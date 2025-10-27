Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

पृथ्वी शॉ ने मार-मार कर गेंदबाजों का किया बुरा हाल, महज इतनी गेंद में ठोका तीसरा सबसे तेज दोहरा शतक

Prithvi Shaw ने 156 गेंदों का सामना किया और 29 चौके और 5 छक्के संग 222 रन बनाए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 27, 2025

Prithvi Shaw

Prithvi Shaw (File Photo- IANS)

Prithvi Shaw scored a double hundred: रणजी ट्रॉफी 2025-26 (Ranji Trophy 2025-26) के दूसरे दौर का ग्रुप-बी एलीट मुकाबला चंडीगढ़ और महाराष्ट्र के बीच खेला जा रहा है। चंडीगढ़ के सेक्टर-16 स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में महाराष्ट्र के 25 वर्षीय युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने सोमवार को कमाल का प्रदर्शन करते हुए अपने खाते में एक और उपलब्धि जोड़ ली। दरअसल, उन्होंने महाराष्ट्र की ओर से चंडीगढ़ के खिलाफ तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दूसरी पारी में दोहरा शतक ठोका। इसके लिए उन्होंने महज 141 गेंदों का सामना किया। हालांकि वह 156 गेंदों में 29 चौके और 5 छक्के संग 222 रन बनाकर आउट हुए।

टूटते-टूटते बचा रवि शास्त्री का रिकॉर्ड

पृथ्वी शॉ अब प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। हालांकि चंडीगढ़ के खिलाफ खेलते हुए उनके पास रवि शास्त्री (Ravi Shastri ) के रिकॉर्ड को तोड़ने का शानदार मौका था, लेकिन वह इससे चूक गए। पृथ्वी शॉ से पहले प्रथम श्रेणी क्रिकेट में रवि शास्त्री ने बड़ौदा के खिलाफ 1985 में 123 गेंद और तन्मय अग्रवाल (Tanmay Agarwal) ने 2024 में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 119 गेंद में दोहरा शतक ठोका था।

महाराष्ट्र ने चंडीगढ़ को दिया जीत के लिए 464 रन का लक्ष्य

रणजी ट्रॉफी 2025-26 के दूसरे दौर के ग्रुप-बी एलीट ग्रुप-बी मैच में महाराष्ट्र ने पहली पारी में 313 रन बनाने के बाद चंडीगढ़ को 209 रन पर समेट दिया था। महाराष्ट्र ने पहली पारी के आधार पर चंडीगढ़ पर 104 रन की बढ़त बनाई थी। वहीं दूसरी पारी में महाराष्ट्र ने 3 विकेट पर 359 रन बनाकर पारी घोषित कर दी थी। इस तरह महाराष्ट्र ने चंडीगढ़ को जीत के लिए कुल 464 रन का लक्ष्य दिया है। वहीं चंडीगढ़ ने दूसरी पारी में चायकाल तक 1 विकेट के नुकसान पर 45 रन बना लिए हैं।

पृथ्वी शॉ ने मुंबई छोड़कर महाराष्ट्र से खेलने का लिया था निर्णय

फिटनेस और अनुशासन के चलते पिछले सीजन से मुंबई की रणजी टीम से बाहर किए जाने के बाद पृथ्वी शॉ ने महाराष्ट्र की तरफ से खेलने का निर्णय लिया था। उन्होंने महाराष्ट्र से जुड़ने के लिए मुंबई क्रिकेट संघ (MCA) से एनओसी की अनुमति मांगी थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया था।

ये भी पढ़ें

‘अब पूरा इंडिया एशिया कप ट्रॉफी के लिए भाग रहा’… ACC चीफ मोहसिन नकवी ने सारी हदें की पार
क्रिकेट
Asia Cup 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

27 Oct 2025 04:44 pm

Published on:

27 Oct 2025 04:11 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / पृथ्वी शॉ ने मार-मार कर गेंदबाजों का किया बुरा हाल, महज इतनी गेंद में ठोका तीसरा सबसे तेज दोहरा शतक

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

आईसीयू में भर्ती श्रेयस अय्यर को लेकर BCCI ने दिया बड़ा अपडेट, मेडिकल रिपोर्ट सामने आई ये बड़ी बात

Shreyas Iyer Injury Update
क्रिकेट

ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर्स को छेड़ने वाले आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन, अब जेल में रहेगा इतने दिन

Australia Cricket Team
क्रिकेट

IND vs SA Test Series: साउथ अफ्रीका ने घोषित की अपनी टीम, लौट आया ये दिग्गज, जानें किस किस को मिले मौके

Kagiso Rabada
क्रिकेट

भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले बड़ा झटका, मैच विनर ओपनर ही विश्व कप से हुई बाहर!

Pratika Rawal ruled out of Women’s World Cup 2025
क्रिकेट

ये तो सिर्फ शुरुआत है… गौतम गंभीर ने हर्षित राणा की तारीफों के पुल बांधते हुए दिया ये खास गुरुमंत्र 

Gautam Gambhir praised Harshit Rana
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.