गौतम गंभीर से मैच के बीच हो गई बड़ी चूक, क्या टीम इंडिया को हार से भुगतना होगा खामियाजा? 

भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे पहले वनडे में हेड कोच गौतम गंभीर से शायद अक्षर पटेल को नंबर 5 पर भेजकर बड़ी चूक हो गई है। क्‍योंकि इस नंबर पर केएल राहुल के आंकड़े कमाल के हैं, जबकि नंबर 6 पर उनका प्रदर्शन बेहद ही साधारण रहता है।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 19, 2025

Gautam Gambhir

टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर। (फोटो सोर्स: IANS)

केएल राहुल ने 2016 में वनडे डेब्यू किया था उसके बाद से वह अपने करियर का ज्‍यादातर समय नंबर-5 पर ही खेले हैं। इस क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए उनका औसत 56 से ज़्यादा है और उनके नाम 9 अर्धशतक और 2 शतक हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि उन्हें बल्लेबाजी क्रम में नीचे नहीं भेजा जाना चाहिए। फिर भी भारत के हेड कोच गौतम गंभीर से उन्‍हें न भेजकर शायद बड़ी चूक हो गई है। इसे रणनीति कहें या खेल में वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित फैसले हेड कोच बनने के बाद से गंभीर ने राहुल को नंबर 5 पर सिर्फ एक बार ही उतारा है, जो शायद हैरान करने वाला हो सकता है।

5वें नंबर पर राहुल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

केएल राहुल ने वनडे क्रिकेट में नंबर-5 पर अपनी 31 पारियों में 56.47 के शानदार औसत से कुल 1299 रन बनाए हैं, जिसमें 97 चौके और 36 छक्के शामिल हैं। इस दौरान उनके बल्‍ले से 2 शतक और 9 अर्धशतक आए हैं। ओपनिंग या नंबर 6 पर खेलने की तुलना में इस क्रम पर बल्लेबाज़ी करते हुए उनका प्रदर्शन काफी बेहतर है।

नंबर-6 पर बेहद साधारण प्रदर्शन

कोच के रूप में अपनी पहली ही सीरीज में गौतम गंभीर ने राहुल को दो वनडे मैचों (श्रीलंका के ख़िलाफ) में छठे और सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए उतारा था। जहां वह क्रमशः 31 और 0 रन बना सके थे। 2025 में उन्‍होंने अब तक 8 वनडे मैच खेले हैं (मौजूदा मैच को छोड़कर) और सिर्फ एक बार पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करने को मिली है। उन्होंने छठे नंबर पर बल्लेबाज़ी करते हुए 2, 10, 41*, 23, 42* और 34* के स्कोर बनाए हैं। इस दौरान शतक दूर उनके बल्‍ले से एक भी अर्धशतक नहीं आ सका है।

केएल राहुल की क्षमता का गलत इस्तेमाल

अब सवाल उठता है कि क्या भारत पांचवें नंबर पर शानदार बल्लेबाजी करने वाले राहुल की क्षमता का गलत इस्तेमाल कर रहा है? ऑस्‍ट्रेलिया जैसी तगड़ी टीम के खिलाफ राइट-लेफ्ट काम्बिनेशन के चक्‍कर में ऊपर-नीचे उतारना कितना सही है?

Hindi News / Sports / Cricket News / गौतम गंभीर से मैच के बीच हो गई बड़ी चूक, क्या टीम इंडिया को हार से भुगतना होगा खामियाजा? 

