14 साल के वैभव सूर्यवंशी का तूफान, मात्र इतनी गेंद पर ठोका टी20 क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज शतक, तोड़ दिये ढेरों रिकॉर्ड

भारत के लिए सबसे तेज टी20 शतक लगाने का रिकॉर्ड अभिषेक शर्मा और उर्विल पटेल के नाम है। दोनों खिलाड़ियों ने 28 गेंदों में शतक लगाया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) में उर्विल ने 2024 में गुजरात की ओर से खेलते हुए त्रिपुरा के खिलाफ यह कारनामा किया था। वहीं अभिषेक ने पंजाब की ओर से खेलते हुए मेघालय के खिलाफ 28 गेंद पर शतक ठोका था। इस शतक के साथ सूर्यवंशी मे ऋषभ पंत के सबसे तेज टी20 शतक की बराबरी कर ली है। पंत ने दिल्ली के लिए खेलते हुए हिमाचल प्रदेश के खिलाफ मात्र 32 गेंद पर शतक ठोका था।