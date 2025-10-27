Patrika LogoSwitch to English

दिग्गज क्रिकेटर ने पहले टी-20 के लिए चुनी गई भारतीय प्लेइंग-11, जानें किसे मिली जगह, किसका कटा पत्ता

IND vs AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी-20 मैच 29 अक्टूबर को खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच मुकाबला कड़ा होने की उम्मीद है।

Oct 27, 2025

भारतीय टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

IND vs AUS 1st T20I: ऑस्ट्रेलिया से तीन मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से हारने वाली भारतीय क्रिकेट टीम अब बदले हुए फॉर्मेंट में खेलने के लिए मैदान पर उतरेगी। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज का पहला मुकाबला 29 अक्टूबर को कैनबरा के मनुका ओवल में खेला जाएगा। भारतीय टीम दौरे पर इस सीरीज को जीतकर ऑस्ट्रेलिया से वनडे का हिसाब बराबर करना चाहेगी। ऐसे में दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। इसी बीच पूर्व क्रिकेटर पार्थिव पटेल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले के लिए भारतीय प्लेइंग-11 चुनी है।

पार्थिव पटेल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच के लिए अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को बतौर ओपनर भारतीय प्लेइंग-11 में जगह दी है। उन्होंने तीसरे नंबर पर तिलक वर्मा और चौथे नंबर पर कप्तान सूर्यकुमार यादव को चुना है। उन्होंने 5वें नंबर पर संजू सैमसन को रखा है। ऑलराउंडर के तौर पर अक्षर पटेल, शिवम दुबे और नीतीश कुमार रेड्डी को जगह दी है।

तेज गेंदबाजी में उन्होंने जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह को जगह दी है, जबकि स्पिन विभाग में वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया है। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने कुलदीप यादव को प्लेइंग-11 से बाहर रखा है।

पार्थिव पटेल की भारतीय टी-20 प्लेइंग-11

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उप-कप्तान), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), संजू सैमसन, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह।

सेमीफाइनल के लिए टीम में शामिल हुई ये धाकड़ बल्लेबाज, जिता चुकी है U19 वर्ल्डकप
क्रिकेट
Pratika Rawal

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs AUS 1st T20i Live streaming: भारत और ऑस्ट्रेलिया मैच का बदल गया समय, जानें कब-कहां देखें पहला टी-20

Team India
क्रिकेट

सेमीफाइनल के लिए टीम में शामिल हुई ये धाकड़ बल्लेबाज, जिता चुकी है U19 वर्ल्डकप

Pratika Rawal
क्रिकेट

ICC World Cup 2025: वूमेंस वर्ल्डकप के सेमीफाइनल में स्मृति मंधाना के साथ ओपनिंग करेगी ये धाकड़ बल्लेबाज, ऑस्ट्रेलिया से होगी टक्कर

Pratika Rawal and Shafali Verma
क्रिकेट

Shreyas Iyer Injury Update: वो कैच जिसने, श्रेयस अय्यर को ICU में पहुंचा दिया, अब अनिश्चितकाल के लिए टीम से बाहर

Shreyas Iyer Catch Video
क्रिकेट

टीम इंडिया को मिला एक और तूफानी गेंदबाज! एक मैच में झटके 10 विकेट, टेस्ट खेलना है सपना

Auqib Nabi
क्रिकेट
