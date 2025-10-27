Patrika LogoSwitch to English

भारत-पाकिस्तान ‘नो शेकहैंड’ विवाद पर खुलकर बोले जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, कही यह बात

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भारत और पाकिस्तान क्रिकेट मैच की वकालत की और कहा कि दोनों टीमों का बहु-पक्षीय टूर्नामेंट में एक-दूसरे के खिलाफ खेलना गलत नहीं है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 27, 2025

Omar Abdullah and Suryakumar Yadav

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और भारतीय टी-20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव (Photo - IANS)

Asia Cup 2025 handshake row: पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम का एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलना (No shake hand) काफी सुर्खियों में रहा। देश-दुनिया में इसको लेकर तरह-तरह का प्रतिक्रियाएं व्यक्त की गई। अब पहली बार इस पर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) ने चुप्पी तोड़ी है और बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात रखी हैं।

उन्होंने 'इंडिया टूडे' से बातचीत में कहा, दुबई में संपन्न हुए एशिया कप 2025 के दौरान सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम को पाकिस्तान के कप्तान और खिलाड़ियों से हाथ मिलना चाहिए था। अगर आप खेल रहे हैं तो आपको हाथ भी मिलना चाहिए। यदि आप खेल रहे हैं तो उसी भावना से खेलना चाहिए। इस दौरान उन्होंने भारत और पाकिस्तान क्रिकेट मैच की वकालत की और कहा कि बहु-पक्षीय टूर्नामेंट में दोनों टीमों का एक-दूसरे के खिलाफ खेलना गलत नहीं है।

तीन बार हुई थी भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच तीन बार भिड़ंत हुई थी। सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में भारतीय टी-20 टीम ने सभी मुकाबलों में पाकिस्तान को मात दी थी। भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर एशिया कप 2025 ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था। इस दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के क्रिकेटर्स से हाथ नहीं मिलाया था। इतना ही नहीं, भारतीय टीम ने पीसीबी और एसीसी चीफ मोहसिन नकवी के हाथों से एशिया कप 2025 की ट्रॉफी लेने से भी इनकार कर दिया था। इसके बाद मोहसिन नकवी एशिया कप ट्रॉफी लेकर चले गए थे।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की तरफ एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) की बैठक में मोहसिन नकवी के रवैये की कड़ी आलोचना की गई थी। उनसे एशिया कप ट्रॉफी को भारत को सौंपने मांग की गई थी। भारत को अब तक एशिया कप ट्रॉफी नहीं मिली है। ऐसे में बीसीसीआई इस मामले को आईसीसी के समक्ष उठाने की योजना बना रही है।

आपको बता दें कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों ने भी नो शेक हैंड नीति का अनुसरण करते हुए आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से हाथ नहीं मिलाया था।

Published on:

27 Oct 2025 07:17 pm

भारत-पाकिस्तान 'नो शेकहैंड' विवाद पर खुलकर बोले जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, कही यह बात

