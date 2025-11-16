Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Ind A vs Pak A: आज पाकिस्तानी गेंदबाजों के धागे खोलने उतरेंगे वैभव सूर्यवंशी, जानें कब-कहां देखें लाइव स्ट्रीमिंग

Ind A vs Pak A Live Streaming: एशिया कप राइजिंग स्टार्स में आज 16 नवंबर चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्‍तान की भिड़ंत होगी। इस मैच में सबकी नजरें वैभव सूर्यवंशी पर होंगी, जिन्‍होंने पिछले मैच में तूफानी शतक जड़ा था। आइये आपको बतातें कि इस मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग कब-कहां होगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 16, 2025

Ind A vs Pak A Live Streaming

14 वर्षीय भारतीय बल्‍लेबाज वैभव सूर्यवंशी। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/cricketcomau)

Ind A vs Pak A Live Streaming: एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में आज रविवार 16 नवंबर चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्‍तान का आमना-सामना होने वाला है। यूएई के खिलाफ पहला ग्रुप चरण का मुकाबला जीतने वाली भारतीय टीम अपने ग्रुप में टॉप पर है तो ओमान के खिलाफ अपना पहला मैच जीतने वाली पाकिस्‍तान की टीम इसी ग्रुप में दूसरे पायदान पर है। आज सभी क्रिकेट फैंस की नजर एक बार फिर 14 साल के तूफानी सलामी बल्‍लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर टिकी होंगी, जिन्‍होंने पिछले मुकाबले में यूएई के गेंदबाजों के धागे खोलते हुए विस्‍फोटक शतक जड़ा था। आप इस मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग कब और कहां देख सकते हैं? आइये आपको बताते हैं।

India A vs Pakistan A मैच कब और कहां खेला जाएगा?

एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में भारत ए बनाम पाकिस्‍तान ए का क्रिकेट मैच दोहा में आज 16 नवंबर को भारतीय समयानुसार, शाम 8 बजे से खेला जाएगा।

India A vs Pakistan A मैच का लाइव प्रसारण और लाइव स्‍ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

एशिया कप राइजिंग स्टार्स में भारत ए बनाम पाकिस्‍तान ए मैच का लाइव प्रसारण आप सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्‍न चैनल्‍स पर देख सकते हैं। इस मुकाबले की लाइव स्‍ट्रीमिंग आप सोनी लिव पर देख सकते हैं।

यूएई के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी उड़ाया था गर्दा

टूर्नामेंट में भारत ए ने अपना पहला मैच यूएई के खिलाफ खेला था, जिसमें टीम इंडिया ने 148 रनों से बड़ी जीत दर्ज की थी। भारत ए ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में चार विकेट के नुकसान पर 297 रन बनाए थे। इसके जवाब में यूएई की टीम सात विकेट के नुकसान पर सिर्फ 149 रन ही बना सकी थी। भारत की ओर से वैभव सूर्यवंशी ने महज 42 गेंदों पर 11 चौके और 15 छक्‍कों की मदद से 144 रन की तूफानी पारी खेली थी और प्‍लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी अपने नाम किया था। आज एक बार फिर उनसे इसी तरह के प्रदर्शन की उम्‍मीद होगी।

भारत ए स्‍क्‍वॉड

प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, नेहल वढेरा, नमन धीर (उपकप्तान), सूर्यांश शेडगे, जितेश शर्मा (कप्तान और विकेटकीपर), रमनदीप सिंह, हर्ष दुबे, आशुतोष शर्मा, यश ठाकुर, गुरजापनीत सिंह, विजय कुमार वैश्य, युद्धवीर सिंह चरक, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर) और सुयश शर्मा।
स्टैंडबाय: गुरनूर सिंह बराड़, कुमार कुशाग्र, तनुश कोटियन, समीर रिज़वी और शेख रशीद।

पाकिस्तान ए स्‍क्‍वॉड

इरफान खान (कप्तान), यासिर खान, मुहम्मद नईम, मुहम्मद फैक, माज सदाकत, गाजी गोरी, मुहम्मद शहजाद, साद मसूद, अराफात मिन्हास, मुबासिर खान, शाहिद अजीज, सुफयान मोकिम, उबैद शाह, मुहम्मद सलमान और अहमद दानियाल।

ये भी पढ़ें

14 साल के वैभव सूर्यवंशी का तूफान, मात्र इतनी गेंद पर ठोका टी20 क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज शतक, तोड़ दिये ढेरों रिकॉर्ड
क्रिकेट
India A squad announced

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

16 Nov 2025 08:55 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Ind A vs Pak A: आज पाकिस्तानी गेंदबाजों के धागे खोलने उतरेंगे वैभव सूर्यवंशी, जानें कब-कहां देखें लाइव स्ट्रीमिंग

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Health update: ICU में भर्ती शुभमन गिल की आई चौंकाने वाली रिपोर्ट, मैदान से अभी रहेंगे दूर

Shubman Gill Health update
क्रिकेट

मैं मरने जा रहा हूं… अब खाने के लिए अजनबियों पर निर्भर योगराज सिंह, बोले- युवराज और पत्नी के जाने से लगा सबसे बड़ा सदमा

Yograj Singh Latest News
क्रिकेट

Ind Vs SA: भारतीय कप्तान शुभमन गिल को ICU में किया गया शिफ्ट, टीम इंडिया की बढ़ी टेंशन

Shubman Gill Injury Update
क्रिकेट

जोश इंग्लिस को क्यों किया गया पंजाब किंग्स से रिलीज? रिकी पोंटिंग ने किया खुलासा

Josh Inglis
क्रिकेट

IND vs SA 1st Test: अस्पताल में भर्ती हुए कप्तान शुभमन गिल, इंजरी को लेकर आई यह अपडेट

Shubman Gill Injury Update
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.