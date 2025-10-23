IND vs AUS 2nd Highlights: एडिलेड में न होती ये गलती, तो वनडे सीरीज में बराबरी कर लेती टीम इंडिया

रोहित शर्मा और हर्षित राणा (फोटो- IANS)
IND vs AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड में खेला गया दूसरा वनडे मुकाबला मेजबान टीम ने जीत लिया। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज भी अपने नाम कर ली। भारतीय टीम ने इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 264 रन बनाए। टीम इंडिया की ओर से रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर ने अर्धशतकीय पारी खेली। 265 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 47वें ओवर में 8 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। इस मुकाबले में टीम इंडिया से फिर कई गलतियां हुईं लेकिन एक गलती मैच पर ज्यादा ही भारी पड़ी।
टीम इंडिया की ओर से इस मुकाबले में सबसे पहले बल्लेबाजी के दौरान गलती हुई। रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर ने अर्धशतक जड़ा तो अक्षर पटेल ने 44 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। इसके बाद टीम इंडिया को 27 ओवर तक टीम इंडिया के गेंदबाजों ने 132 रन तक 4 बल्लेबाजों को आउट कर दिया था। यहां से 5वें और छठे विकेट की साझेदारियों ने भारतीय टीम से मैच छीन लिया। मैथ्यू शॉर्ट ने 74 और मिचेल ओवन ने ताबड़तोड़ 36 रन की पारी खेली। इसके बाद भी कूपर कलोनी को आउट कर मैच जीतने के मौका था लेकिन सिराज एंड कंपनी ने निराशा किया और इस बल्लेबाज ने मैच निकाल लिया।
इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। भारतीय टीम ने रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर के अर्धशतकों की मदद से 9 विकेट के नुकसान पर 264 रन बनाए थे। रोहित शर्मा ने 97 गेंद पर 2 छक्के और 7 चौकों की मदद से 73 रन की पारी खेली थी। श्रेयस अय्यर ने 77 गेंद पर 7 चौकों की मदद से 61 रन बनाए थे। रोहित और श्रेयस के बीच तीसरे विकेट के लिए 118 रन की अहम साझेदारी हुई थी। इसके अलावा अक्षर पटेल ने 44 और हर्षित राणा ने नाबाद 18 रन की पारी खेली थी।
265 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया को 8वें ओवर में बड़ा झटका लगा और मिचेल मार्श 11 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद 13वें ओवर में ट्रेविस हेड आउट हो गए। इसके बाद मैथ्यू शॉर्ट और मैथ्यू रेनशॉ ने बेहतरीन साझेदारी की। दोनों के आउट होने के बाद कूपर कनोली और मिचेल ओवन ने मैच खत्म कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 46.2 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 265 रन बना लिए।
