IND vs AUS 1st T20I: तिलक वर्मा के पास सुनहरा मौका, ऐसा करते ही Suryakumar Yadav की कर लेंगे बराबरी

दरअसल, तिलक वर्मा ने 32 T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच की 30 इनिंग में 53.44 की औसत से कुल 962 रन बनाए हैं। अब उन्हें इस प्रारूप में 1000 रन पूरे करने के लिए केवल 38 रन की जरूरत है। अब अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले T-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में तिलक वर्मा 38 रन बनाने में कामयाब रहते हैं तो वह इस प्रारूप में 1000 रन पूरे करने वाले 12वें भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे। भारत की तरफ से विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, एस धोनी श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, युवराज सिंह, सुरेश रैना और शिखर धवन यह कारनामा कर चुके हैं।