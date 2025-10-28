IND vs AUS 1st T20i Weather Report: भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच में बरसेंगे चौके-छक्के या बारिश बिगाड़ेगी खेल? जानें कैनबरा का मौसम

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 29 अक्टूबर को भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजकर 45 मिनट पर, जबकि स्थानीय समयानुसार (ऑस्ट्रेलिया) शाम 7ः15 बजे से शुरू होगा। कैनबरा में सुबह हल्की बारिश के आसार हैं। गनीमत है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले के दौरान बारिश की संभावना नहीं जताई गई है। इस दौरान तापमान 9 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। खेल के दौरान 17 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और नमी 51 फीसदी रहेगी।