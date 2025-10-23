India vs Australia 2nd ODI Highlights: भारत ने एडिलेड में रोहित शर्मा और रोहित शर्मा के अर्धशतकों के दम पर ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 265 रनों का लक्ष्य रखा है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत नहीं मिल सकी उसने अपने दो विकेट महज 17 रन पर गंवा दिए। इसके बाद रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर ने भारतीय पारी को संभालते हुए अर्धशतक लगाए और भारत के स्कोर को निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 264 रन तक पहुंचाया।
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय क्रिकेट टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। उसने महज 17 के स्कोर पर पहले कप्तान शुभमन गिल (9) का विकेट गंवाया। इसी ओवर में विराट कोहली भी बगैर खाता खोले पवेलियन लौट गए। इन दोनों का विकेट जेवियर बार्टलेट ने चटकाया। इसके बाद रोहित शर्मा ने श्रेयस अय्यर के साथ भारतीय पारी को संभाला।
रोहित और श्रेयस के बीच 118 रन की साझेदारी हुई। रोहित शर्मा 73 रन बनाकर मिचेल स्टार्क का शिकार बने। इसके बाद श्रेयस (61) ने अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन, वह 160 के स्कोर पर एडम जैम्पा की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। इसके बाद नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे और भारतीय टीम निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 264 रन बना सकी।
पर्थ में खेले गए पहले वनडे मैच में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद रोहित शर्मा ने शानदार वापसी की है। इस सलामी बल्लेबाज ने एडिलेड में अर्धशतकीय पारी खेली। यह उनके वनडे करियर की 59वीं फिफ्टी रही। इसके साथ ही वह ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1000+ रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए है। इतना ही नहीं वह बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के पांचवें बल्लेबाज भी बने हैं। इस मामले में उन्होंने भारतीय दिग्गज सौरव गांगुली का रिकॉर्ड तोड़ा है।
