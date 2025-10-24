Patrika LogoSwitch to English

लगातार दो '0' के बाद विराट कोहली ले लेंगे वनडे से संन्यास?, सुनील गावस्कर ने बताई असली बात

Sunil Gavaskar on Virat Kohli: एडिलेड में खेले गए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे वनडे मुकाबले में विराट कोहली बिना खाता खोले आउट हुए और फिर ग्लव्स उतारकर फैंस की ओर इशारा किया, जिसके बाद उनके रिटायरमेंट की अफवाह तेज हो गई।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 24, 2025

Virat Kohli ODI Retirement

विराट कोहली (फोटो- IANS)

Virat Kohli Retirement Rumors: टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का बल्ला ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अब तक खामोश है। दो मैचों में दो डक के बाद उनके वनडे से भी रिटायर होने की खबरें सोशल मीडिया पर तेजी से चल रही हैं। इसके अलावा एडिलेड वनडे में कोहली ने आउट होने के बाद कुछ ऐसा किया, जिसने इन अशंकाओं को और हवा दे दी। विराट कोहली जब बल्लेबाजी करने आए तो फैंस ने खड़े होकर उनका सम्मान किया। हालांकि वह बिना खाता खोले आउट हो गए और जाते हुए उन्होंने अपने ग्लव्स उतारकर फैंस का अभिवादन किया। जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके संन्यास लेने की अफवाह तेजी से फैली। हालांकि दिग्गद क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने इन खबरों पर ब्रेक लगा दिया।

लगातार 2 बार 0 पर हो चुके हैं आउट

सुनील गावस्कर ने साफ कर दिया कि विराट कोहली अपने वनडे करियर को 0 डक के बाद समाप्त करेंगे या नहीं। आपको बता दें कि विराट कोहली ने टी20 वर्ल्डकप 2024 जीतने के बाद सबसे छोटे फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था और आईपीएल 2025 के दौरान टेस्ट से भी संन्यास ले लिया था। अब उनका लक्ष्य 2027 में आयोजित होने वाले वर्ल्डकप में भाग लेना है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उनकी फॉर्म ने चिंताए बढ़ा दी हैं। उनके रिटायरमेंट की अफवाहें सोशल मीडिया तेजी से वायरल हो रही हैं।

सुनील गावस्कर ने कहा है कि कोहली इस तरह से संन्यास नहीं लेंगे और उनका लक्ष्य 2027 वर्ल्ड कप होगा। सुनील गावस्कर ने कहा, "वो जरूर सिडनी में खेलेंगे। वो वैसे खिलाड़ी नहीं हैं, जो आसानी से हार मान जाएं। क्या आपको लगता है कि वो दो 0 बनाने के बाद करियर का अंत करेंगे? बिल्कुल नहीं। वो अच्छे प्रदर्शन के साथ उभरकर आएंगे। रिटायरमेंट को लेकर ऐसा कोई इशारा नहीं हुआ था। सिडनी के बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर पर वनडे होंगे। आने वाले समय में काफी वनडे मुकाबले हैं और मुझे लगता है कि विराट और रोहित के लिए 2027 का वनडे वर्ल्ड कप अगला टारगेट है।"

4 वर्ल्डकप खेल चुके हैं विराट

आपको बता दें कि विराट कोहली 2011 से अब तक चारों वनडे वर्ल्डकप खेले हैं और एक में चैंपियन बने हैं तो दो बार टीम सेमीफाइनल से बाहर हुई है और एक बार फाइनल में हारी है। ऐसे में रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्डकप में जीत के साथ अपने अंतरराष्ट्रीय करियर पर विराम लगाना चाहते हैं। हालांकि इस टूर्नामेंट के आयोजित होने में अभी काफी समय है और दोनों का फॉर्म और फिटनेस सही रहा तो ही ये दोनों खिलाड़ी इस आईसीसी टूर्नामेंट में हिस्सा ले पाएंगे।

Published on:

24 Oct 2025 10:42 am

Hindi News / Sports / Cricket News / लगातार दो '0' के बाद विराट कोहली ले लेंगे वनडे से संन्यास?, सुनील गावस्कर ने बताई असली बात

