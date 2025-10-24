लगातार दो ‘0’ के बाद विराट कोहली ले लेंगे वनडे से संन्यास?, सुनील गावस्कर ने बताई असली बात

Virat Kohli Retirement Rumors: टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का बल्ला ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अब तक खामोश है। दो मैचों में दो डक के बाद उनके वनडे से भी रिटायर होने की खबरें सोशल मीडिया पर तेजी से चल रही हैं। इसके अलावा एडिलेड वनडे में कोहली ने आउट होने के बाद कुछ ऐसा किया, जिसने इन अशंकाओं को और हवा दे दी। विराट कोहली जब बल्लेबाजी करने आए तो फैंस ने खड़े होकर उनका सम्मान किया। हालांकि वह बिना खाता खोले आउट हो गए और जाते हुए उन्होंने अपने ग्लव्स उतारकर फैंस का अभिवादन किया। जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके संन्यास लेने की अफवाह तेजी से फैली। हालांकि दिग्गद क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने इन खबरों पर ब्रेक लगा दिया।