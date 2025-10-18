Patrika LogoSwitch to English

IND vs AUS: ऐसा करने से नहीं हिचकिचाएंगे शुभमन गिल, सीरीज से पहले विराट-रोहित को लेकर कही ये बात

IND vs AUS 1st ODI: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला पर्थ में खेला जाएगा। मुकाबले से पहले टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने रोहित और विराट कोहली को लेकर बड़ा बयान दिया।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 18, 2025

Rohit Sharma

भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा (Photo-IANS)

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से वनडे सीरीज की शुरुआत होगी। गिल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे टीम की कमान संभालने जा रहे हैं। कप्तान ने बताया कि वह बचपन से ही रोहित-कोहली को अपना आदर्श मानते थे। शुभमन गिल ऐसी टीम की अगुवाई कर रहे हैं, जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे पूर्व कप्तान मौजूद हैं। इसे आगामी वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी में शुरुआती कदम माना जा रहा है, जो साल 2027 में खेला जाएगा। हालांकि, गिल ने साफ तौर पर कहा है कि दोनों सीनियर खिलाड़ियों के साथ उनके संबंधों में कोई बदलाव नहीं आया है।

'नहीं बदला कुछ भी'

कप्तान गिल ने पर्थ में खेले जाने वाले वनडे क्रिकेट मैच से पहले कहा, "मुझे लगता है कि बाहर की कहानी अलग है, लेकिन हमारे बीच कुछ भी नहीं बदला है। सब कुछ पहले जैसा ही है। यह बहुत मददगार है। जो कुछ भी वे महसूस करते हैं, उनका अनुभव, जो कुछ भी उन्होंने सीखा है, चाहे वह पिच को पढ़ना हो या किसी भी स्थिति का सामना करना, मैं उनके पास जाता हूं और पूछता हूं कि वे क्या सोचते हैं। अगर वे मेरी जगह होते तो वे इसे कैसे करते? फिर, अपने खेल की समझ के आधार पर फैसला लेता हूं। मुझे लोगों के विचार जानना पसंद है।"

उन्होंने कहा, "जब भी मुझे किसी चीज को लेकर कोई संदेह होता है, मैं उनके पास जाता हूं। उनके सुझाव लेता हूं। उनकी सलाह लेता हूं। वे मुझे कुछ भी बताने में कभी नहीं हिचकिचाते। मुझे लगता है कि यही अनुभव का असली खजाना है। ये वही खिलाड़ी हैं, जिन्हें मैं बचपन में अपना आदर्श मानता था। उनकी जिस तरह की भूख ने मुझे प्रेरित किया, उससे मुझे प्रेरणा मिली। क्रिकेट के ऐसे दिग्गजों का नेतृत्व करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। मुझे यकीन है कि इस सीरीज में ऐसे कई पल आएंगे, जहां मैं उनसे सीख पाऊंगा। अगर मैं किसी मुश्किल स्थिति में आ जाऊं, तो उनसे सलाह लेने से नहीं हिचकिचाऊंगा।"

गिल ने कहा, "टीम को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर रोहित और विराट दोनों के साथ मेरी कई बार बातचीत हुई है। मुझे लगता है कि ये सीख और अनुभव हमारी टीम को आगे बढ़ने में मदद करेंगे।"

Published on:

18 Oct 2025 02:00 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs AUS: ऐसा करने से नहीं हिचकिचाएंगे शुभमन गिल, सीरीज से पहले विराट-रोहित को लेकर कही ये बात

