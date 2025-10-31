Women’s World Cup 2025 Final: 2 और 3 नवंबर को बारिश की वजह से नहीं हो पाया मैच, तो ऐसे तय होगी चैंपियन टीम

डीवाई पाटिल स्टेडियम (फोटो- IANS)
ICC Women's World Cup 2025 Final: आईसीसी वूमेंस वर्ल्डकप 2025 का खिताबी मुकाबला 2 नवंबर को मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया के सामने साउथ अफ्रीका की टीम होगी और जो भी टीम जितेगी, वर्ल्ड क्रिकेट को नई चैंपियन मिल जाएगी। भारत और साउथ अफ्रीका ने कभी भी खिताब नहीं जीता है और साउथ अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम तो पहली बार फाइनल में पहुंची है। हालांकि मुंबई का मौसम भारतीय क्रिकेट फैंस की टेंशन बढ़ाने का काम कर रहा है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि अगर बारिश की वजह से मैच रद्द हो जाता है तो कौन सी टीम चैंपियन बनेगी।
मुंबई का डीवाई पाटिल स्टेडियम में वूमेंस क्रिकेट वर्ल्डकप 2025 के खिताबी मुकाबले की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि मुंबई का मौसम क्रिकेट फैंस के जश्न को खराब कर सकता है। 2 नवंबर को खिताबी मुकाबला निर्धारित है और अगर 2 नवंबर को मैच पूरा नहीं हो पाता है तो अगले दिन, यानी 3 नवंबर को इसे पूरा कराने की कोशिश की जाएगी। अगर 3 नवंबर को भी बारिश होती है तो साउथ अफ्रीका को ट्रॉफी दे दी जाएगी।
साउथ अफ्रीका ने लीग स्टेज में 7 में से 5 मुकाबलों में जीत हासिल की और 10 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रही। उन्होंने न्यूजीलैंड, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल की तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से हार झेलनी पड़ी थी। हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी का बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था तो श्रीलंका, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को हराकर उसने अंतिम चार का टिकट कन्फर्म कर लिया था।
आईसीसी के नियम के मुताबिक नॉकआउट मुकाबले में अगर बारिश होती है और मैच पूरा नहीं हो पाता है तो अंक तालिका में टॉप पर रहने वाली टीम को चैंपियन घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे में साउथ अफ्रीका की टीम अंक तालिका में तीसरे स्थान पर रही थी और भारतीय टीम चौथे स्थान पर रही। टीम इंडिया से अंक तालिका में ऊपर होने की वजह से साउथ अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम चैंपियन बन जाएगी।
Women's World Cup 2025