतने वाली पाकिस्‍तान की टीम इसी ग्रुप में दूसरे पायदान पर है। आज सभी क्रिकेट फैंस की नजर एक बार फिर 14 साल के तूफानी सलामी बल्‍लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर टिकी होंगी, जिन्‍होंने पिछले मुकाबले में यूएई के गेंदबाजों के धागे खोलते हुए विस्‍फोटक शतक जड़ा था। आप इस मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग कब और कहां देख सकते हैं? आइये आपको बताते हैं।