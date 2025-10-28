IND vs AUS 1st T20I: तिलक वर्मा के पास सुनहरा मौका, ऐसा करते ही Suryakumar Yadav की कर लेंगे बराबरी

तिलक वर्मा, क्रिकेटर, भारत (Photo Credit - IANS)
IND vs AUS 1st T20I: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज का आगाज 29 अक्टूबर से हो रहा है। इस सीरीज में भारतीय टीम का नेतृत्व सूर्यकुमार यादव करेंगे जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमान मिचेल मार्श के हाथों में होगी। T20I सीरीज का पहला मुकाबला कैनबरा में खेला जाएगा, जहां तिलक वर्मा (Tilak Verma) के पास खास उपलब्धि हासिल करने का एक सुनहरा मौका होगा।
दरअसल, तिलक वर्मा ने 32 T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच की 30 इनिंग में 53.44 की औसत से कुल 962 रन बनाए हैं। अब उन्हें इस प्रारूप में 1000 रन पूरे करने के लिए केवल 38 रन की जरूरत है। अब अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले T-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में तिलक वर्मा 38 रन बनाने में कामयाब रहते हैं तो वह इस प्रारूप में 1000 रन पूरे करने वाले 12वें भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे। भारत की तरफ से विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, एस धोनी श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, युवराज सिंह, सुरेश रैना और शिखर धवन यह कारनामा कर चुके हैं।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के पहले T20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में 1000 रन के आंकड़े को छूने के लिए तिलक वर्मा को 38 रन की दरकार है। ऐसा करते ही वह इस प्रारूप में सबसे तेज 1000 रन के आंकड़े को छूने वाले संयुक्त रूप से तीसरे भारतीय क्रिकेटर बन जाएंगे। इस मामले में पहले नंबर पर विराट कोहली, दूसरे पायदान पर केएल राहुल और उसके बाद सूर्यकुमार यादव हैं।
विराट कोहली- 29 मैच की 27 इनिंग
केएल राहुल- 32 मैच की 31 इनिंग
सूर्यकुमार यादव - 33 मैच की 31 इनिंग
रोहित शर्मा - 47 मैच की 40 इनिंग
