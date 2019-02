IND v NZ 5th ODI Live: टॉस जीतकर टीम इंडिया ने की खराब शुरुआत, 28 ओवर में 4 विकेट पर 96 रन

वेलिंग्टन। वेस्टपैक स्टेडियम में रविवार को खेले जा रहे पांच वनडे मैचों की सीरीज का आखिरी मैच खेला जा रहा है। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही और 9.3 ओवर में केवल 18 रन के स्कोर पर भारत के चार बल्लेबाज पवैलियन लौट चुके थे। खबर लिखे जाने तक टीम 28 ओवर में 4 विकेट खोकर 96 रन बना चुकी थी।

वेलिंग्टन में रविवार को क्रीज पर उतरी टीम इंडिया की सलामी जोड़ी अच्छी शुरुआत नहीं दे सकी। जहां रोहित शर्मा (2) 4.1 ओवर में हेनरी की गेंद पर बोल्ड होकर टीम इंडिया का पहला विकेट गंवा बैठे, शिखर धवन (6) ने भी 5.5 ओवर में टीम के 12 रन के स्कोर पर दूसरा विकेट न्यूजीलैंड को दे दिया। धवन बोल्ट का शिकार बने और हेनरी के हाथों कैच हुए।

इसके बाद 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर शुभम गिल (7) टीम का स्कोर जब 17 रन था, हेनरी की गेंद पर सैंटनर को कैच थमा कर पवैलियन चले गए। क्रीज पर आए महेंद्र सिंह धोनी (1) भी आज कमाल नहीं दिखा सके और बोल्ट ने उन्हें बोल्ड कर दिया। 9.3 ओवर में धोनी का विकेट तब गिरा जब टीम इंडिया का स्कोर 18 रन था। फिलहाल अंबाती रायडू (33) और विजय शंकर (36) क्रीज पर खड़े हुए हैं।

