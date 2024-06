IND vs AFG: बारबाडोस में उतरने से पहले ही टीम इंडिया को अफगानिस्तान से मिली चेतावनी, टीम कर चुकी है कई उलटफेर

IND vs AFG T20 World Cup 2024 Super 8: अफगानिस्तान के पूर्व बैटिंग कोच उमेश पटवाल ने भारत को चेतावनी दी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच गुरुवार को बारबाडोस में ये मैच खेला जाएगा।

IND vs AFG Live In India: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 के तीसरे मुकाबले में अफगानिस्तान का सामना भारत (India vs Afghanistan) से होगा। इस मैच से पहले अफगानिस्तान के पूर्व बैटिंग कोच उमेश पटवाल ने टीम इंडिया को चेतावनी दी है और सावधान करने के लिए कहा है। अफगान टीम बड़े मंच पर व्हाइट-बॉल टूर्नामेंट में बड़ी टीमों को पछाड़ने का माद्दा रखती है। उसने ग्रुप स्टेज में न्यूजीलैंड को हराकर यह साबित भी किया है। हालांकि आखिरी मैच में वह वेस्टइंडीज के सामने 104 रन से हार गई थी।