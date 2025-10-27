दिग्गज क्रिकेटर ने पहले टी-20 के लिए चुनी गई भारतीय प्लेइंग-11, जानें किसे मिली जगह, किसका कटा पत्ता

IND vs AUS 1st T20I: ऑस्ट्रेलिया से तीन मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से हारने वाली भारतीय क्रिकेट टीम अब बदले हुए फॉर्मेंट में खेलने के लिए मैदान पर उतरेगी। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज का पहला मुकाबला 29 अक्टूबर को कैनबरा के मनुका ओवल में खेला जाएगा। भारतीय टीम दौरे पर इस सीरीज को जीतकर ऑस्ट्रेलिया से वनडे का हिसाब बराबर करना चाहेगी। ऐसे में दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। इसी बीच पूर्व क्रिकेटर पार्थिव पटेल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले के लिए भारतीय प्लेइंग-11 चुनी है।