IND A vs SA A: नहीं चले अभिषेक-ईशान, निशांत सिंधू और हर्षित राणा ने आखिरी ओवर में भारत को दिलाई जीत

भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा। (फोटो सोर्स: IANS)
IND A vs SA A 1st ODI Highlights: भारत ए और साउथ अफ्रीका ए के बीच पहला अनाधिकारिक वनडे मुकाबला राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेला गया। इस मैच सलामी बल्लेबाज रुतुराज गायकवाड़ के शतक और आखिरी ओवर में निशांत सिंधू और हर्षित राणा की जोड़ी ने भारत ए को चार विकेट से जीत दिलाई। इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए फोरेस्टर, पोटगिएटर और फॉर्चूइन के अर्धशतकों के दम पर निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 285 रन स्कोर बोर्ड पर टांगे। इसके जवाब में भारत ए ने तीन गेंद शेष रहते मुकाबला अपने नाम किया।
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका ए की शुरुआत काफी खराब रही। महज 53 रन के स्कोर पर आधी मेहमान टीम पवेलियन लौट गई। इसके बाद फोरेस्टर, पोटगिएटर और फॉर्चूइन ने बैक टू बैक अर्धशतक जड़ते हुए साउथ अफ्रीका की पारी को संभाला और टीम को 285 रनों के चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। हालांकि पोटगिएटर शतक चूक गए। उन्होंने 105 गेंदों पर 10 चौके और एक छक्के की सहायता से 90 रन की पारी खेली। जबकि, फोरेस्टर ने 83 गेंदों पर 77 और फॉर्चूइन ने 56 गेंदों पर 59 रनों की पारियां खेलीं। इन तीन के अलावा अन्य किसी ने बड़ी पारी नहीं खेली। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा ने 2-2 विकेट, प्रसिद्ध कृष्णा, निशांत सिंधू, नीतीश रेड्डी और रियान पराग एक-एक विकेट हासिल किया।
286 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत ए को रुतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा ने अच्छी शुरुआत दिलाई। अभिषेक 25 गेंदों पर 31 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद रियान पराग (8) ने भी अपना विकेट जल्द ही गंवा दिया। इसके बाद खुद कप्तान तिलक वर्मा (39) ने रुतुराज का साथ निभाया, लेकिन वह भी बार्टमैन की गेंद पर पवेलियन लौट गए। फिर विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन भी महज 17 के निजी स्कोर पर चलते बने।
एक छोर से विकेट गिरते रहे तो दूसरा छोर रुतुराज ने संभाले रखा। उन्होंने अपना शतक पूरा किया। फिर नीतीश रेड्डी ने दूसरे छोर पर गायकवाड़ का साथ निभाया। भारत जीत की ओर तेजी से बढ़ ही रहा था कि वूरेन ने गायकवाड़ को आउट कर साझेदारी को तोड़ दिया। गायकवाड़ ने 129 गेंदों पर 117 रन बनाए। इसके बार्टमैन ने नीतीश (37) को अपना शिकार बनाया। फिर निशांत सिंधू और हर्षित राणा ने अंत तक नाबाद रहते हुए आखिरी ओवर में भारत ए को चार विकेट से जीत दिलाई। निशांत ने नाबाद 29 रन और हर्षित 6 रन पर नाबाद रहे। साउथ अफ्रीका ए के लिए वूरेन, फॉर्चूइन और बार्टमैन ने दो-दो विकेट चटकाए।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग