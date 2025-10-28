Patrika LogoSwitch to English

IND vs AUS, 1st T20i: इरफान पठान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चुनी भारतीय प्लेइंग-11, बताया-कौन खेलेगा और किसे बैठना होगा बाहर?

India vs Australia 1st T20i: भारतीय टी-20 क्रिकेट टीम की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में हैं जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम का नेतृत्व मिचेल मार्श कर रहे हैं।

Satya Brat Tripathi

Oct 28, 2025

Ind vs Aus 1st T20i Playing XI

भारतीय क्रिकेट टीम (Photo Credit - IANS)

IND vs AUS 1st T20I: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज का पहला मुकाबला 29 अक्टूबर को खेला जाएगा। कैनबरा के मनुका ओवल में खेले जाने वाले इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों ने कमर कस ली है। दोनों टीमों के लिए यह सीरीज अगले साल भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाले आईसीसी पुरुष टी-20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से अहम हैं। इन सबके बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर इरफान पठान (Irfan Pathan) ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले के लिए भारतीय प्लेइंग चुनी है।

41 वर्षीय पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज ने बतौर ओपनर शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा को जगह दी है। उन्होंने तीसरे नंबर पर सूर्यकुमार यादव, चौथे पर तिलक वर्मा और 5वें स्थान पर विकेट-कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को शामिल किया है। ऑलराउंडर के तौर पर उन्होंने छठे नंबर पर अक्षर पटेल, 7वें स्थान पर शिवम दुबे को टीम में शामिल किया है। इसके बाद तेज गेंदबाज विभाग में उन्होंने हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह को टीम में जगह दी है। उन्होंने एक मात्र स्पिनर के तौर पर वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया है। इस मैच में कुलदीप यादव को प्लेइंग-11 में जगह नहीं दी गई है।

इरफान पठान की चुनी गई भारतीय प्लेइंग-11

शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती।

