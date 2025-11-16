Ind A vs Pak A: आज पाकिस्तानी गेंदबाजों के धागे खोलने उतरेंगे वैभव सूर्यवंशी, जानें कब-कहां देखें लाइव स्ट्रीमिंग

14 वर्षीय भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। (फोटो सोर्स: एक्स@/cricketcomau)
Ind A vs Pak A Live Streaming: एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में आज रविवार 16 नवंबर चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान का आमना-सामना होने वाला है। यूएई के खिलाफ पहला ग्रुप चरण का मुकाबला जीतने वाली भारतीय टीम अपने ग्रुप में टॉप पर है तो ओमान के खिलाफ अपना पहला मैच जीतने वाली पाकिस्तान की टीम इसी ग्रुप में दूसरे पायदान पर है। आज सभी क्रिकेट फैंस की नजर एक बार फिर 14 साल के तूफानी सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर टिकी होंगी, जिन्होंने पिछले मुकाबले में यूएई के गेंदबाजों के धागे खोलते हुए विस्फोटक शतक जड़ा था। आप इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कब और कहां देख सकते हैं? आइये आपको बताते हैं।
एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में भारत ए बनाम पाकिस्तान ए का क्रिकेट मैच दोहा में आज 16 नवंबर को भारतीय समयानुसार, शाम 8 बजे से खेला जाएगा।
एशिया कप राइजिंग स्टार्स में भारत ए बनाम पाकिस्तान ए मैच का लाइव प्रसारण आप सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनल्स पर देख सकते हैं। इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग आप सोनी लिव पर देख सकते हैं।
टूर्नामेंट में भारत ए ने अपना पहला मैच यूएई के खिलाफ खेला था, जिसमें टीम इंडिया ने 148 रनों से बड़ी जीत दर्ज की थी। भारत ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में चार विकेट के नुकसान पर 297 रन बनाए थे। इसके जवाब में यूएई की टीम सात विकेट के नुकसान पर सिर्फ 149 रन ही बना सकी थी। भारत की ओर से वैभव सूर्यवंशी ने महज 42 गेंदों पर 11 चौके और 15 छक्कों की मदद से 144 रन की तूफानी पारी खेली थी और प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी अपने नाम किया था। आज एक बार फिर उनसे इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद होगी।
प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, नेहल वढेरा, नमन धीर (उपकप्तान), सूर्यांश शेडगे, जितेश शर्मा (कप्तान और विकेटकीपर), रमनदीप सिंह, हर्ष दुबे, आशुतोष शर्मा, यश ठाकुर, गुरजापनीत सिंह, विजय कुमार वैश्य, युद्धवीर सिंह चरक, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर) और सुयश शर्मा।
स्टैंडबाय: गुरनूर सिंह बराड़, कुमार कुशाग्र, तनुश कोटियन, समीर रिज़वी और शेख रशीद।
इरफान खान (कप्तान), यासिर खान, मुहम्मद नईम, मुहम्मद फैक, माज सदाकत, गाजी गोरी, मुहम्मद शहजाद, साद मसूद, अराफात मिन्हास, मुबासिर खान, शाहिद अजीज, सुफयान मोकिम, उबैद शाह, मुहम्मद सलमान और अहमद दानियाल।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग