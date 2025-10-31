Women’s World Cup 2025 Final: 2 और 3 नवंबर को बारिश की वजह से नहीं हो पाया मैच, तो ऐसे तय होगी चैंपियन टीम

ICC Women's World Cup 2025 Final: आईसीसी वूमेंस वर्ल्डकप 2025 का खिताबी मुकाबला 2 नवंबर को मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया के सामने साउथ अफ्रीका की टीम होगी और जो भी टीम जितेगी, वर्ल्ड क्रिकेट को नई चैंपियन मिल जाएगी। भारत और साउथ अफ्रीका ने कभी भी खिताब नहीं जीता है और साउथ अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम तो पहली बार फाइनल में पहुंची है। हालांकि मुंबई का मौसम भारतीय क्रिकेट फैंस की टेंशन बढ़ाने का काम कर रहा है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि अगर बारिश की वजह से मैच रद्द हो जाता है तो कौन सी टीम चैंपियन बनेगी।