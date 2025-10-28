Patrika LogoSwitch to English

IND vs AUS: बुमराह को पता है कि ऑस्ट्रेलिया से कैसे निपटना है! सीरीज से पहले कप्तान ने जताया भरोसा

IND vs AUS T20: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज से आराम करने वाले तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह टी20 टीम में लौट आए हैं और कंगारुओं की परीक्षा लेने के लिए तैयार हैं।

Vivek Kumar Singh

Oct 28, 2025

Suryakumar Yadav on Shreyas Iyer

भारतीय टीम के कप्‍तान सूर्यकुमार यादव। (फोटो सोर्स: IANS)

IND vs AUS T20 Series 2025: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत 29 अक्टूबर से होने जा रही है। पहला मुकबला कैनबरा में खेला जाएगा, जिसके लिए दोनों टीमें पहुंच चुकी हैं और अभ्यास भी शुरू कर दिया है। सीरीज की शुरुआत से पहले टीम इंडिया को कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टीम के सबसे अनुभवी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को लेकर बड़ी बात कही है। सूर्यकुमार यादव का मानना है कि जरूरत पड़ने पर यह तेज गेंदबाज जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार रहता है।

सूर्या को बुमराह पर है भरोसा

बता दें के बुमराह को वनडे सीरीज से आराम दिया गया था। लेकिन टी20 सीरीज में उनकी वापसी हो गई है। दोनों देशों के बीच 29 अक्टूबर से टी20 सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। सूर्या का मानना है कि पावरप्ले में विकेट लेना चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने शुरुआती 6 ओवरों में जिम्मेदारी लेने और टीम को जब भी संभव हो सफलता दिलाने के लिए बुमराह की प्रशंसा करते हुए कहा, "हां, यह हमेशा एक चुनौती होती है। हमने देखा है कि उन्होंने टी20 विश्व कप में कैसा प्रदर्शन किया।

सूर्या ने कहा, "पावरप्ले हमेशा महत्वपूर्ण होता है। आपने एशिया कप में देखा होगा कि बुमराह ने पावरप्ले में कम से कम दो ओवर गेंदबाजी करने की जिम्मेदारी ली थी, इसलिए यह अच्छी बात है कि वह अपना हाथ बढ़ा रहे हैं और ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि वही जिम्मेदारी संभालेंगे। यह निश्चित रूप से पावरप्ले में ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ एक अच्छी चुनौती होगी। जिस तरह से बुमराह ने पिछले कई वर्षों में क्रिकेट खेला है, उन्होंने खुद को शीर्ष पर बनाए रखा है।"

बुमराह को लेकर सबसे बड़ा सवाल

बुमराह की तारीफ करते हुए सूर्या ने कहा, "उन्हें पता है कि एक अच्छी सीरीज के लिए कैसे तैयारी करनी है, उन्हें पता है कि यहां आकर कैसे क्रिकेट खेलना है। मुझे लगता है कि उन्होंने भारत के अन्य खिलाड़ियों से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया है, इसलिए सभी खिलाड़ियों ने उनसे बात की है। वह बहुत खुले विचारों वाले और मददगार हैं। निश्चित रूप से जब वह मैदान पर उतरेंगे, तो यह अच्छी बात होगी। ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए उनका टीम में होना अच्छी बात होगी।" अब देखना होगा कि यह तेज गेंदबाज सीरीज के सभी 5 टी20 मैच खेलेगा, या फिर वर्कलोड मैनेज करने के लिए उन्हें कुछ मुकाबलों में बेंच पर बैठाया जाएगा।

