IND vs AUS 1st T20i Live streaming: भारत और ऑस्ट्रेलिया मैच का बदल गया समय, जानें कब-कहां देखें पहला टी-20

भारतीय क्रिकेट टीम (Photo Credit - IANS)
IND vs AUS 1st T20i: वनडे सीरीज के बाद अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज खेली जानी है। इसके लिए जहां भारतीय टीम का नेतृत्व सूर्यकुमार यादव करेंगे, वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमान मिचेल मार्श के हाथों में होगी। यह सीरीज अगले साल होने वाले आईसीसी पुरुष टी-20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए अहम है। भारतीय टीम आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2024 और हालिया एशिया कप 2025 की जीत के बाद जहां बढ़े हुए मनोबल के साथ मैदान पर उतरेगी, वहीं ऑस्ट्रेलिया की नजर सीरीज पर कब्जा जमाने की होगी। ऐसे में दोनों टीमों के बीच मुकाबला कड़ा होने की उम्मीद है।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 32 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं। इन मुकाबलों में भारत का पलड़ा भारी रहा है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया से 20 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में जीत दर्ज की है, जबकि 11 मैच में उसे हार झेलनी पड़ी है, वहीं दोनों टीमों के बीच एक मुकाबला बेनतीजा रहा है।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला कैनबरा के मनुका ओवल में खेला जाएगा।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 29 अक्टूबर को खेला जाएगा।
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजकर 45 मिनट पर शुरू होगा। मैच शुरू होने से आधे घंटे पहले टॉस होगा। दोनों टीमों के बीच वनडे मैच भारतीय समयानुसार 9 बजे से खेला गया था।
भारत-ऑस्ट्रेलिया पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच को टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकेंगे।
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टी-20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार के ऐप और वेबसाइट पर देख सकेंगे।
