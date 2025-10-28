IND vs AUS 1st T20i Weather Report: भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच में बरसेंगे चौके-छक्के या बारिश बिगाड़ेगी खेल? जानें कैनबरा का मौसम

कैनबरा स्थित मनुका ओवल ग्राउंड। (फोटो सोर्स: IANS)
IND vs AUS 1st T20i Weather forecast: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज का पहला मुकाबला कैनबरा के मनुका ओवल में खेला जाएगा। भारतीय टीम जहां शुरुआती मुकाबले में जीत दर्ज कर मेजबान टीम पर बढ़त बनाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी, वहीं ऑस्ट्रेलिया अपना दबदबा बनाए रखना चाहेगी। ऐसे में दोनों टीमों के बीच मुकाबला कड़ा होने की उम्मीद है। हालांकि इस दौरान क्रिकेट प्रशंसकों और दोनों टीमों की चिंता कैनबरा में मौसम के मिजाज को लेकर है।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 29 अक्टूबर को भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजकर 45 मिनट पर, जबकि स्थानीय समयानुसार (ऑस्ट्रेलिया) शाम 7ः15 बजे से शुरू होगा। कैनबरा में सुबह हल्की बारिश के आसार हैं। गनीमत है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले के दौरान बारिश की संभावना नहीं जताई गई है। इस दौरान तापमान 9 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। खेल के दौरान 17 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और नमी 51 फीसदी रहेगी।
कैनबरा में मनुका ओवल की पिच पर बैट और बॉल का अच्छा संतुलन देखने को मिलता है। इस पिच पर शुरुआत में गेंदबाजों को अच्छी गति और उछाल मिलता है, लेकिन जैसे-जैसे मुकाबला आगे बढ़ता है, गेंद और बल्ले के बीच अच्छा संपर्क होता। नतीजन बल्लेबाज खुलकर शॉट खेल सकते हैं।
अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, 5 संजू सैमसन (विकेट-कीपर), रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, शिवम दुबे या हर्षित राणा, कुलदीप यादव या वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह।
मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, जोश फिलिप, मिच ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, सीन एबॉट या जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, मैट कुह्नमैन, जोश हेज़लवुड।
