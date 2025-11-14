Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND A vs SA A: नहीं चले अभिषेक-ईशान, निशांत सिंधू और हर्षित राणा ने आखिरी ओवर में भारत को दिलाई जीत

IND A vs SA A 1st ODI Highlights: साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ भारत ए ने आखिरी ओवर में चार विकेट से जीत दर्ज की है। मेहमान टीम ने राजकोट में पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट पर 285 रन बनाए। इसके जवाब में भारत ए ने 49.3 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 290 रन बनाकर जीत दर्ज करते हुए 1-0 की बढ़त हासिल की।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 14, 2025

IND A vs SA A 1st ODI Highlights

भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा। (फोटो सोर्स: IANS)

IND A vs SA A 1st ODI Highlights: भारत ए और साउथ अफ्रीका ए के बीच पहला अनाधिकारिक वनडे मुकाबला राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेला गया। इस मैच सलामी बल्लेबाज रुतुराज गायकवाड़ के शतक और आखिरी ओवर में निशांत सिंधू और हर्षित राणा की जोड़ी ने भारत ए को चार विकेट से जीत दिलाई। इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए फोरेस्टर, पोटगिएटर और फॉर्चूइन के अर्धशतकों के दम पर निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 285 रन स्‍कोर बोर्ड पर टांगे। इसके जवाब में भारत ए ने तीन गेंद शेष रहते मुकाबला अपने नाम किया।

53 के स्‍कोर पर दक्षिण अफ्रीका ए आधी टीम आउट

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका ए की शुरुआत काफी खराब रही। महज 53 रन के स्कोर पर आधी मेहमान टीम पवेलियन लौट गई। इसके बाद फोरेस्टर, पोटगिएटर और फॉर्चूइन ने बैक टू बैक अर्धशतक जड़ते हुए साउथ अफ्रीका की पारी को संभाला और टीम को 285 रनों के चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। हालांकि पोटगिएटर शतक चूक गए। उन्‍होंने 105 गेंदों पर 10 चौके और एक छक्के की सहायता से 90 रन की पारी खेली। जबकि, फोरेस्टर ने 83 गेंदों पर 77 और फॉर्चूइन ने 56 गेंदों पर 59 रनों की पारियां खेलीं। इन तीन के अलावा अन्‍य किसी ने बड़ी पारी नहीं खेली। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा ने 2-2 विकेट, प्रसिद्ध कृष्णा, निशांत सिंधू, नीतीश रेड्डी और रियान पराग एक-एक विकेट हासिल किया।

अभिषेक, रियान और ईशान हुए फेल

286 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत ए को रुतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा ने अच्छी शुरुआत दिलाई। अभिषेक 25 गेंदों पर 31 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद रियान पराग (8) ने भी अपना विकेट जल्द ही गंवा दिया। इसके बाद खुद कप्तान तिलक वर्मा (39) ने रुतुराज का साथ निभाया, लेकिन वह भी बार्टमैन की गेंद पर पवेलियन लौट गए। फिर विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन भी महज 17 के निजी स्‍कोर पर चलते बने।

गायकवाड़ ने जड़ा शतक

एक छोर से विकेट गिरते रहे तो दूसरा छोर रुतुराज ने संभाले रखा। उन्होंने अपना शतक पूरा किया। फिर नीतीश रेड्डी ने दूसरे छोर पर गायकवाड़ का साथ निभाया। भारत जीत की ओर तेजी से बढ़ ही रहा था कि वूरेन ने गायकवाड़ को आउट कर साझेदारी को तोड़ दिया। गायकवाड़ ने 129 गेंदों पर 117 रन बनाए। इसके बार्टमैन ने नीतीश (37) को अपना शिकार बनाया। फिर निशांत सिंधू और हर्षित राणा ने अंत तक नाबाद रहते हुए आखिरी ओवर में भारत ए को चार विकेट से जीत दिलाई। निशांत ने नाबाद 29 रन और हर्षित 6 रन पर नाबाद रहे। साउथ अफ्रीका ए के लिए वूरेन, फॉर्चूइन और बार्टमैन ने दो-दो विकेट चटकाए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India vs South Africa Test Series 2025

Updated on:

14 Nov 2025 06:45 am

Published on:

14 Nov 2025 06:44 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND A vs SA A: नहीं चले अभिषेक-ईशान, निशांत सिंधू और हर्षित राणा ने आखिरी ओवर में भारत को दिलाई जीत

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs SA 1st Test: कोलकाता में छह साल बाद टेस्ट खेलने उतरेगा सिर्फ एक खिलाड़ी, जानें कितनी बदल गई है भारतीय टीम

IND vs SA 1st Test Playing XI
क्रिकेट

IPL 2026 Retention: आईपीएल में एक और ट्रेड डील, MI ने 2.6 करोड़ रुपए में वेस्टइंडीज के इस खिलाड़ी को खरीदा

Sherfane Rutherford
क्रिकेट

ईशान किशन को वापस मुंबई इंडियंस में लौट जाना चाहिए”, रिटेंशन से पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने दिया चौंकाने वाला बयान

Ishan Kishan IPL Record
क्रिकेट

इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने…. रोहित शर्मा और विराट कोहली को चेतेश्वर पुजारा ने दी चेतावनी

ROhit Sharma and Virat Kohli
क्रिकेट

IPL 2026 Retention: आईपीएल की पहली ट्रेड डील का एलान, मुंबई इंडियंस ने इस ऑलराउंडर को 2 करोड़ में लखनऊ से खरीदा

MI vs DC
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.