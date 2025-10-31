Patrika LogoSwitch to English

IND vs AUS 2nd T20: मेलबर्न में हारी टीम इंडिया, ध्वस्त हो गया जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे का रिकॉर्ड

India vs Australia T20 Series 2025: शिवम दुबे ने जो भारत के लिए 37 टी20 मैच खेले हैं, उसमें से 33 में टीम इंडिया को जीत मिली है और 3 मुकाबलों के नतीजे नहीं निकल सके। टी20 में उनके नाम पहली हार दर्ज हुई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 31, 2025

Jasprit bumrah and shivam dube ()

बुमराह और शिवम दुबे (फोटो- IANS)

India vs Australia 2nd T20: आज से पहले, इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट में शिवम दुबे की बादशाहत थी। लेकिन मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर टीम इंडिया की शर्मनाक बल्लेबाजी की वजह से खत्म हो गई। मेलबर्न में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 18.4 ओवर में सभी विकेट गंवाकर 125 रन बनाए। अभिषेक शर्मा और हर्षित राणा को छोड़कर कोई भी बल्लेबाजी दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर सका। गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती ने ऑस्ट्रेलिया के रन चेज को थोड़ा मुश्किल जरूर बनाया लेकिन उनके लिए ये लक्ष्य नामुमकिन साबित नहीं हुआ। टीम इंडिया की हार से शिवम दुबे और बुमराह की बादशाहत भी खत्म हो गई।

टूट गया शिवम दुबे का तिलिस्म

टीम इंडिया के ऑलरआउंडर शिवम दुबे ने साल 2019 में डेब्यू किया था और अब तक भारत के लिए 43 मैच खेल चुके हैं। उन्होंने उनके डेब्यू के बाद भारती टीम को आखिरी हार 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ मिली थी, जो दुबे का 6 टी20 इंटरनेशनल मैच था। उस मैच के बाद वह जब से भारतीय क्रिकेट टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा रहे, तब से टीम इंडिया कोई मैच नहीं हारी थी। इस दौरान भारत ने 37 मैचों में जीत हासिल की। लेकिन मेलबर्न में टीम इंडिया हार गई। इस तरह शिवम दुबे का 37 मैचों से चला आ रहा अजेय रिकॉर्ड टूट गया। दुबे 2024 टी20 वर्ल्डकप और एशिया कप 2025 की टी20 टीम का भी हिस्सा रहे और खिताब जीता।

शिवम दुबे ने 11 दिसंबर 2019 से अब तक भारत के लिए 37 टी20 मैच खेले हैं, उसमें से 33 में टीम इंडिया को जीत मिली है और 3 मुकाबलों के नतीजे नहीं निकल सके। टी20 में उनके नाम पहली हार मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर दर्ज हुई। यही नहीं जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड भी इस मैच में ध्वस्त हो गया। बुमराह के प्लेइंग 11 में रहते भारतीय टीम पिछले 23 मैचों से जीतती आ रही थी लेकिन मेलबर्न में दुबे के साथ बुमराह का रिकॉर्ड भी टूट गया।

दुबे ने बनाए सिर्फ 4 रन

भारतीय टीम ने इस मुकाबले में टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 18.4 ओवर में सभी अपने विकेट गंवाकर 125 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने 68 रनों की पारी खेली, तो हर्षित राणा ने 35 रन बनाए। 126 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 14वें ओवर में 6 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। शिवम दुबे इस मुकाबले में 2 गेंद पर 4 रन ही बना सके। अब भारतीय टीम होबार्ट में 2 नवंबर को सीरीज का तीसरा मुकाबला खेलने उतरेगी, जहां टीम इंडिया जीत हासिल करने के इरादे से उतरेगी। इसी दिन भारतीय महिला क्रिकेट टीम वूमेंस वर्ल्डकप 2025 के खिताबी मुकाबले में साउथ अफ्रीका का सामना करेगी।

Cricket News

Latest Cricket News

Updated on:

31 Oct 2025 09:52 pm

Published on:

31 Oct 2025 09:29 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs AUS 2nd T20: मेलबर्न में हारी टीम इंडिया, ध्वस्त हो गया जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे का रिकॉर्ड

क्रिकेट

खेल

