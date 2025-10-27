Patrika LogoSwitch to English

ऑस्ट्रेलिया से लौटते ही यशस्वी जायसवाल का बड़ा फैसला, अब इस मैच में चौके-छक्के लगाते आएंगे नजर

रणजी ट्रॉफी 2025-26 का ग्रुप-डी एलीट मुकाबला मुंबई और राजस्थान के बीच अगले महीने 1 से 4 नवंबर को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा।

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 27, 2025

Yashasvi Jaiswal

युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (Photo Credit- IANS)

Yashasvi Jaiswal: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय वनडे टीम के सदस्य रहे युवा क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल ने स्वदेश लौटते ही रणजी मैच खेलने का निर्णय लिया है। उन्होंने राजस्थान के खिलाफ अगले रणजी मुकाबले के लिए खुद को मुंबई टीम के लिए उपलब्ध कराया है। इसकी जानकारी उन्होंने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) को दी है।

रणजी ट्रॉफी 2025-26 का ग्रुप-डी एलीट मुकाबला मुंबई और राजस्थान के बीच अगले महीने 1 से 4 नवंबर को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिहाज से भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल के लिए यह घरेलू मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है।

उधर, यशस्वी जायसवाल की मौजूदगी से मुंबई की टीम को मजबूती मिलेगी। भारत-ए टीम में शामिल किए जाने की वजह से आयुष म्हात्रे अगले मैच में नहीं खेल पाएंगे। आयुष म्हात्रे दक्षिण अफ्रीका-ए से मैच खेलने के लिए बेंगलुरु जाएंगे। ऐसे में यशस्वी जायसवाल अगले मैच में उनकी जगह ले सकते हैं।

BCCI के घरेलू टूर्नामेंट खेलने के हैं निर्देश

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से अनुंबंधित खिलाड़ियों को पहले ही घरेलू टूर्नामेंट में खेलने के निर्देश दे रखे हैं। बीसीसीआई ने कहा था कि यदि खिलाड़ी नेशनल ड्यूटी पर नहीं हो तो वे घरेलू टूर्नामेंट खेलें। ऐसे में यशस्वी जायसवाल भी घरेलू टूर्नामेंट में खेलने के लिए तैयार हैं और वह जल्द ही मुंबई रणजी टीम से जुड़ जाएंगे।

आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल ने 2025-26 रणजी सीजन में गोवा की तरफ से खेलने का निर्णय लिया था, जिसे बाद में उन्होंने पलट दिया था। उन्होंने मुंबई क्रिकेट संघ से इसके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के लिए जो अनुरोध किया था, बाद में उसे वापस ले लिया था।

आईसीयू में भर्ती श्रेयस अय्यर को लेकर BCCI ने दिया बड़ा अपडेट, मेडिकल रिपोर्ट सामने आई ये बड़ी बात
क्रिकेट
Shreyas Iyer Injury Update

