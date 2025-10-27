Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs AUS 1st T20i Live streaming: भारत और ऑस्ट्रेलिया मैच का बदल गया समय, जानें कब-कहां देखें पहला टी-20

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी-20 सीरीज खेली जानी है। इस सीरीज के लिए भारतीय टीम की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में होगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया टीम का नेतृत्व मिचेल मार्श करेंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 27, 2025

Team India

भारतीय क्रिकेट टीम (Photo Credit - IANS)

IND vs AUS 1st T20i: वनडे सीरीज के बाद अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज खेली जानी है। इसके लिए जहां भारतीय टीम का नेतृत्व सूर्यकुमार यादव करेंगे, वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमान मिचेल मार्श के हाथों में होगी। यह सीरीज अगले साल होने वाले आईसीसी पुरुष टी-20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए अहम है। भारतीय टीम आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2024 और हालिया एशिया कप 2025 की जीत के बाद जहां बढ़े हुए मनोबल के साथ मैदान पर उतरेगी, वहीं ऑस्ट्रेलिया की नजर सीरीज पर कब्जा जमाने की होगी। ऐसे में दोनों टीमों के बीच मुकाबला कड़ा होने की उम्मीद है।

IND vs AUS T20i: हेड टू हेड

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 32 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं। इन मुकाबलों में भारत का पलड़ा भारी रहा है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया से 20 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में जीत दर्ज की है, जबकि 11 मैच में उसे हार झेलनी पड़ी है, वहीं दोनों टीमों के बीच एक मुकाबला बेनतीजा रहा है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच कहां खेला जाएगा?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला कैनबरा के मनुका ओवल में खेला जाएगा।

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच कब खेला जाएगा?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 29 अक्टूबर को खेला जाएगा।

भारत-ऑस्ट्रेलिया पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच कितने बजे से खेला जाएगा?

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजकर 45 मिनट पर शुरू होगा। मैच शुरू होने से आधे घंटे पहले टॉस होगा। दोनों टीमों के बीच वनडे मैच भारतीय समयानुसार 9 बजे से खेला गया था।

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच टीवी पर कहां देखें?

भारत-ऑस्ट्रेलिया पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच को टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकेंगे।

भारत-ऑस्ट्रेलिया पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखे?

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टी-20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार के ऐप और वेबसाइट पर देख सकेंगे।

ये भी पढ़ें

भारत-पाकिस्तान ‘नो शेकहैंड’ विवाद पर खुलकर बोले जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, कही यह बात
क्रिकेट
Omar Abdullah and Suryakumar Yadav

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

27 Oct 2025 10:25 pm

Published on:

27 Oct 2025 10:18 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs AUS 1st T20i Live streaming: भारत और ऑस्ट्रेलिया मैच का बदल गया समय, जानें कब-कहां देखें पहला टी-20

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

सेमीफाइनल के लिए टीम में शामिल हुई ये धाकड़ बल्लेबाज, जिता चुकी है U19 वर्ल्डकप

Pratika Rawal
क्रिकेट

ICC World Cup 2025: वूमेंस वर्ल्डकप के सेमीफाइनल में स्मृति मंधाना के साथ ओपनिंग करेगी ये धाकड़ बल्लेबाज, ऑस्ट्रेलिया से होगी टक्कर

Pratika Rawal and Shafali Verma
क्रिकेट

Shreyas Iyer Injury Update: वो कैच जिसने, श्रेयस अय्यर को ICU में पहुंचा दिया, अब अनिश्चितकाल के लिए टीम से बाहर

Shreyas Iyer Catch Video
क्रिकेट

टीम इंडिया को मिला एक और तूफानी गेंदबाज! एक मैच में झटके 10 विकेट, टेस्ट खेलना है सपना

Auqib Nabi
क्रिकेट

भारत-पाकिस्तान ‘नो शेकहैंड’ विवाद पर खुलकर बोले जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, कही यह बात

Omar Abdullah and Suryakumar Yadav
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.