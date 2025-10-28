IND vs AUS, 1st T20i: इरफान पठान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चुनी भारतीय प्लेइंग-11, बताया-कौन खेलेगा और किसे बैठना होगा बाहर?

41 वर्षीय पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज ने बतौर ओपनर शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा को जगह दी है। उन्होंने तीसरे नंबर पर सूर्यकुमार यादव, चौथे पर तिलक वर्मा और 5वें स्थान पर विकेट-कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को शामिल किया है। ऑलराउंडर के तौर पर उन्होंने छठे नंबर पर अक्षर पटेल, 7वें स्थान पर शिवम दुबे को टीम में शामिल किया है। इसके बाद तेज गेंदबाज विभाग में उन्होंने हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह को टीम में जगह दी है। उन्होंने एक मात्र स्पिनर के तौर पर वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया है। इस मैच में कुलदीप यादव को प्लेइंग-11 में जगह नहीं दी गई है।