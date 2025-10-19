गौतम गंभीर से मैच के बीच हो गई बड़ी चूक, क्या टीम इंडिया को हार से भुगतना होगा खामियाजा? 

केएल राहुल ने 2016 में वनडे डेब्यू किया था उसके बाद से वह अपने करियर का ज्‍यादातर समय नंबर-5 पर ही खेले हैं। इस क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए उनका औसत 56 से ज़्यादा है और उनके नाम 9 अर्धशतक और 2 शतक हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि उन्हें बल्लेबाजी क्रम में नीचे नहीं भेजा जाना चाहिए। फिर भी भारत के हेड कोच गौतम गंभीर से उन्‍हें न भेजकर शायद बड़ी चूक हो गई है। इसे रणनीति कहें या खेल में वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित फैसले हेड कोच बनने के बाद से गंभीर ने राहुल को नंबर 5 पर सिर्फ एक बार ही उतारा है, जो शायद हैरान करने वाला हो सकता है।