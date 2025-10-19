Patrika LogoSwitch to English

भारतीय टीम इतने साल नहीं जीती टॉस, जानें आखिरी बार किसके खिलाफ जीता था

India 16th consecutive toss lost in ODIs: ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी कर रही है, लेकिन क्‍या आप जानते हैं टीम इंडिया वनडे क्रिकेट में लंबे समय से टॉस जीतने के लिए तरस रही है। आइये आपको भी बताते हैं कि भारत को वनडे क्रिकेट में टॉस जीते कितना समय हो गया है।

less than 1 minute read

भारत

image

lokesh verma

Oct 19, 2025

India 16th consecutive toss lost in ODIs

मैच से पहले टॉस करते ऑस्‍ट्रेलियाई कप्‍तान मिचेल मार्श और भारतीय कप्‍तान शुभमन गिल। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

India 16th consecutive toss lost in ODIs: भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच खेली जा रही तीन मैचों की टेस्‍ट सीरीज का पहला मुकाबला पर्थ के ऑप्‍टस स्‍टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में ऑस्‍ट्रेलियाई कप्‍तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि भारतीय टीम के नए कप्‍तान शुभमन गिल टॉस हार गए हैं। इसके साथ ही भारत ने टॉस हारने का एक रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। बेहद दिलचस्‍प बात है कि भारतीय टीम वनडे क्रिकेट फॉर्मेट में लंबे समय से टॉस जीतने के लिए तरस रही है।

आखिरी बार दो साल पहले जीता था टॉस

भारत ने जब वनडे क्रिकेट में आखिरी बार टॉस 2023 के वर्ल्‍ड कप में 15 नवंबर को न्‍यूजीलैंड के खिलाफ जीता था। मुंबई के वानखेड़े स्‍टेडियम में खेले गए उस मुकाबले में भारत ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए 4 विकेट के नुकसान पर 397 रनों का विशाल स्‍कोर बनाया था और न्‍यूजीलैंड को 48.5 ओवर में 327 रनों पर समेटते हुए 70 रनों से शानदार जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाई थी।

वर्ल्‍ड कप 2023 के फाइनल से हुई थी शुरुआत

वर्ल्‍ड कप 2023 के फाइनल ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ टॉस के साथ भारत खिताब भी हारा था। उसके बाद से रोहित शर्मा की अगुवाई में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब तो जीता, लेकिन वह एक भी मैच में टॉस नहीं जीत सके। 2023 के वर्ल्‍ड कप फाइनल के बाद से ये लगातार 16वां वनडे मैच है, जिसमें भारत टॉस हारा है। हालांकि इस बार कप्‍तान रोहित शर्मा नहीं, बल्कि शुभमन गिल हैं।

वनडे क्रिकेट में टॉस हारकर सबसे ज्‍यादा मैच जीतने वाले कप्‍तान

रिकी पोंटिंग - 75
एमएस धोनी - 53
स्‍टीफन फ्लेमिंग - 51
हैंसी क्रोनिए - 49
एलन बॉर्डर - 48

