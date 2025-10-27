सेमीफाइनल के लिए टीम में शामिल हुई ये धाकड़ बल्लेबाज, जिता चुकी है U19 वर्ल्डकप

प्रतिका रावल, भारतीय महिला क्रिकेटर (बीच में ) (Photo Credit - IANS)
Shafali Verma has been named as a replacement in place of Pratika Rawal: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 (ICC Women's ODI World Cup 2025) का दूसरा सेमीफाइनल 30 अक्टूबर को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेला जाएगा। इस मुकाबले के लिए भारतीय ओपनर प्रतिका रावल की जगह शेफाली वर्मा को टीम में शामिल किया गया है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने भी शेफाली वर्मा को टीम में शामिल किए जाने की मंजूरी दे दी है।
प्रतिका रावल बांग्लादेश के खिलाफ रविवार को खेले गए टूर्नामेंट के आखिरी लीग मैच में फील्डिंग करते हुए चोटिल हो गई थीं। उनका दाहिना टखना मुड़ गया था। यह घटना बांग्लादेश की पारी के 21वें ओवर के दौरान हुई थी। इसके बाद वह फिजियो और सपोर्ट स्टाफ की मदद से मैदान से बाहर गई थी।
आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के लिए जब भारतीय टीम का चयन किया गया था तो शेफाली वर्मा जगह बनाने में विफल रही थी। अब चोटिल प्रतिका रावल की जगह बतौर ओपनर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मुकाबले के लिए उन्हें चुना गया है तो उनके पास खुद को साबित करने का सुनहरा मौका है।
वैसे उनके महिला वनडे करियर पर गौर करें तो उन्होंने इस प्रारूप में अपना आखिरी मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ अक्टूबर 2024 में खेला था। वनडे में उन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तरफ से 29 मैच में कुल 644 रन बनाए हैं , जिसमें 4 अर्द्धशतक शामिल हैं।
शेफाली वर्मा की कप्तानी में भारतीय अंडर-19 टी-20 टीम ने 2023 में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर पहली बार वर्ल्ड कप खिताब पर कब्जा जमाया था। उस दौरान उन्होंने टूर्नामेंट के 7 मैचों में कुल 172 रन बनाए थे।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग