India vs Australia 2nd ODI Highlights: भारत ने एडिलेड में रोहित शर्मा और रोहित शर्मा के अर्धशतकों के दम पर ऑस्‍ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 265 रनों का लक्ष्‍य रखा है। टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को अच्‍छी शुरुआत नहीं मिल सकी उसने अपने दो विकेट महज 17 रन पर गंवा दिए। इसके बाद रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर ने भारतीय पारी को संभालते हुए अर्धशतक लगाए और भारत के स्‍कोर को निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 264 रन तक पहुंचाया।