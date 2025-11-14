IND A vs SA A: नहीं चले अभिषेक-ईशान, निशांत सिंधू और हर्षित राणा ने आखिरी ओवर में भारत को दिलाई जीत

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका ए की शुरुआत काफी खराब रही। महज 53 रन के स्कोर पर आधी मेहमान टीम पवेलियन लौट गई। इसके बाद फोरेस्टर, पोटगिएटर और फॉर्चूइन ने बैक टू बैक अर्धशतक जड़ते हुए साउथ अफ्रीका की पारी को संभाला और टीम को 285 रनों के चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। हालांकि पोटगिएटर शतक चूक गए। उन्‍होंने 105 गेंदों पर 10 चौके और एक छक्के की सहायता से 90 रन की पारी खेली। जबकि, फोरेस्टर ने 83 गेंदों पर 77 और फॉर्चूइन ने 56 गेंदों पर 59 रनों की पारियां खेलीं। इन तीन के अलावा अन्‍य किसी ने बड़ी पारी नहीं खेली। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा ने 2-2 विकेट, प्रसिद्ध कृष्णा, निशांत सिंधू, नीतीश रेड्डी और रियान पराग एक-एक विकेट हासिल किया।