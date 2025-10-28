IND vs AUS: बुमराह को पता है कि ऑस्ट्रेलिया से कैसे निपटना है! सीरीज से पहले कप्तान ने जताया भरोसा

बुमराह की तारीफ करते हुए सूर्या ने कहा, "उन्हें पता है कि एक अच्छी सीरीज के लिए कैसे तैयारी करनी है, उन्हें पता है कि यहां आकर कैसे क्रिकेट खेलना है। मुझे लगता है कि उन्होंने भारत के अन्य खिलाड़ियों से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया है, इसलिए सभी खिलाड़ियों ने उनसे बात की है। वह बहुत खुले विचारों वाले और मददगार हैं। निश्चित रूप से जब वह मैदान पर उतरेंगे, तो यह अच्छी बात होगी। ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए उनका टीम में होना अच्छी बात होगी।" अब देखना होगा कि यह तेज गेंदबाज सीरीज के सभी 5 टी20 मैच खेलेगा, या फिर वर्कलोड मैनेज करने के लिए उन्हें कुछ मुकाबलों में बेंच पर बैठाया जाएगा।