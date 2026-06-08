IND vs AFG: अफगानिस्तान पर भारत की इतनी बड़ी जीत से क्या WTC अंक तालिका पर पड़ेगा फर्क?

यह टेस्ट क्रिकेट में पारी के अंतर से भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। भारतीय टीम ने महज तीसरे दिन ही यह मैच अपने नाम कर लिया। अब सवाल यह उठता है कि क्या इस जीत का फायदा भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) अंक तालिका में होगा या नहीं? दरअसल अफगानिस्तान के खिलाफ खेला गया यह मैच डबल्यूटीसी साइकिल के अंदर नहीं आता। लिहाजा टीम को डब्ल्यूटीसी की अंक तालिका में कोई फायदा नहीं होगा।