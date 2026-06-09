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IND A के लिए ओपनिंग करने उतरे वैभव सूर्यवंशी और प्रभसिमन, शुरू हुआ ट्राई सीरीज A का पहला वनडे

India A vs Srilanka A Score Update: दांबुला के रनगिरी इंटरनेशनल स्टेडियम में तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है।

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भारत

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Vivek Kumar Singh

Jun 09, 2026

Vaibhav Suryavanshi

15 वर्षीय विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (फोटो- IANS)

IND A vs SL A Live Score Update: भारत A और श्रीलंका A के बीच खेले जा रहे ट्राई नेशन A सीरीज के पहले वनडे मुकाबले में तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। इस सीरीज की तीसरी टीम अफगानिस्तान A है, जिसका पहला मुकाबला 11 जून को इंडिया A के साथ ही है। इस सीरीज में तीनों टीमें 4-4 मैच खेलेंगी और अंक तालिका की टॉप 2 टीमें फाइनल में पहुंचेंगी, जो 21 जून को दांबुला में ही खेला जाएगा। भारत A बनाम श्रीलंक A के मैच का Live Cricket Score अपडेट यहां पढ़ें...

IND A vs SL A Live मैच स्कोर यहां पढ़ें

सूर्यवंशी और प्रभसिमरन ने शुरू की पारी। पहले ओवर में चमिका करुणारत्ने ने नहीं दिया एक भी रन। प्रभसिमरन ने खेला पूरा ओवर।

भारत A ने टॉस जीतकर चुनी बैटिंग

भारत A के कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है।

भारत ए कीप्लेइंग इलेवन

वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), प्रियांश आर्य, रुतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा (कप्तान), आयुष बडोनी, अनुकूल रॉय, सूर्यांश शेडगे, अंशुल कंबोज, अरशद खान और विप्रज निगम।

श्रीलंका ए की प्लेइंग इलेवन

निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), अविष्का फर्नांडो, नुवानिदु फर्नांडो, सदीरा समाराविक्रमा, सहान अराचिगे (कप्तान), चमिका करुणारत्ने, रविन्दु फर्नांडो, वानुजा सहान, विजयकांत वियास्कंथ, मोहम्मद शिराज और गरुका संकेथ।

आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले वैभव सूर्यवंशी को इस सीरीज के लिए चुना गया है, जहां उनकी बैटिंग पर पूरी दुनिया की नजर होगी। उन्होंने आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा छक्कों और सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से बनाए थे। इस दौरान उन्होंने दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों की धुनाई की थी। ऐसे में इस सीरीज में देखना होगा कि कैसे वो श्रीलंका और अफगानिस्तान के युवा गेंदबाजों का सामना करते हैं। इस सीरीज में यंग इंडिया की बेखौफ बल्लेबाजी और तूफानी गेंदबाजी देखने को मिल सकती है।

भारत ए की पूरी टीम

वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), प्रियांश आर्य, रुतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा (कप्तान), निशांत सिंधु, अनुकूल रॉय, आयुष बडोनी, यश ठाकुर, युद्धवीर सिंह चरक, अरशद खान, विप्रज निगम, कुमार कुशाग्र, सूर्यांश शेडगे और अंशुल कंबोज।

श्रीलंका ए की पूरी टीम

अविष्का फर्नांडो, नुवानिदु फर्नांडो, निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), सदीरा समाराविक्रमा, सहान अराचिगे (कप्तान), वानुजा सहान, चमिका करुणारत्ने, विजयकांत वियास्कंथ, मोहम्मद शिराज, अहान विक्रमसिंघे, चमिका गुणसेकरा, रविंदु फर्नांडो, गरुका संकेथ, विशेन हलंबगे, कुगथास मथुलन और दुलज समुदिथा।

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Updated on:

09 Jun 2026 10:09 am

Published on:

09 Jun 2026 10:06 am

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