IND vs AUS 2nd T20: मेलबर्न में हारी टीम इंडिया, ध्वस्त हो गया जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे का रिकॉर्ड

टीम इंडिया के ऑलरआउंडर शिवम दुबे ने साल 2019 में डेब्यू किया था और अब तक भारत के लिए 43 मैच खेल चुके हैं। उन्होंने उनके डेब्यू के बाद भारती टीम को आखिरी हार 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ मिली थी, जो दुबे का 6 टी20 इंटरनेशनल मैच था। उस मैच के बाद वह जब से भारतीय क्रिकेट टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा रहे, तब से टीम इंडिया कोई मैच नहीं हारी थी। इस दौरान भारत ने 37 मैचों में जीत हासिल की। लेकिन मेलबर्न में टीम इंडिया हार गई। इस तरह शिवम दुबे का 37 मैचों से चला आ रहा अजेय रिकॉर्ड टूट गया। दुबे 2024 टी20 वर्ल्डकप और एशिया कप 2025 की टी20 टीम का भी हिस्सा रहे और खिताब जीता।