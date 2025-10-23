Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs AUS 2nd Highlights: एडिलेड में न होती ये गलती, तो वनडे सीरीज में बराबरी कर लेती टीम इंडिया

IND vs AUS 2nd ODI: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड में खेला गया दूसरा मुकाबला कंगारुओं ने जीत लिया। इसके साथ भारतीय टीम को शुभमन गिल की कप्तानी में पहली ही सीरीज गंवानी पड़ी है।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 23, 2025

Rohit Sharma and Harshit Rana

रोहित शर्मा और हर्षित राणा (फोटो- IANS)

IND vs AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड में खेला गया दूसरा वनडे मुकाबला मेजबान टीम ने जीत लिया। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज भी अपने नाम कर ली। भारतीय टीम ने इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 264 रन बनाए। टीम इंडिया की ओर से रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर ने अर्धशतकीय पारी खेली। 265 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 47वें ओवर में 8 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। इस मुकाबले में टीम इंडिया से फिर कई गलतियां हुईं लेकिन एक गलती मैच पर ज्यादा ही भारी पड़ी।

गेंदबाजों से हुई बड़ी गलती

टीम इंडिया की ओर से इस मुकाबले में सबसे पहले बल्लेबाजी के दौरान गलती हुई। रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर ने अर्धशतक जड़ा तो अक्षर पटेल ने 44 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। इसके बाद टीम इंडिया को 27 ओवर तक टीम इंडिया के गेंदबाजों ने 132 रन तक 4 बल्लेबाजों को आउट कर दिया था। यहां से 5वें और छठे विकेट की साझेदारियों ने भारतीय टीम से मैच छीन लिया। मैथ्यू शॉर्ट ने 74 और मिचेल ओवन ने ताबड़तोड़ 36 रन की पारी खेली। इसके बाद भी कूपर कलोनी को आउट कर मैच जीतने के मौका था लेकिन सिराज एंड कंपनी ने निराशा किया और इस बल्लेबाज ने मैच निकाल लिया।

इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। भारतीय टीम ने रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर के अर्धशतकों की मदद से 9 विकेट के नुकसान पर 264 रन बनाए थे। रोहित शर्मा ने 97 गेंद पर 2 छक्के और 7 चौकों की मदद से 73 रन की पारी खेली थी। श्रेयस अय्यर ने 77 गेंद पर 7 चौकों की मदद से 61 रन बनाए थे। रोहित और श्रेयस के बीच तीसरे विकेट के लिए 118 रन की अहम साझेदारी हुई थी। इसके अलावा अक्षर पटेल ने 44 और हर्षित राणा ने नाबाद 18 रन की पारी खेली थी।

265 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया को 8वें ओवर में बड़ा झटका लगा और मिचेल मार्श 11 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद 13वें ओवर में ट्रेविस हेड आउट हो गए। इसके बाद मैथ्यू शॉर्ट और मैथ्यू रेनशॉ ने बेहतरीन साझेदारी की। दोनों के आउट होने के बाद कूपर कनोली और मिचेल ओवन ने मैच खत्म कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 46.2 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 265 रन बना लिए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

23 Oct 2025 06:20 pm

Published on:

23 Oct 2025 05:17 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs AUS 2nd Highlights: एडिलेड में न होती ये गलती, तो वनडे सीरीज में बराबरी कर लेती टीम इंडिया

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

अगर वनडे सीरीज में टीम इंडिया का हुआ क्लीन स्वीप, तो शुभमन गिल से छीनी जाएगी कप्तानी?

Shubman Gill
क्रिकेट

साउथ अफ्रीका को लगा तगड़ा झटका, पाकिस्तान के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज से ये दो खिलाड़ी हुए बाहर

Gerald Coetzee
क्रिकेट

IND vs AUS: मैच हारने के बाद शुभमन गिल ने मानी गलती, रोहित शर्मा को लेकर कही ये बात

Shubman Gill
क्रिकेट

रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले बने एशिया के पहले बल्लेबाज..

Rohit Sharma
क्रिकेट

बीच मैदान पर रोहित और श्रेयस के बीच हुई बहस, अय्यर ने कहा- मेरे को मत बोलना फिर…’, Video Viral

Rohit Sharma Shreyas Iyer
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.