वैभव सूर्यवंशी ने मार-मारकर निकाला गेंदबाजों का दम, सिर्फ इतनी गेंदों पर ठोक डाला अर्धशतक

Vaibhav Suryavanshi fifty vs Zim: आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में आज भारत और जिम्‍बाब्‍वे के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। टॉस हारकर भारतीय टीम पहले बल्‍लेबाजी कर रही है। भारत ने 12 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 108 रन स्‍कोर बोर्ड पर टांग दिए हैं। इसमें 14 साल के वैभव सूर्यवंशी का अहम योगदान है, जिन्‍होंने महज 24 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया है। वह 30 गेंदों पर 4 चौकों और 4 छक्‍कों की मदद से 52 रन बनाकर आउट हुए।