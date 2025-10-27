ऑस्ट्रेलिया से लौटते ही यशस्वी जायसवाल का बड़ा फैसला, अब इस मैच में चौके-छक्के लगाते आएंगे नजर

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से अनुंबंधित खिलाड़ियों को पहले ही घरेलू टूर्नामेंट में खेलने के निर्देश दे रखे हैं। बीसीसीआई ने कहा था कि यदि खिलाड़ी नेशनल ड्यूटी पर नहीं हो तो वे घरेलू टूर्नामेंट खेलें। ऐसे में यशस्वी जायसवाल भी घरेलू टूर्नामेंट में खेलने के लिए तैयार हैं और वह जल्द ही मुंबई रणजी टीम से जुड़ जाएंगे।