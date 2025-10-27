भारत-पाकिस्तान ‘नो शेकहैंड’ विवाद पर खुलकर बोले जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, कही यह बात

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच तीन बार भिड़ंत हुई थी। सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में भारतीय टी-20 टीम ने सभी मुकाबलों में पाकिस्तान को मात दी थी। भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर एशिया कप 2025 ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था। इस दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के क्रिकेटर्स से हाथ नहीं मिलाया था। इतना ही नहीं, भारतीय टीम ने पीसीबी और एसीसी चीफ मोहसिन नकवी के हाथों से एशिया कप 2025 की ट्रॉफी लेने से भी इनकार कर दिया था। इसके बाद मोहसिन नकवी एशिया कप ट्रॉफी लेकर चले गए थे।