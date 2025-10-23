Rohit Sharma slowest ODI fifty: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला एडिलेड में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया का आगाज अच्‍छा नहीं रहा। महज 17 के स्‍कोर पर उसने कप्‍तान शुभमन गिल (9) विराट कोहली (0) के विकेट गंवा दिए। हालांकि रोहित शर्मा ने एक छोर संभाले रखा और संयम के साथ पूरा अनुभव झौंकते हुए उन्‍होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्‍होंने अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए 74 गेंदों का सामना किया। इस धीमे अर्धशतक के साथ ही उनके नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड जुड़ गया है।