IND vs AUS 1st T20i Live streaming: भारत और ऑस्ट्रेलिया मैच का बदल गया समय, जानें कब-कहां देखें पहला टी-20

IND vs AUS 1st T20i: वनडे सीरीज के बाद अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज खेली जानी है। इसके लिए जहां भारतीय टीम का नेतृत्व सूर्यकुमार यादव करेंगे, वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमान मिचेल मार्श के हाथों में होगी। यह सीरीज अगले साल होने वाले आईसीसी पुरुष टी-20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए अहम है। भारतीय टीम आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2024 और हालिया एशिया कप 2025 की जीत के बाद जहां बढ़े हुए मनोबल के साथ मैदान पर उतरेगी, वहीं ऑस्ट्रेलिया की नजर सीरीज पर कब्जा जमाने की होगी। ऐसे में दोनों टीमों के बीच मुकाबला कड़ा होने की उम्मीद है।