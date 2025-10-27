पृथ्वी शॉ ने मार-मार कर गेंदबाजों का किया बुरा हाल, महज इतनी गेंद में ठोका तीसरा सबसे तेज दोहरा शतक

Prithvi Shaw scored a double hundred: रणजी ट्रॉफी 2025-26 (Ranji Trophy 2025-26) के दूसरे दौर का ग्रुप-बी एलीट मुकाबला चंडीगढ़ और महाराष्ट्र के बीच खेला जा रहा है। चंडीगढ़ के सेक्टर-16 स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में महाराष्ट्र के 25 वर्षीय युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने सोमवार को कमाल का प्रदर्शन करते हुए अपने खाते में एक और उपलब्धि जोड़ ली। दरअसल, उन्होंने महाराष्ट्र की ओर से चंडीगढ़ के खिलाफ तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दूसरी पारी में दोहरा शतक ठोका। इसके लिए उन्होंने महज 141 गेंदों का सामना किया। हालांकि वह 156 गेंदों में 29 चौके और 5 छक्के संग 222 रन बनाकर आउट हुए।