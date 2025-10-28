Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs AUS 1st T20I: तिलक वर्मा के पास सुनहरा मौका, ऐसा करते ही Suryakumar Yadav की कर लेंगे बराबरी

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज का पहला मुकाबला 29 अक्टूबर को खेला जाएगा।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 28, 2025

Tilak Varma

तिलक वर्मा, क्रिकेटर, भारत (Photo Credit - IANS)

IND vs AUS 1st T20I: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज का आगाज 29 अक्टूबर से हो रहा है। इस सीरीज में भारतीय टीम का नेतृत्व सूर्यकुमार यादव करेंगे जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमान मिचेल मार्श के हाथों में होगी। T20I सीरीज का पहला मुकाबला कैनबरा में खेला जाएगा, जहां तिलक वर्मा (Tilak Verma) के पास खास उपलब्धि हासिल करने का एक सुनहरा मौका होगा।

दरअसल, तिलक वर्मा ने 32 T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच की 30 इनिंग में 53.44 की औसत से कुल 962 रन बनाए हैं। अब उन्हें इस प्रारूप में 1000 रन पूरे करने के लिए केवल 38 रन की जरूरत है। अब अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले T-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में तिलक वर्मा 38 रन बनाने में कामयाब रहते हैं तो वह इस प्रारूप में 1000 रन पूरे करने वाले 12वें भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे। भारत की तरफ से विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, एस धोनी श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, युवराज सिंह, सुरेश रैना और शिखर धवन यह कारनामा कर चुके हैं।

सूर्यकुमार यादव की कर सकते हैं बराबरी

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के पहले T20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में 1000 रन के आंकड़े को छूने के लिए तिलक वर्मा को 38 रन की दरकार है। ऐसा करते ही वह इस प्रारूप में सबसे तेज 1000 रन के आंकड़े को छूने वाले संयुक्त रूप से तीसरे भारतीय क्रिकेटर बन जाएंगे। इस मामले में पहले नंबर पर विराट कोहली, दूसरे पायदान पर केएल राहुल और उसके बाद सूर्यकुमार यादव हैं।

टी-20I में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी

विराट कोहली- 29 मैच की 27 इनिंग
केएल राहुल- 32 मैच की 31 इनिंग
सूर्यकुमार यादव - 33 मैच की 31 इनिंग
रोहित शर्मा - 47 मैच की 40 इनिंग

ये भी पढ़ें

महिला वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेल सकती है ये चोटिल खिलाड़ी, बोर्ड ने दिया बड़ा अपडेट
क्रिकेट
Sophie Ecclestone Injury Update

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

28 Oct 2025 04:35 pm

Published on:

28 Oct 2025 04:31 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs AUS 1st T20I: तिलक वर्मा के पास सुनहरा मौका, ऐसा करते ही Suryakumar Yadav की कर लेंगे बराबरी

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs AUS: बुमराह को पता है कि ऑस्ट्रेलिया से कैसे निपटना है! सीरीज से पहले कप्तान ने जताया भरोसा

Suryakumar Yadav on Shreyas Iyer
क्रिकेट

वर्ल्डकप 2027 से पहले रोहित-विराट को मिलेंगे इतने मौके, यहां देखें अगले साल तक का पूरा शेड्यूल

Rohit Virat
क्रिकेट

वूमेंस वर्ल्डकप 2025 से बाहर होने वाली प्रतिका के लिए गुड न्यूज, वनडे रैंकिंग में लगाई बड़ी छलांग

ICC Womens Ranking
क्रिकेट

यह भारत है, थोड़ा नरमी बरतें…पूर्व ICC मैच रेफरी ने BCCI पर लगाए गंभीर आरोप, Sourav Ganguly पर किया बड़ा खुलासा

Sourav Ganguly and Chris Broad
क्रिकेट

महिला वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेल सकती है ये चोटिल खिलाड़ी, बोर्ड ने दिया बड़ा अपडेट

Sophie Ecclestone Injury Update
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.