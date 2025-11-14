14 साल के वैभव सूर्यवंशी का तूफान, मात्र इतनी गेंद पर ठोका टी20 क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज शतक, तोड़ दिये ढेरों रिकॉर्ड

14 वर्षीय युवा भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। (फोटो सोर्स: X@/cricbuzz)
Vaibhav Suryavanshi, India A vs United Arab Emirates: कतर के दोहा में वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले आज रहे एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में 14 साल के वैभव सूर्यवंशी का तूफान देखें को मिला है। इंडिया ए और यूएई के बीच खेले जा रहे मुकाबले में बिहार के 14 साल के इस बल्लेबाज ने मात्र 32 गेंद पर शतक ठोककर इतिहास रच दिया। यह टी20 क्रिकेट में किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा लिस्ट ए क्रिकेट में लगाया गया सबसे तेज शतक है।
वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 42 गेंद पर 15 छक्के और 11 चौकों की मदद से 144 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। उनका स्ट्राइक रेट 342.86 का रहा। यह भारतीय टी20 क्रिकेट के इतिहास का तीसरा सबसे तेज शतक है। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 32 गेंद पर शतकऔर मात्र 17 गेंद पर अर्धशतक पूरा किया।
वैभव सूर्यवंशी ने इस दौरान नमन धीर के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 56 गेंदों पर 163 रनों की साझेदारी की। नमन ने 22 गेंद पर 34 रन बनाए, जिसमें तीन चौके और 2 छक्के शामिल रहे। 11वें ओवर में उन्होंने लगातार चार छक्के और एक चौका जड़ दिया। महज 12 ओवर में ही वैभव ने 138 रन ठोंक डाले थे और ऐसा लग रहा था कि वो दोहरा शतक भी पूरा कर लेंगे। लेकिन 13वें ओवर में छक्का मारने की कोशिश में वो बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। मुहम्मद फराजुद्दीन ने उन्हें अहमद तारिक के हाथों कैच कराया।
यह सूर्यवंशी के टी20 करियर का दूसरा शतक था। इससे पहले इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में राजस्थान रॉयल्स (RR) की ओर से खेलते हुए गुजरात टाइटन्स (GT) के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 34 गेंदों में शतक जड़ा था।
भारत के लिए सबसे तेज टी20 शतक लगाने का रिकॉर्ड अभिषेक शर्मा और उर्विल पटेल के नाम है। दोनों खिलाड़ियों ने 28 गेंदों में शतक लगाया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) में उर्विल ने 2024 में गुजरात की ओर से खेलते हुए त्रिपुरा के खिलाफ यह कारनामा किया था। वहीं अभिषेक ने पंजाब की ओर से खेलते हुए मेघालय के खिलाफ 28 गेंद पर शतक ठोका था। इस शतक के साथ सूर्यवंशी मे ऋषभ पंत के सबसे तेज टी20 शतक की बराबरी कर ली है। पंत ने दिल्ली के लिए खेलते हुए हिमाचल प्रदेश के खिलाफ मात्र 32 गेंद पर शतक ठोका था।
