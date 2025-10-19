भारतीय टीम इतने साल नहीं जीती टॉस, जानें आखिरी बार किसके खिलाफ जीता था

India 16th consecutive toss lost in ODIs: भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच खेली जा रही तीन मैचों की टेस्‍ट सीरीज का पहला मुकाबला पर्थ के ऑप्‍टस स्‍टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में ऑस्‍ट्रेलियाई कप्‍तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि भारतीय टीम के नए कप्‍तान शुभमन गिल टॉस हार गए हैं। इसके साथ ही भारत ने टॉस हारने का एक रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। बेहद दिलचस्‍प बात है कि भारतीय टीम वनडे क्रिकेट फॉर्मेट में लंबे समय से टॉस जीतने के लिए तरस रही है।