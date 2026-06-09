IND A के लिए ओपनिंग करने उतरे वैभव सूर्यवंशी और प्रभसिमन, शुरू हुआ ट्राई सीरीज A का पहला वनडे

IND A vs SL A Live Score Update: भारत A और श्रीलंका A के बीच खेले जा रहे ट्राई नेशन A सीरीज के पहले वनडे मुकाबले में तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। इस सीरीज की तीसरी टीम अफगानिस्तान A है, जिसका पहला मुकाबला 11 जून को इंडिया A के साथ ही है। इस सीरीज में तीनों टीमें 4-4 मैच खेलेंगी और अंक तालिका की टॉप 2 टीमें फाइनल में पहुंचेंगी, जो 21 जून को दांबुला में ही खेला जाएगा। भारत A बनाम श्रीलंक A के मैच का Live Cricket Score अपडेट यहां पढ़ें...