IND vs AUS: मैच हारने के बाद शुभमन गिल ने मानी गलती, रोहित शर्मा को लेकर कही ये बात

Shubman Gill vs Australia: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज में शुभमन गिल अब तक 19 रन ही बना सके हैं। दोनों मुकाबलों में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 23, 2025

Shubman Gill

शुभमन गिल (फोटो- IANS)

India vs Australia: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मैच गुरुवार को एडिलेड में खेला गया। भारत के दिए 265 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 46.2 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त ले ली है। 265 रन के लक्ष्य को हासिल करने उतरी ऑस्ट्रेलिया के लिए मैट शॉर्ट ने 78 गेंद पर 2 छक्के और 4 चौकों की मदद से 74 रन की बेहतरीन पारी खेली। कूपर कोनोली 53 गेंद पर 61 रन बनाकर नाबाद रहे। मैट रेनशॉ ने 30 और मिचेल ओवन ने 36 रन की पारी खेली।

भारतीय गेंदबाजों ने 54 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया के दोनों सलामी बल्लेबाजों मिशेल मार्श और ट्रेविस हेड, को आउट कर दिया था। इस समय भारतीय टीम के पास मौका था कुछ और विकेट लेकर मैच पर पकड़ बनाने का, लेकिन भारतीय गेंदबाज विफल रहे। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने छोटी-छोटी साझेदारियां करते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की तरफ से हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, और वाशिंगटन सुंदर ने 2-2 विकेट लिए। 1-1 विकेट अक्षर पटेल और सिराज को मिला।

इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। भारतीय टीम ने रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर के अर्धशतकों की मदद से 9 विकेट के नुकसान पर 264 रन बनाए थे। रोहित शर्मा ने 97 गेंद पर 2 छक्के और 7 चौकों की मदद से 73 रन की पारी खेली थी। श्रेयस अय्यर ने 77 गेंद पर 7 चौकों की मदद से 61 रन बनाए थे। रोहित और श्रेयस के बीच तीसरे विकेट के लिए 118 रन की अहम साझेदारी हुई थी। इसके अलावा अक्षर पटेल ने 44 और हर्षित राणा ने नाबाद 18 रन की पारी खेली थी। ऑस्ट्रेलिया के लिए एडम जांपा ने 4, जेवियर बार्टलेट ने 2, और मिचेल स्टार्क ने 2 विकेट लिए थे।

शुभमन गिल ने किया निराश

शुभमन गिल पर्थ वनडे में 10 और एडिलेड में 9 रन बनाकर आउट हुए। दोनों मुकाबले में वह टॉस भी हार गए। यही नहीं गेंदबाजी आक्रमण लगाने के दौरान भी गिल से कई सारी गलतियां हुई हैं। दोनों मैच में ऐसा लगा ही नहीं की कप्तान की कोई भूमिका हो। हालांकि मैच हारने के बाद उन्होंने माना की टीम ने गलती की और शुरुआत में विकेट गंवा दिए। लेकिन रोहित और श्रेयस की तारीफ भी की, जिन्होंने जमकर बल्लेबाजी की। अब टीम इंडिया को क्लीन स्वीप से बचने के लिए आखिरी मुकाबला जीतना होगा।

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs AUS: मैच हारने के बाद शुभमन गिल ने मानी गलती, रोहित शर्मा को लेकर कही ये बात

