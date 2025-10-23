IND vs AUS 2nd Highlights: एडिलेड में न होती ये गलती, तो वनडे सीरीज में बराबरी कर लेती टीम इंडिया

टीम इंडिया की ओर से इस मुकाबले में सबसे पहले बल्लेबाजी के दौरान गलती हुई। रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर ने अर्धशतक जड़ा तो अक्षर पटेल ने 44 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। इसके बाद टीम इंडिया को 27 ओवर तक टीम इंडिया के गेंदबाजों ने 132 रन तक 4 बल्लेबाजों को आउट कर दिया था। यहां से 5वें और छठे विकेट की साझेदारियों ने भारतीय टीम से मैच छीन लिया। मैथ्यू शॉर्ट ने 74 और मिचेल ओवन ने ताबड़तोड़ 36 रन की पारी खेली। इसके बाद भी कूपर कलोनी को आउट कर मैच जीतने के मौका था लेकिन सिराज एंड कंपनी ने निराशा किया और इस बल्लेबाज ने मैच निकाल लिया।