सेमीफाइनल के लिए टीम में शामिल हुई ये धाकड़ बल्लेबाज, जिता चुकी है U19 वर्ल्डकप

Shafali Verma has been named as a replacement in place of Pratika Rawal: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 (ICC Women's ODI World Cup 2025) का दूसरा सेमीफाइनल 30 अक्टूबर को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेला जाएगा। इस मुकाबले के लिए भारतीय ओपनर प्रतिका रावल की जगह शेफाली वर्मा को टीम में शामिल किया गया है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने भी शेफाली वर्मा को टीम में शामिल किए जाने की मंजूरी दे दी है।