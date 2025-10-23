Patrika LogoSwitch to English

रोहित शर्मा ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ अर्धशतक जड़ 9 साल बाद बनाया ये रिकॉर्ड

Rohit Sharma slowest ODI fifty: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा ने शानदार वापसी करते हुए अर्धशतक लगाया है। उन्‍होंने अपनी फिफ्टी 74 गेंदों पर पूरी की है। 2015 के बाद से ये उनका सबसे धीमा अर्धशतक है।

lokesh verma

Oct 23, 2025

Rohit Sharma slowest ODI fifty: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला एडिलेड में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया का आगाज अच्‍छा नहीं रहा। महज 17 के स्‍कोर पर उसने कप्‍तान शुभमन गिल (9) विराट कोहली (0) के विकेट गंवा दिए। हालांकि रोहित शर्मा ने एक छोर संभाले रखा और संयम के साथ पूरा अनुभव झौंकते हुए उन्‍होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्‍होंने अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए 74 गेंदों का सामना किया। इस धीमे अर्धशतक के साथ ही उनके नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड जुड़ गया है।

रोहित शर्मा का 2015 के बाद से सबसे धीमा वनडे अर्धशतक

तेज पारियों और लंबे-लंबे शॉट के लिए जाने जाने वाले रोहित शर्मा का ये 2015 के बाद से सबसे धीमा वनडे अर्धशतक है, जो 74 गेंदों पर आया है। उन्‍होंने अपनी पारी की काफी धीमी शुरुआत की है। बता दें कि रोहित ने 2022 से अब तक 19 बार 50+ स्कोर बनाए हैं। यह केवल दूसरी बार है, जब उनका स्‍ट्राइक रेट 100 से कम रहा है।

भारत का 2023 के बाद से पावरप्‍ले में तीसरा सबसे कम स्‍कोर

रोहित शर्मा ही नहीं टीम इंडिया ने भी इस मैच में एक अनचाहा रिकॉर्ड बनाया है। ऑस्‍ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ एडिलेड में भारतीय टीम ने पावरप्‍ले सिर्फ 29 रन बनाए, 2023 के बाद से ये उसका तीसरा सबसे कम स्‍कोर है, जो पावरप्‍ले में आया है। बता दें कि भारत के अब तक वनडे पावरप्‍ले में 40 से कम रन के छह में से चार स्‍कोर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही आए हैं, जिनमें शीर्ष तीन में शामिल रोहित, गिल और कोहली शामिल रहे हैं।

2023 के बाद से भारत का सबसे कम पावरप्ले स्कोर

27/3 बनाम ऑस्ट्रेलिया, चेन्नई 2023
27/3 बनाम ऑस्ट्रेलिया, पर्थ 2025
29/2 बनाम ऑस्ट्रेलिया, एडिलेड 2025*
35/2 बनाम इंग्लैंड, लखनऊ 2023
37/3 बनाम न्यूज़ीलैंड, दुबई 2025
39/3 बनाम ऑस्ट्रेलिया, वानखेड़े 2023

23 Oct 2025 11:22 am

